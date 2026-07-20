Papelão no jardim em vez do lixo: o truque para combater ervas daninhas e melhorar a qualidade do solo

O que a maioria das pessoas considera resíduo de embalagem pode se tornar um recurso valioso no jardim: caixas de papelão inibem o crescimento de ervas daninhas e favorecem o desenvolvimento do solo.

Outro método eficaz: pedaços de papelão úmido atraem caramujos e lesmas à noite. Se colocados no chão ao anoitecer, esses animais se reúnem por baixo deles e, na manhã seguinte, basta removê-los.

Após as compras online, as caixas de papelão frequentemente vão direto para a lixeira de reciclagem de papel. No entanto, um número crescente de entusiastas da jardinagem está descobrindo que o papelão ondulado é um recurso extremamente prático para a manutenção de canteiros. O motivo: esse material consegue impedir que a luz chegue às ervas daninhas, proteger o solo e — ao mesmo tempo — decompor-se completamente.

Esse método vem ganhando destaque, sobretudo em jardins naturais. Em vez de recorrer ao controle químico de ervas daninhas ou ao revolvimento do solo — uma tarefa que exige muito esforço físico —, muitos jardineiros amadores estão optando por uma estratégia aparentemente simples, que economiza recursos e preserva a estrutura do solo existente.

Como o papelão inibe o crescimento de ervas daninhas

As ervas daninhas precisam de luz para crescer. Se o solo estiver coberto por uma camada de papelão suficientemente espessa, quase nenhuma luz solar chega à vegetação abaixo. Como resultado, gramíneas e muitas plantas silvestres perdem sua fonte de nutrientes e morrem gradualmente.

Voy a rescatar y compartir una explicación sobre el humus de Mercedes García, Ing. Agrónoma que es quién me enseñó un montón de cosas en el mundo de la Jardinería y Paisajismo de las plantas xerofíticas cuando estuve trabajando en el vivero @visitdesertcity.



ACONDICIONANDO EL pic.twitter.com/EDV5TynBgs — Alvaro Señán (@alvarosenan) March 28, 2024

No entanto, ao contrário das folhas de plástico, o papelão não permanece no solo permanentemente. A umidade, os microrganismos e as minhocas fazem com que o material se decomponha ao longo do tempo e retorne ao ciclo natural da matéria.

Criando novos canteiros: sem a necessidade de revolver o solo, mas exigindo paciência

Quem deseja transformar um gramado em canteiro de flores ou horta não precisa necessariamente recorrer ao uso de uma pá. Em vez de remover a camada de grama com muito esforço, você pode começar cobrindo a área desejada com papelão. Em seguida, aplique uma camada de cobertura morta, composto orgânico ou lascas de madeira.

À medida que a vegetação subjacente morre, inicia-se simultaneamente um processo de transformação biológica. Após alguns meses, forma-se um substrato solto e rico em húmus — ideal para novos plantios. Isso poupa muito trabalho, especialmente em áreas maiores.

O solo se beneficia de várias maneiras: a teoria por trás disso

Suas vantagens não se limitam apenas ao controle de plantas daninhas. A cobertura protege o solo da radiação solar direta e reduz a evaporação da água.

Especialmente durante verões secos, isso pode ajudar a reter a umidade do solo por mais tempo.

Além disso, as condições de umidade criadas sob o papelão favorecem um ambiente propício para minhocas e organismos do solo. Esses organismos decompõem a matéria orgânica, aeram o solo e promovem a fertilidade do solo a longo prazo.

Caminhos e canteiros elevados também podem ser protegidos

Ao que parece, esse método traz benefícios que vão além dos canteiros. Quando colocado sob caminhos no jardim, o papelão pode impedir que plantas indesejadas surjam posteriormente através de frestas ou áreas com cascalho.

O papelão também tem sido cada vez mais utilizado na construção de canteiros elevados. Nesse contexto, ele atua como uma barreira natural inicial contra o possível crescimento de ervas daninhas; no entanto, à medida que se decompõe, a camada acaba desaparecendo por completo, sem deixar resíduos.

Nem todas as caixas de papelão são adequadas

Se você deseja utilizar papelão no jardim, recomenda-se usar papelão ondulado não tratado sempre que possível. Superfícies revestidas, áreas com grande quantidade de tinta ou componentes plásticos são menos adequados.

Além disso, fitas adesivas, etiquetas e grampos metálicos devem ser removidos antes do uso. Quanto mais natural for o material, melhor ele se decomporá posteriormente no solo.

Onde o método atinge seus limites

Apesar de suas vantagens, o método de cobertura de solo com papelão não é ideal para todas as situações. Plantas que preferem locais muito secos podem sofrer em condições de umidade constante. Da mesma forma, deve-se ter cautela ao utilizar essa cobertura em cultivos com raízes muito superficiais.

#Mulch#Mulching#Mantillo Previene la formación de costra en la superficie del suelo, mejorando así la absorción de nutrientes.

Se va descomponiendo lentamente aportando humus al suelo.https://t.co/z6FRKhtOWh pic.twitter.com/zQuS0FOCYZ — Jardineria en maceta (@Eljardinencasa) August 21, 2019

Além disso, a umidade adequada é essencial. Se o papelão permanecer seco por um período prolongado, o processo de decomposição desacelera consideravelmente.

Uma tendência que combina sustentabilidade e jardinagem

À primeira vista, a ideia parece incomum: caixas de papelão usadas para transporte podem ser mais úteis no jardim do que na lixeira de reciclagem. Na verdade, esse método oferece várias vantagens. "Ele reduz o desperdício (ainda que de forma marginal), diminui o esforço necessário para preparar os canteiros e, ao mesmo tempo, favorece os processos naturais do solo", afirmam os defensores dessas práticas.

Assim, um material de embalagem comum transforma-se em uma ferramenta útil para quem deseja criar um jardim mais sustentável e mais próximo da natureza.