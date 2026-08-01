Curioso 'Arco de Tempestades' deixa em alerta 4 estados entre o Norte e Centro-Oeste

Umidade, calor e frente fria darão origem a um ‘Arco de Tempestades’ que afeta o tempo em 4 estados do Brasil neste final de semana. As instabilidades avançam, mudam o tempo e aumenta o risco de transtornos.

Uma frente fria que avança pelo Sul do Brasil será capaz de mudar o tempo também em 4 estados do Centro-Norte. Isso porque, o sistema frontal auxilia na propagação de uma linha de instabilidade, que terá o formato de um arco, sobre áreas do oeste do Mato Grosso, Rondônia, Acre e Amazonas.

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Esse fenômeno é impulsionado pela presença de ar quente e úmido próximo à superfície, combinado a mecanismos forçantes que elevam esse ar na atmosfera, além do cisalhamento (diferença na velocidade e direção dos ventos em diferentes altitudes). Essa combinação favorece a formação de nuvens de tempestade altamente organizadas em linha.

Tempestades estão previstas para MT, RO, AC e AM

Desde o final da tarde de sábado (1) e a madrugada de domingo, o modelo ECMWF prevê instabilidades se formando sobre a Bolívia, nas proximidades com o estado de Rondônia. Na região tem-se a presença de ar quente e úmido o que permite a formação de nuvens carregadas.

Mapa mostra o avanço da linha de instabilidade sobre áreas de RO, AC, AM e oeste do MT.

Além disso, a atuação da frente fria pelo Sul do Brasil terá influência direta no evento no Norte e Centro-Oeste, atuando como o gatilho para a subida desse ar na atmosfera. Desta forma, teremos o surgimento de nuvens carregadas com elevado potencial para tempestades. Ao final do sábado (1), já estão previstas chuvas acompanhadas de trovoadas em Rondônia e no oeste de Mato Grosso.

Mapa mostra áreas com maior risco de tempestades na tarde de domingo (2).

Durante o amanhecer de domingo (2), o sol aparece sobre Rondônia, Acre e em boa parte do Amazonas, mas no oeste do Mato Grosso, o amanhecer contará com tempo mais fechado. A tendência é de que até o final da manhã, tudo isso mude.

O modelo ECMWF prevê o avanço de um “Arco de Tempestades” que é uma linha de instabilidade que irá se deslocar desde a Bolívia e afetar o oeste do Mato Grosso, todo o estado de Rondônia, leste do Acre e sul do Amazonas. Há riscos para ocorrência de chuvas intensas e tempestades.

Mapa mostra rajadas de vento sobre o 4 estados afetados. Ventos podem chegar próximos a 50 km/h.

Além disso, as rajadas de vento também podem provocar alguns danos à medida que avança pela região, como queda de galhos e de árvores, destelhamento de casas e cortes de energia elétrica. A passagem dessa linha de instabilidade não deverá provocar grandes volumes de chuva.

Mapa de precipitação acumulada até o final da noite de domingo (2).

A previsão é de que os maiores acumulados aconteçam em Rondônia onde variam entre 10 mm e 50 mm (em áreas pontuais). Já no Acre, volumes de chuva inferiores aos 25 mm o que também está sendo aguardado no oeste mato-grossense e sul amazonense.