Estas são as 5 flores que melhor crescem em vasos para se desenvolverem de forma saudável

Para os entusiastas da jardinagem, cultivar flores em vasos é uma opção prática e decorativa. Descubra cinco variedades que crescem fortes e saudáveis, preenchendo qualquer espaço com cor e exigindo cuidados muito simples.

Vasos de flores simples podem encher um pátio de vida e cor.

Cultivar flores em vasos é uma maneira maravilhosa de aproveitar a jardinagem mesmo sem um jardim. Terraços, varandas ou até mesmo espaços internos bem iluminados podem ser transformados em pequenos jardins repletos de cor, se você escolher as espécies certas.

Nem todas as flores se adaptam igualmente bem a esse tipo de cultivo em vasos, mas algumas se destacam pela resistência, facilidade de cuidado e capacidade de prosperar em espaços pequenos. Abaixo, apresentamos cinco flores que crescem especialmente bem em vasos.

As melhores flores para cultivar em vasos

Escolher a espécie certa é fundamental para garantir um crescimento saudável e uma floração adequada, o que determinará a beleza visual da planta. Essas variedades se destacam por sua adaptabilidade, resistência e baixa necessidade de manutenção, tornando-as opções ideais tanto para jardineiros iniciantes quanto experientes.

Antes de tomar sua decisão, é aconselhável considerar alguns fatores fundamentais, como a orientação do seu espaço, as horas de luz solar e a frequência de rega que você pode manter.

Gerânio



O gerânio é, sem dúvida, uma das plantas de vaso mais populares. Sua tolerância ao calor e floração abundante durante grande parte do ano o tornam uma escolha perfeita. Ele precisa de bastante luz solar e rega moderada, evitando o excesso de água.

Além disso, é bastante tolerante a erros, tornando-o perfeito para iniciantes.

Petúnia

As petúnias são famosas por suas belas flores e ampla variedade de cores. Elas prosperam em vasos, desde que recebam bastante luz solar, mas precisam de rega frequente, principalmente no verão, e preferem solo bem drenado.

São ideais para pendurar ou colocar em varandas, criando um efeito visual muito marcante.

Begônia

Se você procura uma planta para áreas com menos luz solar direta, a begônia é a escolha perfeita. Suas flores delicadas e folhagem resistente e rústica adicionam elegância a qualquer espaço.

As begônias trazem um toque superior de cor e vida ao jardim.

Ela prefere ambientes úmidos, mas não encharcados, e temperaturas amenas. É perfeita para interiores bem iluminados ou terraços sombreados.

Lavanda

A lavanda é mundialmente conhecida por sua beleza impressionante, mas também se caracteriza por seu aroma agradável. É uma planta muito resistente que se adapta perfeitamente a vasos, desde que receba bastante luz solar.

Lavanda trasplantada a una maceta grandecita, para que crezca mucho, mucho #huertourbano pic.twitter.com/Q2U20Mi4ky — EL BALCON VERDE (@ElBalconVerde) April 16, 2016

Ela precisa de pouca água e de solo bem drenado, pois não tolera excesso de umidade. Além disso, atrai polinizadores e sempre adiciona um toque mediterrâneo a qualquer ambiente.

Calêndula

A calêndula é uma flor resistente e muito fácil de cultivar, ideal para iniciantes. Ela cresce bem em vasos e floresce por longos períodos.

Ela prefere sol ou sombra parcial e rega regular, mas não excessiva. Também possui propriedades medicinais e é útil para atrair insetos benéficos para a área circundante.

Dicas para cultivar flores saudáveis

Além da escolha das plantas, existem práticas básicas de cuidado que fazem toda a diferença entre uma colheita medíocre e uma repleta de vida.

Prestar atenção a aspectos como drenagem, substrato e localização sempre ajuda as flores a se desenvolverem vigorosamente e a manterem uma floração consistente e uniforme.

Escolha um vaso com boa drenagem : o excesso de água é uma das principais causas de problemas.

: o excesso de água é uma das principais causas de problemas. Utilize um substrato de qualidade : rico em nutrientes e adequado ao tipo de planta.

: rico em nutrientes e adequado ao tipo de planta. Ajuste a rega de acordo com cada espécie : como regra geral, é melhor regar menos e com maior controle do que exagerar.

: como regra geral, é melhor regar menos e com maior controle do que exagerar. Colocar os vasos no lugar certo, de acordo com suas necessidades de luz, fará uma grande diferença em seu desenvolvimento.

Fertilize regularmente durante o período de crescimento e floração.

Um toque de cor para qualquer espaço

Adicionar flores em vasos para criar um pequeno jardim sempre melhora a estética da sua casa, além de proporcionar uma sensação de bem-estar e conexão com a natureza.

Com uma boa seleção de espécies e cuidados simples, qualquer canto pode ser transformado em um espaço vibrante.

Resumindo, cultivar flores em vasos é uma atividade simples e muito gratificante. Com estas cinco opções e alguns cuidados básicos, você poderá desfrutar de um ambiente mais agradável, colorido e saudável durante todo o ano.