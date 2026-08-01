    Curioso 'Arco de Tempestades' deixa em alerta 4 estados entre o Norte e Centro-Oeste

    Umidade, calor e frente fria darão origem a um ‘Arco de Tempestades’ que afeta o tempo em 4 estados do Brasil neste final de semana. As instabilidades avançam, mudam o tempo e aumenta o risco de transtornos.

    Uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil será capaz de mudar o tempo também em 4 estados do Centro-Norte. Isso porque, o sistema frontal auxilia na propagação de uma linha de instabilidade, que terá o formato de um arco, sobre áreas do oeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.

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    Esse fenômeno é impulsionado pela presença de ar quente e úmido próximo à superfície, combinado a mecanismos forçantes que elevam esse ar na atmosfera, além do cisalhamento (diferença na velocidade e direção dos ventos em diferentes altitudes). Essa combinação favorece a formação de nuvens de tempestade altamente organizadas em linha.

    Tempestades estão previstas para MT, RO, AC e AM

    Desde o final da tarde de sábado (1) e a madrugada de domingo, o modelo ECMWF prevê instabilidades se formando sobre a Bolívia, nas proximidades com o estado de Rondônia. Na região tem-se a presença de ar quente e úmido o que permite a formação de nuvens carregadas.

    Mapa mostra o avanço da linha de instabilidade sobre áreas de RO, AC, AM e oeste do MT.
    Mapa mostra o avanço da linha de instabilidade sobre áreas de RO, AC, AM e oeste do MT.

    Além disso, a atuação da frente fria pelo Sul do Brasil terá influência direta no evento no Norte e Centro-Oeste, atuando como o gatilho para a subida desse ar na atmosfera. Desta forma, teremos o surgimento de nuvens carregadas com elevado potencial para tempestades. Ao final do sábado (1), já estão previstas chuvas acompanhadas de trovoadas em Rondônia e no oeste de Mato Grosso.

    Mapa mostra áreas com maior risco de tempestades na tarde de domingo (2).
    Mapa mostra áreas com maior risco de tempestades na tarde de domingo (2).

    Durante o amanhecer de domingo (2), o sol aparece sobre Rondônia, Acre e em boa parte do Amazonas, mas no oeste do Mato Grosso, o amanhecer contará com tempo mais fechado. A tendência é de que até o final da manhã, tudo isso mude.

    O modelo ECMWF prevê o avanço de um “Arco de Tempestades” que é uma linha de instabilidade que irá se deslocar desde a Bolívia e afetar o oeste do Mato Grosso, todo o estado de Rondônia, leste do Acre e sul do Amazonas. Há riscos para ocorrência de chuvas intensas e tempestades.

    Mapa mostra rajadas de vento sobre o 4 estados afetados. Ventos podem chegar próximos a 50 km/h.
    Mapa mostra rajadas de vento sobre o 4 estados afetados. Ventos podem chegar próximos a 50 km/h.

    Além disso, as rajadas de vento também podem provocar alguns danos à medida que avança pela região, como queda de galhos e de árvores, destelhamento de casas e cortes de energia elétrica. A passagem dessa linha de instabilidade não deverá provocar grandes volumes de chuva.

    Mapa de precipitação acumulada até o final da noite de domingo (2).
    Mapa de precipitação acumulada até o final da noite de domingo (2).

    A previsão é de que os maiores acumulados aconteçam em Rondônia onde variam entre 10 mm e 50 mm (em áreas pontuais). Já no Acre, volumes de chuva inferiores aos 25 mm o que também está sendo aguardado no oeste mato-grossense e sul amazonense.