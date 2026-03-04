Círculo colorido no céu catarinense: fenômeno com cores do arco-íris surpreende passageiros e viraliza nas redes sociais

Conhecido cientificamente como Glória, o evento raro flagrado nos céus de Bombinhas (SC) mostra como a refração da luz do sol através da umidade pode criar cenários naturais inesquecíveis.

Efeito visual foi filmado durante um voo comercial no litoral de Santa Catarina - Foto: Reprodução

Um registro feito nas alturas chamou a atenção nas redes sociais recentemente. Durante um trajeto aéreo com destino a Santa Catarina, passageiros foram surpreendidos por uma imagem incomum projetada pela própria aeronave nas nuvens. O episódio, que rapidamente acumulou milhares de visualizações na internet, revelou uma espécie de halo com as cores do arco-íris cercando a silhueta do avião.

Tudo aconteceu enquanto a rota sobrevoava a cidade de Bombinhas, conhecida por ser o menor município catarinense em extensão territorial. Uma das pessoas a bordo, que retornava de São Paulo para Florianópolis no último domingo (01), decidiu filmar a paisagem pela janela. O que seria apenas uma gravação da descida se transformou no registro de um fenômeno visual raro para a maioria dos viajantes.

A surpresa durante o trajeto aéreo

A autora das imagens voltava de um show de rock quando notou algo diferente. Diante da paisagem coberta pela neblina espessa, a sombra do avião surgiu contornada por um contínuo anel multicolorido. A cena gerou espanto imediato na passageira, que não hesitou em pegar o aparelho de celular para documentar o momento exato da aparição.

Fenômeno em forma de ‘bolha’ de luz ao redor de avião em SC surpreendeu passageiros — Foto: Arquivo pessoal/Manuela Garcia de Souza

Embora pareça algo saído de um roteiro de ficção científica, a formação luminosa possui raízes totalmente fundamentadas nas leis da física. Trata-se de um evento atmosférico documentado e estudado, que depende de condições meteorológicas e de posicionamento muito específicas para se manifestar diante dos olhos de um observador.

A explicação por trás do círculo luminoso

Conhecido pelos estudiosos como Glória, o evento óptico ocorre devido à interação direta entre a luz solar e as gotículas de água suspensas na atmosfera. De acordo com especialistas, a manifestação acontece quando os raios de sol atravessam a umidade presente nas nuvens. Como a luz branca contém todas as cores visíveis, o contato com a água provoca a separação desses tons, criando o contorno semelhante a uma redoma colorida.

Para que a formação perfeita seja projetada, é necessário um alinhamento geométrico preciso. O sol precisa estar posicionado de um lado da estrutura, enquanto o banco de nuvens úmidas deve se encontrar exatamente no lado oposto, recebendo a marca da sombra. Quando a iluminação atinge essas microgotas, ela se espalha em múltiplas frequências de cor, ficando perceptível para quem está no meio do caminho entre o astro e a cerração.

Condições para além das viagens de avião

Apesar de o registro recente ter ocorrido a milhares de pés de altitude, a observação desse tipo de evento não é uma exclusividade da aviação civil. O mesmo princípio físico pode surpreender pessoas em terra firme, desde que as variáveis de luz e umidade estejam perfeitamente alinhadas com o ponto de vista do indivíduo.

Alpinistas e aventureiros de montanha, por exemplo, costumam relatar o avistamento da Glória. Quando esses esportistas chegam a picos elevados e ficam posicionados entre a luz do sol e uma camada de névoa mais baixa, a própria silhueta humana acaba projetada no ambiente. Nesses casos, a figura ganha a mesma auréola brilhante, mostrando que a natureza sempre encontra maneiras de criar espetáculos visuais independentemente do cenário.

Referência da notícia

Fenômeno cria 'bolha' de luz ao redor de avião em SC; entenda o que é. 03 de março, 2026.