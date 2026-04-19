Regiões de Banana e cacau enfrentam semana mais chuvosa no Amazonas, Pará e Amapá

Chuvas acima de 100 mm em partes do Norte nesta semana ajudam a manter a umidade do solo, mas também elevam o risco de encharcamento, doenças e dificuldades de colheita para bananais e áreas de cacau agora.

Acumulado de chuva previsto sobre o norte da América do Sul, com volumes mais elevados entre Amazonas, Pará, Amapá e a faixa costeira do Norte do Brasil.

A chuva voltou a ganhar força sobre parte do Norte do Brasil e, para quem produz banana e cacau, isso traz um efeito duplo. De um lado, a água ajuda a manter o solo abastecido e sustenta o vigor das plantas; de outro, o excesso começa a pesar no manejo, na circulação dentro da lavoura e no risco de problemas sanitários.

O Inmet indica que abril tende a ter chuva próxima ou acima da média em boa parte da região, condição que favorece culturas perenes como banana e cacau.

O alerta cresce porque a semanas de 13 a 20 de abril concentra os maiores acumulados justamente em áreas importantes do Norte. Amazonas, Pará, Amapá e a faixa entre Pará, Tocantins e Maranhão podem superar 100 mm em sete dias, com pontos acima de 150 mm. Em paralelo, há aviso de perigo para chuvas intensas, com possibilidade de alagamentos, ventos fortes e transtornos em estados da região.

Água no solo ajuda, mas não resolve tudo

Para banana e cacau, a notícia não é automaticamente ruim. Em meses de chuva mais regular, a reposição de água no solo favorece o desenvolvimento das plantas e reduz o estresse hídrico, algo importante em cultivos perenes que dependem de continuidade de crescimento ao longo do ano. O próprio Inmet destaca esse benefício para a Região Norte em abril, com efeito positivo tanto sobre lavouras quanto sobre pastagens.

Anomalia semanal de precipitação na América do Sul, com sinal mais úmido sobre a Amazônia e parte do Norte do Brasil, reforçando a manutenção das chuvas acima do padrão em áreas produtoras de banana e cacau.

Mas existe um limite. A bananeira gosta de calor e umidade, porém não responde bem a áreas sujeitas a encharcamento; segundo a Embrapa, excesso de umidade por mais de três dias pode provocar perdas no sistema radicular e afetar a produção.

No caso do cacau, a orientação técnica é semelhante: boa drenagem é essencial para evitar excesso de umidade e reduzir o desenvolvimento de doenças. Em outras palavras, a mesma chuva que sustenta o solo pode virar problema quando se acumula demais ou se repete por muitos dias seguidos.

Onde o excesso começa a pesar na lavoura

Na prática, o primeiro impacto aparece no ritmo do campo. Com chuva recorrente, o solo fica mais pesado, o deslocamento de trabalhadores e equipamentos piora, e operações simples passam a exigir mais tempo e mais cuidado. Em bananais, isso afeta tratos culturais e a retirada dos cachos; no cacau, complica a rotina de colheita, retirada dos frutos e secagem posterior, etapas que dependem de logística mais organizada e de janelas de tempo menos instáveis.

Probabilidade de chuva na segunda-feira sobre o norte da América do Sul, com maior persistência entre Amazonas, Pará, Amapá e a faixa litorânea do Norte e Nordeste do Brasil.

Há ainda o efeito indireto sobre a sanidade. Um ambiente mais úmido, com menor ventilação e drenagem ruim, favorece a pressão de doenças e eleva o custo de controle. Esse ponto merece atenção extra no Pará, que, segundo o IBGE, é o principal produtor de cacau do país, com estimativa de 162,1 mil toneladas de amêndoas em 2026.

Banana e cacau entram na semana em modo de atenção

O ponto central agora não é tratar a chuva como vilã ou salvação, mas entender o equilíbrio. Para essas culturas, a água é parte do funcionamento normal da lavoura amazônica, só que volumes muito altos em poucos dias mudam a qualidade dessa ajuda.

O solo úmido sustenta a planta, mas o excesso encurta as janelas de trabalho, aumenta o risco de encharcamento e exige mais vigilância com drenagem, sanidade e transporte.

Nesta semana, três sinais merecem acompanhamento mais próximo:

acumulados acima de 100 mm em partes do Amazonas, Pará e Amapá;

risco de alagamentos e ventos fortes em áreas do Norte;

recorrência da chuva justamente onde banana e cacau dependem de manejo contínuo.

Para o leitor, isso ajuda a enxergar o campo além da manchete “chuva boa”. Em parte do Norte, a água de abril sustenta a lavoura, mas também aperta a rotina da produção.

E é exatamente desse contraste que pode sair a história mais interessante da semana: a de duas culturas tropicais que precisam de umidade para crescer, mas não de chuva forte demais para trabalhar.