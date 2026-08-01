Ar polar ganhou intensidade e promete trazer frio por 5 dias no Sul e no Sudeste

Agosto se inicia com temperaturas acima da média, mas uma nova massa de ar polar avançará pelo Brasil e provocará uma mudança significativa do tempo na segunda semana do mês. As previsões indicam queda acentuada das temperaturas, com possibilidade de geada e até temperaturas negativas na região Sul.

Ao longo deste final de semana, uma massa de ar frio deve avançar pela região Sul, fazendo as temperaturas caírem levemente sobre o Rio Grande do Sul. Ainda assim, como um todo, esse sistema não será tão intenso. Não há previsão de temperaturas mínimas inferiores a 10°C, muito menos probabilidade de geada ao longo dos próximos dias.

As previsões indicam que as mínimas mais baixas serão atingidas entre a madrugada e a manhã do Domingo (2) na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense, onde os termômetros podem chegar a 10°C. NÃO há previsão de geadas.

Com isso, as temperaturas na região Sul já voltam a subir até patamares mais altos a partir da segunda-feira (3). Mas previsões já indicam uma nova massa de ar frio avançando pelo país a partir da sexta-feira (7) da semana que vem, que deve trazer um episódio de frio mais intenso ao Brasil.

Nova massa de ar frio avança na próxima sexta

Essa massa de ar frio já causará temperaturas muito baixas entre a madrugada e a manhã do Sábado (8) da semana que vem, atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também o sul do Paraná, como é possível observar na imagem abaixo. Previsões indicam possibilidade de temperaturas abaixo dos 10°C.

Previsão de temperaturas no sábado às 9h da manhã mostra uma massa de ar frio fazendo as temperaturas caírem para valores abaixo de 10°C no RS, em SC e no sul do PR durante a manhã.

Já é possível que, no sábado (8), as mínimas atinjam 4°C. Isso traz condições para formação de geadas localizadas, especialmente em regiões de maior altitude, como a Serra Gaúcha e a Serra Catarinense. No entanto, as previsões indicam que o frio ganhará ainda mais força ao longo do domingo (9).

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Previsões indicam que as temperaturas podem atingir 0°C ou até mesmo valores negativos, abaixo de zero, nas regiões serranas do Sul. Com isso, aumenta o risco de geadas mais fortes e abrangentes em grande parte do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e também no sul do Paraná.

Previsão de temperaturas no domingo durante a madrugada mostra a formação de temperaturas negativas, abaixo de zero, entre o RS, SC e sul do PR, com geadas fortes e abrangentes.

Com isso, a segunda semana de Agosto pode se mostrar mais fria do que as semanas anteriores sobre todo o Centro-Sul do Brasil - já que, ao longo dos dias seguintes, a massa de ar frio pode avançar também por parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo e outros estados da região Sudeste, perdurando por ao menos 5 dias.

Esse avanço de frentes frias e massas de ar frio é impulsionado por um sistema climático chamado de Oscilação Antártica. O índice estará atingindo valores negativos nas próximas semanas, o que se traduz numa maior incidência de sistemas transientes, como ciclones e frentes frias, sobre o centro-sul do Brasil.

Vale lembrar que, ao longo desta primeira semana de Agosto, anterior ao avanço do sistema, as temperaturas permanecerão acima da média, sobre a região Sul, com um calor pronunciado. Após o avanço dessa massa de ar polar, na segunda semana de Agosto, as temperaturas sobre a região Sul retornarão para patamares dentro da média, o que trará um alívio para o calor fora de época.