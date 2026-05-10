Padrões da linguagem podem ser explicados com ajuda da Física e Inteligência Artificial

Pesquisadores aplicaram ideias da física de partículas para entender como padrões linguísticos se espalham no tempo e no espaço.

A Física Estatística junto com a Inteligência Artificial pode ajudar a entender como palavras, sotaques e dialetos mudam entre gerações e regiões ao longo do tempo.

A evolução da linguagem ao longo do tempo e entre diferentes regiões é um processo complexo e difícil de modelar de forma exata. Palavras, sotaques e dialetos mudam continuamente devido a fatores culturais, sociais, históricos e geográficos que interagem de maneira não linear. Diferentemente de sistemas simples, não existe uma equação única capaz de prever exatamente como uma língua evoluirá. Além disso, padrões linguísticos se espalham de forma desigual entre populações e regiões. Isso faz com que a linguagem seja tratada como um sistema dinâmico e probabilístico.

À primeira vista, pode parecer estranho utilizar uma Ciência Exata como a Física para estudar linguagem. No entanto, a Física possui áreas dedicadas à análise estatística e probabilística de sistemas complexos. A Física Estatística, por exemplo, investiga como padrões coletivos surgem da interação entre muitos elementos individuais. Esse tipo de abordagem já é usado para descrever fenômenos na Meteorologia, Medicina e Geografia. Assim, a Física contemporânea não depende apenas de previsões determinísticas, mas também de distribuições de probabilidade.

Com base nessa ideia, pesquisadores combinaram conceitos da Física Estatística com Inteligência Artificial (IA) para investigar como padrões linguísticos surgem e evoluem. O modelo utiliza métodos probabilísticos para identificar padrões na propagação de palavras, sotaques e dialetos entre populações. Técnicas de IA ajudam a processar grandes volumes de dados linguísticos e encontrar correlações difíceis de detectar manualmente. Na Física, isso equivale a estudar como padrões se propagam no tempo e no espaço.

Inteligência artificial e padrões

A IA é eficiente em identificar padrões complexos em grandes volumes de dados. Modelos de aprendizado de máquina conseguem analisar relações entre variáveis sem que todas as regras precisem ser explicitamente programadas. Durante o treinamento, os algoritmos ajustam parâmetros internos para reconhecer padrões, correlações e estruturas ocultas nos dados. Isso permite detectar padrões que seriam difíceis de perceber manualmente, especialmente em sistemas não lineares e multidimensionais.

Redes neurais profundas, por exemplo, conseguem extrair representações de informação em imagens, linguagem e séries temporais.

Além de reconhecer padrões existentes, a IA também pode ajudar a entender como esses padrões evoluem ao longo do tempo. Modelos probabilísticos conseguem aprender dinâmicas temporais e espaciais presentes nos dados, permitindo previsões e identificação de tendências. Em linguagem, por exemplo, a IA pode detectar mudanças de vocabulário, sotaques e estruturas gramaticais entre diferentes regiões e gerações. A principal vantagem está na capacidade de lidar simultaneamente com milhões de variáveis correlacionadas.

Como a Física pode ajudar?

A Física possui uma área dedicada ao estudo de sistemas complexos, que investiga como comportamentos coletivos surgem da interação entre muitos elementos individuais. Esses sistemas geralmente apresentam dinâmica não linear, sensibilidade a condições iniciais e propriedades difíceis de prever de forma exata. Esse tipo de modelagem já é aplicado em áreas como eletromagnetismo, turbulência, dinâmica atmosférica e formação de estruturas cósmicas. Em Meteorologia, por exemplo, a atmosfera é tratada como um sistema complexo altamente acoplado e probabilístico.

A ideia é que a mesma lógica pode ser aplicada a fenômenos sociais e linguísticos. Os sistemas complexos estão presentes praticamente em todas as áreas do conhecimento. Em linguagem, interações entre indivíduos produzem padrões coletivos que evoluem no tempo e variam entre populações. A Física modela essas interações usando conceitos como transições de fase, difusão, redes e dinâmica estatística. Isso permite estudar como palavras, sotaques e dialetos surgem, se espalham e desaparecem em diferentes regiões.

Padrões de linguagem

Um pesquisador usou a combinação entre Física e IA para entender como a linguagem está evoluindo entre regiões e entre gerações. Como um sistema complexo que evolui no tempo e no espaço. A linguagem pode ser tratada matematicamente como um fenômeno influenciado por densidade populacional, isolamento geográfico e interação social. O estudo mostra que certas palavras se difundem como ondas através das regiões, enquanto outras permanecem restritas localmente.

A linguagem pode ser tratada como um sistema complexo, onde interações entre pessoas geram padrões coletivos que podem ser modelados matematicamente.

Usando levantamentos de dialetos e bases históricas, um pesquisador conseguiu criar um modelo que consegue acompanhar como determinadas expressões aumentam ou diminuem de popularidade. A disseminação de algumas palavras mostra como termos locais podem se espalhar rapidamente ao longo do tempo como visto em regiões dos Estados Unidos. Em contrapartida, algumas regiões mantêm variantes próprias devido ao isolamento geográfico e à forte identidade linguística local. Isso foi observado em partes da Inglaterra, onde certas palavras resistiram mesmo diante de outras variantes.

O que é Física Estatística?

Tanto em trabalhos para analisar sistemas complexos quanto no uso de modelos de difusão na área de IA há uma forte influência da Física Estatística. Ela é o ramo da Física que estuda sistemas formados por um grande número de componentes interagindo entre si, utilizando ferramentas probabilísticas e estatísticas. Em vez de descrever individualmente cada partícula ou elemento do sistema, essa abordagem busca estudar o comportamento coletivo.

Grandezas como temperatura, pressão e entropia surgem justamente dessa descrição estatística de muitos constituintes microscópicos. A área combina Mecânica Clássica, Mecânica Quântica e Teoria das Probabilidades para modelar sistemas complexos. Assim, a Física estatística permite prever padrões globais mesmo em sistemas aparentemente caóticos.

Referência da notícia

Burridge 2026 Statistical field theory for dialectology Physical Review E