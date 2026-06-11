Ar polar avança sobre o Centro-Sul: veja onde o frio aumenta e onde há risco de geada

Uma massa de ar polar avançará pelo Brasil a partir de sábado (13), provocando uma onda de frio no centro-sul do país, com queda acentuada das temperaturas e risco de geadas abrangentes na região Sul. Mais informações: Nova massa de ar polar avança e derruba temperaturas no fim de semana

Uma intensa massa de ar frio atuou sobre o centro-sul do Brasil nos últimos dias, trazendo madrugadas muito frias para diversas cidades do Sul e do Sudeste. Vários municípios do Sul e Sudeste registraram temperaturas mínimas abaixo dos 5°C esta semana, com geadas pontuais.

Agora, os modelos meteorológicos indicam a chegada de uma nova massa de ar polar, que avançará pelo país a partir do sábado (13). O sistema provocará uma nova queda das temperaturas e dará início a uma onda de frio duradoura, com potencial para geadas e temperaturas abaixo de de 0°C em algumas regiões.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

No sábado (13), o resfriamento já será percebido em toda a Região Sul, com diversas cidades voltando a registrar mínimas abaixo dos 10°C. No domingo (14), o frio ganha intensidade, especialmente em Santa Catarina e no Paraná.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no domingo durante a manhã mostra a massa de ar frio avançando por boa parte do centro-sul do Brasil já no próprio domingo.

Em outras palavras, essa nova massa de ar frio já começará a trazer efeitos notáveis ao Brasil ao longo do domingo (14), fazendo com que as temperaturas caiam de forma expressiva durante este final de semana. No entanto, o auge do frio se dará ao longo da semana que vem.

Queda das temperaturas se intensifica até terça

Na segunda-feira (15), e na terça-feira (16), o frio se intensifica na região Sul, Sudeste e parte do Centro-Oeste (especialmente Mato Grosso do Sul). Mas o grande destaque fica para o Rio Grande do Sul, onde as temperaturas podem chegar aos 0°C em grande parte do território, como é possível observar na imagem abaixo.

Previsão de temperaturas mínimas na terça-feira durante a madrugada mostra que os termômetros em grande parte do Rio Grande do Sul chegarão a 0°C, formando geadas abrangentes.

Não se descarta a possibilidade de temperaturas ainda menores em alguns municípios, atingindo valores negativos especialmente em áreas mais suscetíveis ao resfriamento, como as regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina.

Isso favorece a ocorrência de GEADAS fortes e abrangentes, especialmente no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.

Além das geadas, haverá ainda condições para formação de precipitação invernal - como chuva congelada e chuva congelante - no domingo (14), quando haverá condições para formação de precipitação ao mesmo tempo que as temperaturas na atmosfera atingem níveis muito baixos, especialmente no sul do Rio Grande do Sul.

Onda de frio pode durar vários dias

A chegada dessa massa de ar polar marcará o início de uma onda de frio mais ampla, que deve persistir durante mais de cinco dias e ser reforçada por novas massas de ar polar nos últimos dias do outono. Em algumas áreas, as temperaturas poderão permanecer até 5°C abaixo da média por vários dias consecutivos, caracterizando uma onda de frio intensa no Sul do Brasil.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 15 e 22 de Junho mostra que uma massa de ar polar manterá as temperaturas muito abaixo da média ao longo da semana que vem.

Por isso, para não ser pego de surpresa pelo frio ao longo da semana que vem, não deixe de acompanhar as previsões de temperatura máxima e mínima específicas para o seu município, disponíveis aqui no portal da Meteored.