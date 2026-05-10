Descubra a ilha com o mar mais incrível do mundo para nadar em águas turquesa

Uma nova tendência de viagens está a redefinir as férias: dar prioridade ao mar em detrimento de itinerários sobrecarregados. Um estudo global revela os destinos com as melhores condições para nadar durante todo o ano.

O estudo utilizou como referência o intervalo de temperatura ideal para a natação recreativa.

À medida que o turismo de bem-estar ganha terreno em todo o mundo, cada vez mais viajantes optam por experiências que proporcionam descanso e recuperação, em vez de agendas sobrecarregadas. Neste contexto, uma nova forma de viajar está a ganhar força: as "férias de natação", um conceito que coloca o mar no centro da experiência.

Longe das rotas turísticas clássicas, esta tendência convida os viajantes a planear a sua viagem em torno do contacto com a água. O objetivo não é apenas relaxar, mas também incorporar uma atividade física acessível e benéfica em ambientes naturais.

Benefícios do mar: saúde física e mental

O encanto deste tipo de escapadela é evidente. Nadar no mar está amplamente associado a múltiplos benefícios para a saúde. Desde melhorar a circulação sanguínea até reduzir o stress, o contacto com a água salgada é considerado uma das formas mais simples e eficazes de se manter ativo durante uma viagem.

Here you go: Gili Trawangan Island in Indonesia (the one west) as seen by #Sentinel2 ️, and in situ pic.twitter.com/BQ2dSlEnSj — Copernicus EU (@CopernicusEU) September 2, 2018

No entanto, nem todos os destinos de praia oferecem as mesmas condições. Fatores como o vento, a cobertura de nuvens ou a intensidade da radiação solar podem influenciar significativamente a experiência. Mesmo em locais conhecidos, o mar pode revelar-se menos agradável, dependendo da época do ano.

Um ranking global para ajudar os viajantes a fazerem melhores escolhas

Para ajudar os viajantes a encontrar destinos com condições ideais para nadar, a agência de viagens CV Villas, sediada em Londres, analisou mais de 100 destinos costeiros em todo o mundo.

O estudo utilizou como referência o intervalo de temperatura ideal para a natação recreativa recomendado pela Organização Mundial de Saúde, entre 26 e 30 °C. A partir daí, foram avaliadas variáveis como a temperatura anual do mar, a velocidade do vento, a cobertura de nuvens e o índice de radiação UV.

Todos estes fatores foram combinados num índice denominado "Swimmable Seas Score", com uma pontuação máxima de 100, que mede a adequação e a consistência das condições de natação ao longo do ano em cada destino.

Ásia e África lideram o ranking

Os resultados revelam uma tendência clara: os melhores destinos para este tipo de turismo concentram-se na Ásia e na África Oriental. Nestas regiões, as temperaturas do mar mantêm-se quentes ao longo do ano, com poucas variações sazonais.

As ilhas dominam o ranking: mais de metade dos 15 primeiros lugares são ocupados por destinos insulares.

Gili Trawangan, na Indonésia, ocupa o primeiro lugar com uma pontuação de 78,6 em 100. Este pequeno paraíso tropical sem carros, situado ao largo da ilha de Lombok, destaca-se pelas suas águas cristalinas e protegidas, ideais para nadar em praticamente qualquer época do ano.

O Egito ocupa o segundo e o terceiro lugares no ranking com dois destinos emblemáticos do Mar Vermelho: Sharm El Sheikh e Hurghada. Ambos são conhecidos pelas suas águas quentes e condições estáveis, tornando-os opções fiáveis para quem procura uma experiência aquática tranquila.

Ausências notáveis e o caso das Caraíbas

Uma das conclusões mais marcantes do relatório é a ausência total de destinos dos Estados Unidos no ranking. Isto reflete como as variações sazonais e as condições variáveis podem limitar a possibilidade de nadar no mar ao longo do ano.

Entretanto, as Caraíbas — tradicionalmente associadas a praias paradisíacas — têm apenas uma presença limitada. Apenas dois destinos entraram na lista: Negril, na Jamaica, e Cockburn Town, nas Ilhas Turcas e Caicos. Isto mostra que, mesmo em regiões conhecidas pelo seu encanto costeiro, as condições ideais nem sempre são garantidas de forma consistente.

Ilhas e costas abrigadas assumem o protagonismo

De um modo geral, as ilhas dominam o ranking: mais de metade dos 15 primeiros lugares correspondem a destinos insulares. Isto não é por acaso. As costas abrigadas, os recifes de coral e as lagoas contribuem para criar águas mais calmas e temperaturas mais estáveis.

O Mediterrâneo também se destaca com resultados sólidos, especialmente em destinos na Turquia e no Chipre, onde as condições favorecem a natação durante grande parte do ano.

Uma nova forma de viajar

As "férias de natação" refletem uma mudança mais ampla na forma como o turismo é entendido. O foco já não está apenas na descoberta de novos locais, mas sim na forma como esses destinos contribuem para o bem-estar físico e mental.

Nissi Beach, Ayia Napa, Cyprus pic.twitter.com/9akHNsVO7r — Beauty of Nature (@NaturalEye78321) April 12, 2026

Num mundo cada vez mais acelerado, mergulhar no mar —literalmente— torna-se uma forma de desligar, recarregar baterias e reconectar-se com o que mais importa.