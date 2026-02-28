Mpox: novo estado confirma infecção e Brasil passa dos 80 casos; saiba cenário atual da doença no país

Casos de Mpox no Brasil sobem e chegam a 89 registros; a maioria está no estado de São Paulo. Quais os sintomas da doença e os seus riscos? Ela pode deixar uma nova epidemia no país? Saiba tudo aqui.

A principal característica da mpox é o aparecimento de lesões na pele (erupções cutâneas), que geralmente começam como manchas vermelhas e evoluem para bolhas com líquido.

A mpox é uma doença zoonótica viral causada pelo mpox vírus (MPXV), sendo transmitida pelo contato íntimo ou muito próximo com uma pessoa infectada (pele, secreções), com objetos contaminados (roupas, toalhas, pratos, copos) ou com animais silvestres (roedores) infectados.

Os seus principais sintomas são febre, dores de cabeça e pelo corpo, calafrios e, especialmente, erupções na pele em formato de bolha, que podem se espalhar e cobrir grandes extensões. Aliás, este último é o principal sinal da infecção viral. Estas bolhas tendem a se concentrar no rosto, na palma das mãos e planta dos pés, mas podem ocorrer em qualquer parte do corpo.

O intervalo de tempo entre o primeiro contato com o vírus até o início dos sintomas (período de incubação) é geralmente de 3 a 16 dias, mas pode chegar a 21 dias.

Contudo, a doença geralmente evolui para quadros leves e moderados e pode durar de 2 a 4 semanas. A principal forma de proteção é a prevenção.

Então, aconselha-se a evitar o contato direto com pessoas com suspeita ou confirmação da doença; se precisar algum contato com pessoa infectada, utilizar luvas, máscaras, avental e óculos de proteção; lave regularmente as mãos com água e sabão ou use álcool em gel, principalmente após o contato com a pessoa infectada; lave suas roupas, lençóis, toalhas e outros itens que possam ter entrado em contato com a pessoa infectada.

E a orientação é clara: pessoas com suspeita ou confirmação da doença devem cumprir isolamento imediato até o fim do período de transmissão.

A situação atual da doença no Brasil

Segundo a última atualização (24 de fevereiro) do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, são 88 casos confirmados, 2 prováveis e 171 suspeitos da doença em 2026. A maioria destes casos está no estado de São Paulo (63 casos), seguida por Rio de Janeiro (15 casos) e por Rondônia (4 casos). Não há registro de óbitos até o momento.

E nesta última semana, mais um estado que até então não tinha registrado nenhum caso, acabou confirmando o 1º: o Espírito Santo. Este caso ainda não foi contabilizado na última atualização do governo, então o número, na verdade, sobe para 89 agora, mas ainda não oficialmente.

A Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo confirmou o caso de infecção na cidade de Colatina – tratando-se do primeiro caso de 2026 no estado.

Há risco de se tornar uma epidemia?

É importante destacar que no momento não há uma epidemia de mpox pelo Brasil e a situação atual não é grave.

As infecções vêm ocorrendo em maior frequência (mas moderadamente) desde 2022 e, neste ano, os diagnósticos aumentaram logo após o Carnaval. Contudo, o número de casos no país permanece relativamente estável desde o fim do surto global de 2022.

Até o momento, a situação no Brasil não é considerada alarmante, visto que há poucos contágios confirmados e nenhum episódio grave ou morte nos pacientes já conhecidos.

Especialistas explicam que este aumento após o Carnaval provavelmente é devido às aglomerações e ao contato sexual, já que a doença é transmitida pelo contato íntimo e pele a pele. Isso não deve ser um motivo para estigmatização, mas a atividade sexual é a principal forma de transmissão da mpox.

A situação segue sendo acompanhada pelos órgãos de vigilância sanitária, com protocolos atualizados e monitoramento constante por semanas epidemiológicas.

