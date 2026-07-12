Ar polar e frente fria avançam e frio aumenta e chuvas atingem o Centro-Sul; veja a previsão

O início da semana será ainda com chuva e, principalmente frio, no Centro-Sul do Brasil. Os estados que sentem mais frio são o RS, SC e PR, com chuvas mais para SP, RJ, MG e ES. Confira a previsão do tempo.

O ar polar já avança pelo Sul do Brasil neste domingo (12), com influências nas áreas mais ao sul do Centro-Oeste e do Sudeste. No entanto, esse sistema mantém a sua incursão pelo Centro-Sul no início da semana, mantendo o frio e baixando as temperaturas.

O mesmo sistema, massa de ar frio, e o ciclone extratropical no oceano favorecem o transporte de umidade para o leste de São Paulo e para o Rio de Janeiro. Enquanto isso, a frente fria provoca chuvas mais intensas em Minas Gerais e no Espírito Santo.

O frio ganha intensidade no Sul, no Centro-Oeste e no Sudeste

A segunda-feira (13) começa com temperaturas bem amenas baixas, mas ainda não são as mínimas. No início da manhã os valores no Rio Grande do Sul variam de 5 a 11°C, sendo mais baixas na Serra. Em Santa Catarina, 2 a 11°C, sendo mais baixas na Serra e mais altas no norte do estado, com possibilidade de valores negativos nas áreas mais elevadas. No Paraná, as temperaturas variam de 3 a 11°C, com frio mais intenso no sul e leste do estado.

Previsão de temperatura para o início da manhã da segunda-feira, 13 de julho.

No Centro-Oeste, o ar frio atua mais no Mato Grosso do Sul, onde o início do dia, as mínimas podem chegar aos 9°C no Sul e aos 14°C na capital Campo Grande e 20°C no norte do estado.

No Sudeste, o dia de segunda-feira (13) começa com frio de 12°C nas localidades de São Paulo do leste, sul e próxima do sul de Minas Gerais, e de 16° no oeste e norte. No Rio de Janeiro, as temperaturas variam de 12 a 19°C. No território Mineira, o frio atinge mesmo o sul do estado, com temperaturas de 10 a 12°C. Na Região Belo Horizonte e no Triângulo Mineiro o dia começa com 17°C.

Previsão de temperatura para o fim da noite da segunda-feira, 13 de julho.

Devido a diminuição da nebulosidade e ao avanço da massa de ar frio, as mínimas serão registradas no período da noite, com uma diferença de 1 a 2°C.

Na terça-feira (14), as temperaturas mínimas acontecem entre o fim da madrugada e o fim da manhã e mais baixas em alguns pontos do Sul e, principalmente no Sudeste e no Mato Grosso do Sul.

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No território gaúcho, as mínimas ficam variam de 4°C a 8°C, com possibilidade de registrarem 1°C abaixo disso. Na Serra e na região do Campos de Cima da Serra, há possibilidade de temperaturas em torno dos 0°C.

Em Santa Catarina, o potencial de temperaturas negativas aumenta na Serra e região do Planalto. As mínimas no estado variam de -2 a 12°C, com maiores temperaturas no norte do estados. No Paraná, as mínimas variam de 2 a 11°C, com 2 a 5°C no sul e 6 a 11°C no restante do estado.

Previsão de temperatura para o início da manhã da terça-feira, 14 de julho.

No Mato Grosso do Sul, as temperaturas caem mais na porção central e aumentam no sul do estado, havendo pouca variação entre as mínimas nas regiões mais frias que ficam no centro-sul. Assim, as mínimas variam de 10 a 12°C.

No Sudeste, as temperaturas caem mais. Em São Paulo, as mínimas variam de 5 a 14°C, com menores valores nas áreas próximas ao sul mineiro. No leste paulista pode fazer 9 a 10°C bem como no centro-norte do estado. No Rio de Janeiro, as temperaturas variam de 11 a 16°C, enquanto que em Minas Gerais variam de 5 a 17°C, sendo mais elevadas no norte do estado. Na região de Belo Horizonte e do Triângulo Mineiro faz de 10 a 13°C. No Espírito Santo, pouca variação das mínimas, de 17 a 21°C.

Quais as localidades com previsão de chuva

O maior potencial de chuva está previsto para esta segunda-feira (13). Ainda sem haver a incursão total da massa de ar frio, há previsão de muita nebulosidade sobre o Rio Grande do Sul, enquanto que Santa Catarina e o Paraná ficam com tempo firme. Assim, há chance de chuva fraca e pontual no leste do estado desde a Serra até o Sul.

Devido à circulação dos ventos oceânicos, há o transporte de umidade para o leste do Sudeste e com isso, o tempo fica nublado em toda a faixa leste litorânea, com previsão de chuva fraca e chuvisco. No sul da região metropolitana de São Paulo, há chance de chuvisco. O mesmo acontece no Rio de Janeiro, mas com chuvas atingindo a região serrana.

Previsão do acumulado de chuva até a terça-feira, 14 de julho.

Já em Minas Gerais e no Espírito Santo, a frente fria favorece chuvas pontuais a partir da tarde que podem ocorrer com até forte intensidade desde o Triângulo Mineiro até o território capixaba, com alertas de chuvas intensas a partir do fim da tarde entre o leste e nordeste de Minas Gerais e o Espírito Santo.

Na terça-feira (14), não há mais previsão de chuva para o Sul e o Sudeste do Brasil, com a frente fria ajudando a organizar umidade agora no leste da Bahia.