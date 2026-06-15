Frio ganha força no Centro-Sul e INMET coloca 333 municípios sob alerta de geada

Ar frio ganha força sobre áreas do Centro-Sul do Brasil e provoca nova queda nas temperaturas o que deixa 333 cidades em risco para ocorrência de geadas nesta terça-feira. Veja também: Frente fria avança por 4 regiões do Brasil e muda o tempo; saiba quando e os estados atingidos

O ar frio presente em parte do Brasil ganha força nas próximas horas e, por isso, o amanhecer de terça-feira (16) terá temperaturas baixas sobre o Centro-Sul do país. O aumento na atuação do ar polar ocorre porque o sistema de baixa pressão se afasta em direção ao mar, permitindo que a circulação atmosférica injete o ar frio sobre o continente.

Com o céu limpo na retaguarda desse sistema, a perda de calor pela superfície se intensifica durante a noite e a madrugada. Por conta disso, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um aviso de perigo potencial de geada abrangendo 333 municípios. Essas cidades estão concentradas na Serra Gaúcha e Catarinense, centro e sul do Rio Grande do Sul.

Ar polar avança e deixa temperaturas negativas

A terça-feira (16) será gelada em diversos municípios do Brasil, em especial no Rio Grande do Sul, onde a previsão mostra chances das temperaturas ficarem abaixo de 0°C. O avanço do ar polar traz novas quedas nos termômetros do Centro-Sul do Brasil, impulsionado pelo sistema que parte em direção ao Oceano.

Não será apenas na Região Sul em que as temperaturas vão ficar baixas, Centro-Oeste e parte do Sudeste também. Todo esse processo começou após a passagem de uma frente fria, que trouxe em sua retaguarda a presença de ar polar que agora se espalha pelo continente.

Previsão é de que o ar frio avance para outras áreas do Centro-Sul do Brasil, deixando o amahecer frio em vários estados.

As baixas temperaturas deixam cidades do Rio Grande do Sul e Santa Catarina com alertas para geadas, e o modelo ECMWF mostra valores muito baixos e até mesmo inferiores a 0°C. Na Serra Gaúcha, a mínima pode chegar a -4°C, após ajustes na previsão. O risco também vale para a Serra Catarinense, com marcas entre -1°C e 4°C.

No restante do Rio Grande do Sul, o risco de geada também é alto, uma vez que em todo o estado o amanhecer conta com temperaturas entre 2°C e 4°C. A previsão mostra ainda que áreas do centro e oeste de Santa Catarina e Sudoeste do Paraná se encontram na lista de temperaturas baixas e mínimas inferiores aos 5°C.

Temperatura mínima prevista para o amanhecer desta terça-feira (16). O mapa mostra valores inferiores a 0°C na Serra Gaúcha, nas demais regiões do RS, temperaturas inferiores a 5°C e risco de geadas.

Em áreas de maior altitude da porção central de Santa Catarina a projeção é de temperaturas próximas a 0°C e até mesmo negativas. No restante do Paraná, o ar frio atua, mas as temperaturas não diminuem tanto, ficando entre 8°C e 14°C.

Ar frio que alcança o Centro-Oeste, o amanhecer será com temperaturas amenas em parte dos dois estados. Na porção sul-mato-grossense temperaturas entre 8°C (sul do estado) e 16°C (centro-leste do estado). Mato Grosso e Goiás amanhecem com marcas entre 17°C e 21°C.

No Sudeste do Brasil, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro serão influenciados pelo ar frio que avança também pela costa do Brasil. Não há risco de geadas nesses estados, mas as temperaturas ficam baixas durante a manhã. Em pontos altos da Serra da Mantiqueira, o índice fica abaixo de 10°C. Nas demais áreas da Região, termômetros entre 11°C e 18°C.