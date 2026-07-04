As temperaturas dos oceanos atingiram um recorde para o mês de junho

As temperaturas dos oceanos atingiram um recorde de 21°C em junho. Com o avanço do El Niño, podemos estar entrando em uma nova fase das mudanças climáticas, com consequências mais significativas para os padrões meteorológicos e os ecossistemas marinhos.

Os oceanos atuam como sumidouros de calor para o planeta, e o aquecimento dos oceanos significa que estamos levando o planeta ao limite.

Ameya Paleja Meteored Reino Unido 04/07/2026 16:47 5 min

Em 21 de junho, a temperatura da superfície do oceano fora das regiões polares atingiu 21,0°C — um recorde para o mês de junho —, segundo o Serviço Marinho Copernicus da União Europeia.

Este é o mês de junho mais quente já registrado até o momento, superando os períodos de calor de 2023 e 2024, o que gera receio de calor extremo neste verão no Hemisfério Norte.

Como os oceanos estão aquecendo

A onda de calor que atingiu partes da Grã-Bretanha e da Europa na semana passada serve como um sinal de alerta para o futuro. Embora a atenção frequentemente se concentre nas temperaturas em terra — visto que nos afetam diretamente —, os cientistas também monitoram as temperaturas dos oceanos, uma vez que essas vastas massas de água atuam como sumidouros de calor para o planeta.

As temperaturas da superfície variam de acordo com a quantidade de luz solar recebida, o acúmulo de calor e as correntes oceânicas de uma região. No entanto, as temperaturas dos oceanos são determinadas pelo excesso de energia no sistema terrestre. As atividades humanas, impulsionadas principalmente pela queima de combustíveis fósseis, estão liberando mais calor no sistema.

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The June Nino 3.4 sea-surface temperature anomaly came in at 1.59°C above the 1991-2020 baseline, so we're already in a strong El Nino.



The latest CFSv2 model runs now show the Nino 3.4 SST anomaly forecast peaking at 4.10°C in November. pic.twitter.com/n7l8O7BsoV — Prof. Eliot Jacobson (@EliotJacobson) July 3, 2026

Estimativas sugerem que 23 zetajoules (10²¹ joules) — ou 23 bilhões de trilhões de joules — de energia foram liberados no oceano no ano passado, o dobro da média das duas décadas anteriores. Isso equivale a adicionar ao oceano a energia de 11 bombas de Hiroshima por segundo, levando-o ao limite.

Por que as temperaturas dos oceanos são importantes

Mesmo antes de atingir um recorde de temperatura em junho, as águas superficiais dos oceanos já haviam registrado temperaturas elevadas durante o primeiro semestre do ano. Ondas de calor marinhas foram observadas em cerca de 82% dos oceanos do mundo, sendo o Mediterrâneo, a região central do Atlântico Norte e o Pacífico equatorial as áreas mais afetadas.

Isso demonstra que os oceanos têm sido submetidos a estresse térmico. Temperaturas recordes foram registradas em junho de 2023, seguidas por um evento de El Niño e um período de inundações, tempestades e ondas de calor devastadoras. O El Niño caracteriza-se por temperaturas da superfície do mar excepcionalmente elevadas no Pacífico tropical, as quais liberam calor para a atmosfera e influenciam os ventos, a formação de nuvens e os padrões meteorológicos em todo o mundo.

Com outro evento de El Niño iminente, os cientistas temem que este verão seja pior do que o de 2026. É difícil prever isso com precisão neste momento, uma vez que os picos de temperatura são registrados no final de julho e em agosto. No entanto, especialistas acreditam que mais recordes de temperatura serão quebrados nos próximos meses.

The worlds oceans have hit record June temperatures, driven by El Niño and decades of greenhouse gas emissions.

Read how marine heatwaves, stronger cyclones and extreme weather on land are linked to ocean warmingand why cutting climate data funding threatens our ability to pic.twitter.com/GPFe5CI3TH Down To Earth (@down2earthindia) July 3, 2026

Pior ainda, essas mudanças podem marcar o início de uma nova fase em que entramos em território desconhecido, com consequências maiores para o clima global, os padrões meteorológicos e os ecossistemas marinhos.