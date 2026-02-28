Alerta vermelho de acumulado de chuva para Bahia: Salvador pode receber 170 mm; veja a previsão

Chuvas intensas e volumosas se espalham pelo Nordeste do Brasil e o estado da Bahia está sob alerta vermelho de elevado acumulado, segundo o INMET, para este fim de semana. Confira a previsão.

Chuvas intensas e abrangentes continuam no centro-norte do Brasil, principalmente entre as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde já foram emitidos alertas de chuvas intensas e de elevado acumulado.

Alerta do INMET para o sábado, 28 de fevereiro.

Para o estado da Bahia, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), emitiu alerta vermelho de acumulado de chuva para este sábado (28) e domingo (1). Acredita-se que este aviso seja recorrente até a terça-feira (3) devido a continuidade das chuvas intensas em todo o estado, com acumulados de quase 200 mm. Na região de Salvador, os volumes variam de 90 a 130 até a terça-feira (3). Já até quinta-feira (5) podem variar de 120 a 170 mm.

Alerta de chuvas intensas e elevado acumulado para a Bahia

No domingo (1), as chuvas mais intensas já atingem o estado da Bahia no período da manhã, nas áreas mais ao sul. A partir do início da tarde, as instabilidades se espalham por todo o território baiano e provocam chuvas de até forte intensidade, que podem provocar transtornos como alagamentos e inundações. Entre o meio da tarde e o início da noite é o período de maior risco.

Na segunda-feira (2) e na terça-feira (3), as chuvas de até moderada intensidade acontecem já pela manhã, principalmente no sul até a região de Salvador. No restante do dia, as instabilidades ganham intensidade e há risco de transtornos como alagamentos e inundações. Vale ressaltar, que na terça-feira (3), na região de Salvador, há elevado risco entre o fim da manhã e o início da tarde.

Acumulado de chuvas sobre o estado da Bahia até a quinta-feira, 5 de março.

No restante da semana, as chuvas perdem intensidade nas áreas do leste da Bahia, diminuindo o potencial de transtornos. Já no interior da Bahia, principalmente na porção central, norte e oeste do estado, as chuvas intensas continuam levando risco para a tarde e noite.

Após esse período de chuvas intensas , que vai até a quinta-feira (5), o estado da Bahia vai enfrentar um período de pelo menos 15 dias sem ocorrência de chuvas significativas e transtornos, sendo consequência de uma mudança de padrão no Brasil, com o sistemas de chuva voltando a atuar mais no centro-sul do país.