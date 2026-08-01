Que vinho combina melhor com a sua pizza? Quatro combinações perfeitas para desfrutar como um especialista

Desde a clássica Margherita, passando pela apimentada Pepperoni, até à pizza recheada com quatro queijos – cada pizza revela o seu melhor sabor quando acompanhada pelo vinho certo.

A harmonização de vinhos tem como objetivo encontrar combinações que tornem a experiência gastronómica ainda mais agradável – e não seguir regras rígidas. Foto: Emre Inan

A pizza é um dos pratos mais populares do mundo – e, ao mesmo tempo, um dos mais versáteis no que diz respeito à harmonização com vinho. Graças à grande variedade de ingredientes, é possível combinar diferentes estilos de vinho, criando harmonizações que realçam de forma ideal os aromas, as texturas e as notas gustativas.

Embora muitas pessoas gostem de acompanhar a pizza com cerveja ou bebidas não alcoólicas, o vinho pode ser um excelente acompanhamento, desde que seja escolhido de acordo com a intensidade dos ingredientes, a acidez do molho de tomate, o tipo de queijo e os ingredientes que caracterizam cada pizza.

Neste breve guia sobre a combinação de pizza e vinho, o especialista em vinhos chileno Cristopher Castillo, fundador de "La Cava de Cris" no Instagram, recomenda várias variedades de vinhos tintos e brancos e explica que nem todos os vinhos combinam igualmente bem com todas as pizzas.

Pizza Margherita: Cinsault, País ou Pinot Noir

A combinação clássica de molho de tomate, mozzarella e manjericão cativa pelo seu frescor e pela sua acidez vivaz.

Um vinho tinto leve e frutado combina na perfeição com uma pizza Margherita. Imagem: Aurelien Lemasson

Segundo Castillo, o Cinsault, o País ou o Pinot Noir são uma excelente escolha – vinhos tintos frescos e de boca leve, com taninos suaves.

"O molho de tomate confere acidez, o queijo, cremosidade, e o manjericão, frescura. Por isso, um vinho tinto leve e frutado é a melhor opção – complementa a pizza sem se sobrepor à sua simplicidade", explica ele.

Pizza de pepperoni: Carmenère ou Syrah

O pepperoni confere ao prato um sabor intenso, uma nota encorpada e um toque picante.

Para acompanhar uma pizza de pimentão, recomenda-se um vinho tinto de corpo médio e sem teor alcoólico excessivo. Foto: Jessie Maxwell

Esta variante combina particularmente bem com vinhos tintos bem estruturados, como um Carmenère jovem ou um Syrah proveniente de regiões de cultivo frescas. Os seus taninos suaves e notas especiadas complementam o sabor da salsicha, sem sobrepor-se ao sabor da pizza.

Castillo salienta que, para esta pizza, combina bem um vinho com aromas a fruta madura, notas especiadas e corpo médio, que, no entanto, não deve ter um teor alcoólico demasiado elevado nem taninos excessivamente fortes.

Pizza com quatro tipos de queijo: Chardonnay ou espumante

As pizzas com queijos de sabor forte combinam bem com vinhos capazes de equilibrar a sua intensidade e cremosidade.

Devido ao seu sabor rico, uma pizza com quatro tipos de queijo combina melhor com um vinho fresco e vivo. Imagem: Engin Akyurt

Um Chardonnay fresco – idealmente de uma colheita recente e, se possível, com um envelhecimento moderado em barris de carvalho – confere mais corpo à pizza, sem que esta perca a sua frescura. Um espumante "Brut" também combina na perfeição com esta pizza rica e cremosa.

No que diz respeito ao Chardonnay, Cristopher recomenda vinhos de Casablanca, Limarí, San Antonio ou Malleco. Quanto ao espumante, aconselha qualquer Brut chileno de qualidade.

Pizza Havaiana - Riesling ou Gewürztraminer

A combinação de queijo, fiambre e ananás proporciona uma mistura equilibrada de sabores doces, salgados e picantes.

A pizza havaiana tem fãs entusiastas – e críticos igualmente apaixonados, que insistem que o ananás não tem lugar numa pizza. Cada um com o seu gosto. Foto: Brett Jordan

Para acompanhar esta pizza, o Cristopher recomenda um Riesling meio seco como uma excelente escolha, uma vez que, graças à sua frescura e às suas notas frutadas, complementa na perfeição o ananás e, ao mesmo tempo, proporciona equilíbrio.

Recomenda ainda um Gewürztraminer de Casablanca, Bío Bío ou Malleco e salienta que o seu perfil extremamente aromático e a sua doçura suave combinam na perfeição com esta mistura de sabores doces e salgados.

O segredo está nos ingredientes

Em vez de se concentrarem apenas no nome da pizza, os especialistas recomendam prestar atenção aos ingredientes que predominam em cada receita. A acidez do molho de tomate, a intensidade dos queijos, a riqueza dos enchidos e a proporção de legumes frescos contribuem todos para determinar o acompanhamento ideal de vinho.

Como explica o especialista em vinhos por trás da conta @lacavadecris_, a harmonização de vinhos não se trata de impor regras rígidas, mas sim de descobrir combinações que tornem a experiência gastronómica ainda mais agradável.

Por isso, o melhor conselho é: experimente diferentes castas e estilos de vinho para descobrir novas nuances de sabor, tanto na pizza como no vinho – e, assim, provar que este prato italiano icónico pode ser o acompanhamento perfeito para um bom copo de vinho.