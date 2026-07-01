Quatro dias de chuva podem ter causado a morte de 7% dos orangotangos mais raros do mundo

Quatro dias de chuvas torrenciais e deslizamentos de terra na ilha indonésia de Sumatra, em novembro passado, causaram a morte de cerca de 58 orangotangos de Tapanuli — aproximadamente 7% da espécie de grande primata mais ameaçada de extinção do mundo —, segundo revelaram os pesquisadores.

Os pesquisadores estimam que o ciclone Senyar tenha matado cerca de 58 orangotangos de Tapanuli em apenas quatro dias, infligindo um golpe devastador a uma das espécies de grandes primatas mais raras do mundo

Lee Bell Meteored Reino Unido 01/07/2026 06:06 5 min

O orangotango de Tapanuli tem sido um dos grandes primatas mais ameaçados de extinção do mundo, e isso já acontecia muito antes de o ciclone Senyar ter atingido a região no final de novembro do ano passado, matando mais de 1.000 pessoas em todo o Sudeste Asiático, no desastre natural mais mortífero de 2025.

A espécie só foi identificada como uma espécie distinta em 2017, com menos de 800 exemplares restantes, todos a viver numa pequena área de floresta na ilha indonésia de Sumatra.

Um estudo recente estimou agora que o número de orangotangos é pior do que se temia inicialmente, com cerca de 58 mortos pelas chuvas extremas e pelos deslizamentos de terra que devastaram o seu habitat ao longo de quatro dias. Isso representa cerca de 7% do total da espécie.

E, segundo os pesquisadores, trata-se de um número conservador, uma vez que não tem em conta os danos na copa das árvores nem a perda de fontes de alimento que teriam afetado os animais sobreviventes posteriormente.

Uma espécie que não consegue suportar este tipo de perda

O estudo sobre o orangotango de Tapanuli sugere que a espécie entrará em extinção se perder mais de 1% da sua população num determinado ano. Perder cerca de 7% em quatro dias é uma situação de uma dimensão completamente diferente.

"Ter um acontecimento em que cerca de 58 indivíduos são mortos de um total de 580, isso representa cerca de 10 a 11% da população local e 7% da população total da espécie", afirmou o professor Sergei Vich, primatólogo da Universidade John Moores de Liverpool e um dos autores do estudo. "Isso está muito além do que estes animais conseguem suportar. Por isso, trata-se de um acontecimento de enorme gravidade."

Os especialistas em vida selvagem suspeitavam, desde dezembro, que um número significativo de orangotangos tivesse perecido, depois de os avistamentos na área terem diminuído drasticamente na sequência do ciclone. O professor Erik Meijaard, diretor-geral da Borneo Futures e outro dos autores do estudo, tinha estimado na altura que cerca de 35 tivessem morrido, mas o estudo aponta agora para um número quase o dobro disso.

Com uma população estimada em menos de 800 orangotangos de Tapanuli, os cientistas alertam que as perdas causadas por fenómenos meteorológicos extremos poderão aproximar ainda mais esta espécie, em perigo crítico de extinção, da extinção.

Além disso, os trabalhadores humanitários na zona encontraram posteriormente a carcaça do que acreditavam ser um orangotango de Tapanuli, semi-enterrada na lama e entre troncos na aldeia de Pulo Pakkat.

"Vi vários cadáveres humanos nos últimos dias, mas este foi o primeiro animal selvagem morto", afirmou Deckey Chandra, que trabalhava com uma equipa humanitária. "Eles costumavam vir a este local para comer frutos. Mas agora parece ter-se tornado o seu cemitério".

As alterações climáticas e o que se segue

Os pesquisadores observaram que, embora o ciclone Senyar tenha sido um acontecimento "único", as alterações climáticas provocadas pelo homem têm desempenhado um papel significativo na ameaça à sobrevivência da espécie. Além disso, prevê-se que a frequência e a intensidade das chuvas extremas na região continuem a aumentar.

No entanto, um possível lado positivo de tudo isto é que o governo indonésio suspendeu temporariamente os principais projetos de desenvolvimento na área florestal protegida de Batang Toru, incluindo a mineração, a expansão das plantações de óleo de palma e a construção de centrais hidroelétricas, o que deu aos investigadores tempo para avaliar os danos ecológicos de forma mais aprofundada.

Os investigadores afirmaram que impedir a primeira extinção moderna de uma espécie de grande primata exigirá "apoio internacional sustentado".