Temporais no Sul provocam cheia de rio e deixam centenas de desalojados; veja imagens
Moradores passaram a madrugada de sábado cobrindo móveis e recolhendo estilhaços devido ao granizo que perfurou telhados inteiros em comunidades como Canoas, Glorinha e Butiá.
A passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical causou severos estragos na Região Sul do Brasil entre o último sábado (11) e este domingo (12). O fenômeno provocou tempestades intensas, vendavais destrutivos e queda de granizo em dezenas de municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.
No domingo de manhã, o monitoramento estadual apontou que o nível do Rio Itajaí-Açu atingiu o pico de 5,65 metros em Blumenau, subindo mais de 4 metros em menos de 24 horas. As equipes municipais e os técnicos da Defesa Civil trabalham intensamente no levantamento dos prejuízos materiais acumulados nas últimas horas.
Danos estruturais e o fenômeno de microexplosão no Rio Grande do Sul
Análises meteorológicas indicaram que o intenso temporal em Eldorado do Sul pode ter sido provocado por uma microexplosão atmosférica. Esse fenômeno gera correntes violentas de vento descendente que se espalham de forma radial ao tocar o solo, gerando rajadas destrutivas que superam a marca de 140 km/h.
A destruição se concentrou no bairro Parque Eldorado, onde a Defesa Civil local registrou mais de 100 casas atingidas e cerca de 400 pessoas desalojadas. Além disso, dezenas de moradores ficaram desabrigados e foram levados para uma escola municipal, enquanto árvores caídas provocaram bloqueios parciais na rodovia federal BR-290.
O diretor da Defesa Civil de Eldorado do Sul, Mário Rocha, relatou que montou uma base de apoio operacional na subprefeitura do bairro atingido. "De lá, as equipes estão saindo para fazer os atendimentos todos, através de entrega de lonas, de auxílio às famílias que foram afetadas", explicou ele.
Outros municípios gaúchos sofreram com a força dos ventos e do granizo que perfurou telhados na madrugada de sábado, como Canoas, Glorinha, Butiá e Tramandaí. Em Canoas, o destelhamento de uma residência cujo teto de zinco voou, atingiu o portão de um imóvel vizinho.
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul também contabilizou inundações e quedas de postes de energia elétrica em diversas regiões afetadas pela frente fria. Em Capão Bonito do Sul, houve transbordamento da rede pluvial com alagamento residencial, enquanto em Tramandaí a queda de postes atingiu veículos em vias públicas.
Deslizamentos de terra e acumulados de chuva em Santa Catarina
Em Santa Catarina, os maiores volumes de chuva foram concentrados na região do Vale do Itajaí até a manhã deste domingo. O município de Ibirama acumulou o maior índice pluviométrico com 73,4 mm, seguido de perto por Apiúna com 72,8 mm e Blumenau com 63,5 mm de precipitação total.
Os solos encharcados causaram uma queda de barreira que interditou totalmente o tráfego na rua Salvador, em Ibirama, na tarde de sábado. Diante do alto risco de novos deslizamentos na localidade, a Defesa Civil orientou os motoristas e moradores a utilizarem a rua Paraná como rota alternativa de tráfego.
Paralelamente, outro deslizamento de terra bloqueou por completo o acesso ao túnel ferroviário de Apiúna, estrutura histórica considerada a maior de Santa Catarina. O local havia sido reinaugurado recentemente, em abril de 2026, após permanecer cerca de 50 anos escondido em meio à mata fechada da região.
As pistas molhadas provocaram acidentes e ocorrências viárias na região de Tubarão, onde uma motorista capotou o automóvel na curva da Madre. A condutora alertou que trafegava a cerca de 40 km/h e, mesmo em baixa velocidade, perdeu o controle do veículo devido às condições escorregadias da pista.
Órgãos de assistência continuam distribuindo telhas e rolos de lona plástica para auxiliar as famílias prejudicadas pelas chuvas intensas e ventanias. O trabalho das equipes de remoção de entulhos segue em andamento para restabelecer os serviços básicos e desobstruir estradas nas comunidades atingidas.
Referência da notícia
Kassiane Michel, Everton Calbar, g1 RS e RBS TV. (2026). Granizo e vento destelham mais de 100 casas e deixam 400 desalojados no RS.
Ana Júlia Kamchen. (2026). Ciclone traz chuva de até 73 mm em 24 horas em SC e faz rio subir 4 metros.
Itatiaia. (2026). Microexplosão atmosférica pode ter causado forte temporal que atingiu o RS.