Ar frio avança nas próximas horas e derruba as temperaturas no Centro-Sul; saiba o que esperar

O ar frio avança pelo Centro-Sul até sábado, com mínimas de 4°C a 13°C em Santa Catarina na sexta. A chance de marcas próximas de 0°C diminuiu e agora se concentra nas serras altas.

O ar frio avança nesta quarta-feira (30) pelo Centro-Sul e reduz as temperaturas de forma gradual. A queda mais perceptível ocorrerá entre quinta (1º) e sexta-feira (2), quando Santa Catarina poderá amanhecer com mínimas de 4°C a 13°C. Marcas próximas de 0°C são pouco prováveis e ficam restritas às maiores altitudes.

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A mudança começa pelo Rio Grande do Sul e alcança Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Depois, o ar mais ameno chega a partes de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. A queda aparece primeiro nas máximas da tarde ou nas mínimas da madrugada, conforme a área. Por isso, o frio terá intensidade diferente em cada região.

Quarta-feira: queda começa pelo Sul

Nesta quarta-feira (30), o ar mais frio entra pelo Rio Grande do Sul e avança para Santa Catarina. A tarde catarinense terá máximas de 18°C a 24°C, mas os termômetros diminuem à noite. No Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, o calor perde espaço gradualmente. A mudança no termômetro depende do horário em que a frente atravessa cada área.

Previsão de anomalia da temperatura do ar (°C) para quarta-feira (30), às 17h.

Há muita umidade no Centro-Sul, e a nebulosidade limita o resfriamento noturno em muitas áreas. Assim, tardes bem mais amenas podem vir acompanhadas de mínimas menos baixas do que se imaginava inicialmente. No leste paulista, a virada fica mais evidente entre a noite desta quarta e a quinta-feira. O sinal mais consistente da mudança ali é a redução do calor durante o dia.

Quinta e sexta-feira: frio se espalha, mas extremos recuam

Na quinta-feira (1º), o ar frio ocupa o Sul e alcança Mato Grosso do Sul e São Paulo. Em Santa Catarina, as mínimas variam de 6°C a 14°C, e as máximas, de 16°C a 22°C. A capital paulista também terá uma tarde mais amena, com máxima prevista de 20°C. No interior paulista, a queda pode chegar mais tarde e não repetir a intensidade observada no leste.

Previsão da temperatura do ar (°C) para sexta-feira (2), às 6h.

Na sexta-feira (2), o amanhecer tende a ser o momento mais frio em Santa Catarina, com mínimas de 4°C a 13°C. Pontos altos podem registrar valores menores, mas a chance de o termômetro se aproximar de 0°C caiu. A possibilidade de geada fica concentrada nas serras. O contraste será:

Serras de SC e RS: maior chance de mínimas baixas no amanhecer de sexta.

Demais áreas catarinenses: mínimas geralmente entre 4°C e 13°C.

Leste paulista: queda mais clara nas máximas de quinta e sexta.

Fim de semana: pouco tempo para esfriar mais

Até a manhã de sábado (3), o ar mais ameno alcança partes do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. A queda perde intensidade longe do Sul. A umidade e as nuvens reduzem a chance de resfriamento acentuado nas áreas baixas. Em Santa Catarina, as máximas já sobem para 17°C a 24°C no sábado.

Previsão da temperatura do ar (°C) para sábado (3), às 15h.

A massa de ar frio terá atuação curta. Outra frente se aproxima pelo oeste de Santa Catarina na tarde de sábado e avança no domingo (4), antes que as temperaturas tenham tempo de cair mais.

Essa sucessão rápida de sistemas ajuda a explicar a redução do potencial de extremos. O frio perde força e as temperaturas voltam a subir em parte do Centro-Sul. No Sudeste, o alívio ainda poderá ser sentido no sábado.