Temporais no Sul provocam cheia de rio e deixam centenas de desalojados; veja imagens

Moradores passaram a madrugada de sábado cobrindo móveis e recolhendo estilhaços devido ao granizo que perfurou telhados inteiros em comunidades como Canoas, Glorinha e Butiá.

Nível do rio Itajaí-Açu chegou a 5,65 metros na manhã deste domingo (12) Foto: ND Mais

A passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical causou severos estragos na Região Sul do Brasil entre o último sábado (11) e este domingo (12). O fenômeno provocou tempestades intensas, vendavais destrutivos e queda de granizo em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

No domingo de manhã, o monitoramento estadual apontou que o nível do Rio Itajaí-Açu atingiu o pico de 5,65 metros em Blumenau, subindo mais de 4 metros em menos de 24 horas. As equipes municipais e os técnicos da Defesa Civil trabalham intensamente no levantamento dos prejuízos materiais acumulados nas últimas horas.

Danos estruturais e o fenômeno de microexplosão no Rio Grande do Sul

Análises meteorológicas indicaram que o intenso temporal em Eldorado do Sul pode ter sido provocado por uma microexplosão atmosférica. Esse fenômeno gera correntes violentas de vento descendente que se espalham de forma radial ao tocar o solo, gerando rajadas destrutivas que superam a marca de 140 km/h.

Defesa Civil monitora o avanço dos estragos do ciclone que deixou famílias desalojadas no Rio Grande do Sul. Foto: Prefeitura de Eldorado do Sul/ Divulgação

A destruição se concentrou no bairro Parque Eldorado, onde a Defesa Civil local registrou mais de 100 casas atingidas e cerca de 400 pessoas desalojadas. Além disso, dezenas de moradores ficaram desabrigados e foram levados para uma escola municipal, enquanto árvores caídas provocaram bloqueios parciais na rodovia federal BR-290.

️ Temporal com granizo deixa mais de 400 desalojados na Grande Porto Alegre



️ Um temporal com granizo e vento atingiu o Rio Grande do Sul deixando mais de 400 pessoas desalojadas em Eldorado do Sul e Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre.



Segundo a Defesa pic.twitter.com/3X31VsqQGk Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) July 11, 2026

O diretor da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha, relatou que montou uma base de apoio operacional na subprefeitura do bairro atingido. "De lá, as equipes estão saindo para fazer os atendimentos todos, através de entrega de lonas, de auxílio às famílias que foram afetadas", explicou ele.

Outros municípios gaúchos sofreram com a força dos ventos e do granizo que perfurou telhados na madrugada de sábado, como Canoas, Glorinha, Butiá e Tramandaí. Em Canoas, o destelhamento de uma residência cujo teto de zinco voou, atingiu o portão de um imóvel vizinho.

O forte temporal que atingiu Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, na manhã deste sábado, 11, deixou cerca de 130 residências destelhadas e mais de 200 pessoas desalojadas, segundo a Defesa Civil do município. A cidade foi atingido por chuva intensa, rajadas pic.twitter.com/ArwFcmfnea Correio do Povo (@correio_dopovo) July 11, 2026

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também contabilizou inundações e quedas de postes de energia elétrica em diversas regiões afetadas pela frente fria. Em Capão Bonito do Sul, houve transbordamento da rede pluvial com alagamento residencial, enquanto em Tramandaí a queda de postes atingiu veículos em vias públicas.

Deslizamentos de terra e acumulados de chuva em Santa Catarina

Em Santa Catarina, os maiores volumes de chuva foram concentrados na região do Vale do Itajaí até a manhã deste domingo. O município de Ibirama acumulou o maior índice pluviométrico com 73,4 mm, seguido de perto por Apiúna com 72,8 mm e Blumenau com 63,5 mm de precipitação total.

️ O Rio Itajaí-Açu atingiu 5,11 metros às 16h50 em Rio do Sul e segue em elevação neste sábado (11). O aumento do nível ocorre após as chuvas intensas que atingem o Alto Vale, com grande volume de água descendo pelo Rio Itajaí do Sul, em Ituporanga. A situação continua sendo pic.twitter.com/1W8w5fH8h0 — Brasil Conservador️100%SDV (@MachadoDarlon) July 11, 2026

Os solos encharcados causaram uma queda de barreira que interditou totalmente o tráfego na rua Salvador, em Ibirama, na tarde de sábado. Diante do alto risco de novos deslizamentos na localidade, a Defesa Civil orientou os motoristas e moradores a utilizarem a rua Paraná como rota alternativa de tráfego.

Paralelamente, outro deslizamento de terra bloqueou por completo o acesso ao túnel ferroviário de Apiúna, estrutura histórica considerada a maior de Santa Catarina. O local havia sido reinaugurado recentemente, em abril de 2026, após permanecer cerca de 50 anos escondido em meio à mata fechada da região.

As pistas molhadas provocaram acidentes e ocorrências viárias na região de Tubarão, onde uma motorista capotou o automóvel na curva da Madre. A condutora alertou que trafegava a cerca de 40 km/h e, mesmo em baixa velocidade, perdeu o controle do veículo devido às condições escorregadias da pista.

Órgãos de assistência continuam distribuindo telhas e rolos de lona plástica para auxiliar as famílias prejudicadas pelas chuvas intensas e ventanias. O trabalho das equipes de remoção de entulhos segue em andamento para restabelecer os serviços básicos e desobstruir estradas nas comunidades atingidas.