O declínio do plâncton no Atlântico Nordeste é muito preocupante: veja-se o caso das costas e águas ibéricas

Um novo estudo revelou que o plâncton já não encontra áreas classificadas como estando em "boas condições ambientais" numa região que se estende de Portugal à Noruega, incluindo as águas do Mar Cantábrico, como acontecia anteriormente. Isto é motivo de preocupação entre os investigadores.

Imagem de satélite arquivada de uma área do Atlântico. Imagem da NASA.

O plâncton microscópico está entre os organismos mais importantes da Terra. O fitoplâncton produz aproximadamente metade do oxigênio que respiramos, enquanto o plâncton como um todo sustenta as cadeias alimentares marinhas, apoia a pesca, ajuda a regular o carbono e mantém a vida em todo o oceano.

No entanto, um novo estudo, liderado por pesquisadores da Universidade de Plymouth, utilizou mais de seis décadas de dados para mostrar que a abundância de plâncton está diminuindo em vastas extensões do Atlântico Nordeste, uma região que abrange o Oceano Atlântico desde Portugal até a Noruega e todo o Mar do Norte.

Avaliação do estado ambiental dos habitats de plâncton

A pesquisa utilizou 23 conjuntos de dados de plâncton de 13 instituições de pesquisa, juntamente com dados de satélite, para gerar a primeira avaliação quantitativa e abrangente sobre se os habitats pelágicos da Europa Ocidental estão em boas condições ambientais, conforme definido pela Diretiva-Quadro da Estratégia Marinha da UE e do Reino Unido.

Esses habitats são regiões de águas abertas dominadas por plâncton e são fundamentais para o funcionamento do oceano. No entanto, até agora, as avaliações para a formulação de políticas têm se concentrado principalmente em descrever as mudanças no plâncton, sem conseguir integrá-las quantitativamente em uma avaliação clara do estado regional.

Este novo trabalho abordou essa deficiência combinando dados de monitoramento de unidades de avaliação e estações fixas, e os cientistas posteriormente integraram esse status com base em indicadores de plâncton e tipos de habitat para determinar o estado ambiental regional.

Os resultados mostraram que não havia nenhum habitat pelágico classificado como bom em todo o Atlântico Nordeste, e seis combinações de habitat pelágico e região foram classificadas como "Não boas", três como "Incertas" e uma como "Não avaliada" devido à falta de dados.

Em escala regional, os mares celtas, o Golfo da Biscaia e a costa ibérica foram classificados como "Não Bons", enquanto o Grande Mar do Norte foi classificado como "Incerto". A pior condição foi geralmente observada nos habitats da plataforma continental, onde as alterações nas comunidades de plâncton e os declínios na biomassa do fitoplâncton e na abundância do zooplâncton foram mais claramente detectados.

A pesquisa também revelou que o aumento da temperatura da superfície do mar, as mudanças nas condições de nutrientes, a diminuição do pH e a alteração da mistura oceânica estão entre os principais fatores associados às mudanças no plâncton e em seus habitats.

Consequentemente, os pesquisadores afirmam que a medida mais importante para proteger o funcionamento dos habitats pelágicos é mitigar as mudanças climáticas atuais, apoiando uma redução global nas emissões de carbono.

Eles também solicitaram medidas mais rigorosas para reduzir a poluição por nutrientes, particularmente nitrogênio, e investimentos contínuos no monitoramento do plâncton. Diversas séries temporais de longo prazo de plâncton na área de avaliação da OSPAR estão atualmente interrompidas ou em risco devido à diminuição dos recursos, apesar de serem essenciais para detectar mudanças ecológicas e subsidiar políticas marinhas.

O artigo, publicado na revista Ecological Indicators, foi liderado pela professora Abigail McQuatters-Gollopy e envolveu um consórcio de universidades europeias, organizações científicas e agências ambientais.

Este estudo é o primeiro a fornecer uma avaliação quantitativa do estado do plâncton em regiões-chave como o Mar Céltico, o Golfo da Biscaia e o Mar do Norte. Ele demonstrou a necessidade urgente de melhorar a saúde dessas águas e reduzir os danos que causamos ao oceano, tanto local quanto globalmente. Também destacou a necessidade de estabelecer novas formas de colaboração entre cientistas e formuladores de políticas para gerar mais dados e determinar como alcançar um bom estado de conservação no futuro.

O alerta é claro: o plâncton está mudando em alguns dos mares mais importantes da Europa, e essas mudanças têm repercussões que vão muito além do próprio plâncton. Elas afetam as cadeias alimentares, a pesca, o ciclo do carbono e os benefícios que a humanidade obtém do oceano. O desafio agora é usar essas evidências para impulsionar ações práticas, desde a mitigação das mudanças climáticas até uma melhor gestão de nutrientes e monitoramento a longo prazo.

O estudo baseou-se nas contribuições de cerca de 40 especialistas em plâncton que trabalham no âmbito da OSPAR, a Convenção sobre os Mares Regionais do Atlântico Nordeste. Ele complementa o Relatório de Estado de Qualidade da OSPAR de 2023, que oferece uma avaliação mais abrangente da saúde do ecossistema marinho do Atlântico Nordeste.

Os pesquisadores afirmam que as avaliações futuras devem incluir conjuntos de dados de plâncton mais abrangentes e de longo prazo, melhor cobertura das áreas costeiras e estuarinas e novas tecnologias, como imagens e DNA ambiental, para capturar partes da comunidade de plâncton que estão atualmente sub-representadas.

Os resultados dessa análise são mostrados no mapa abaixo:

Estado de saúde do habitat do plâncton no Atlântico Nordeste. Fonte: Abigail McQuatters-Gollop et al, Ecological Indicators (2026). DOI: 10.1016/j.ecolind.2026.115005

Como parte de um novo estudo sobre a saúde dos oceanos, liderado pela Universidade de Plymouth, regiões e habitats receberam uma das quatro categorias de status: Bom estado ambiental, Estado ambiental ruim, Estado incerto ou Não avaliado, com base em uma análise integrada dos dados e na suficiência dos dados para se chegar a uma conclusão.