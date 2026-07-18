Chuvas intensas e volumosas no RS: umidade pode favorecer doenças no trigo
Chuvas superiores a 150 mm, calor e tempestades elevam o molhamento foliar no Rio Grande do Sul, fecham janelas de manejo e ampliam significativamente a pressão de doenças sobre trigo, canola e cevada entre quinta-feira e quarta-feira.
Volumes superiores a 150 mm podem atingir partes do Rio Grande do Sul e o extremo sul de Santa Catarina entre os dias 16 e 22 de julho, justamente quando 87% do trigo gaúcho já foi semeado. Trigo, canola e cevada ficam expostos no Noroeste, Planalto e Campanha a uma sequência de chuva, calor, granizo e rajadas que podem superar 90 km/h.
O principal problema não será apenas o total acumulado, mas a duração do molhamento foliar e o fechamento das janelas de manejo. Solo saturado dificulta o trânsito de máquinas, interrompe a adubação de cobertura e reduz as oportunidades de aplicação. Nas lavouras em emergência e perfilhamento, vários dias úmidos também favorecem manchas foliares e outras doenças fúngicas, embora o impacto final dependa da cultivar e do histórico de cada área.
Chuva avança da Campanha ao Planalto entre quinta e segunda-feira
As primeiras tempestades alcançam Fronteira Oeste, Campanha e Sul gaúcho entre quinta-feira (16) e sexta-feira (17). A partir de sábado (18), a instabilidade avança sobre Missões, Região Central e Noroeste, aproximando-se de polos como São Borja, Santa Maria e Cruz Alta. Os acumulados oficiais variam de 30 a 150 mm, mas projeções pontuais indicam valores maiores onde as tempestades persistirem.
Essa distribuição coloca diferentes fases do trigo sob pressão. Em São Borja, áreas precoces já podem entrar em alongamento, enquanto lavouras de Cruz Alta e Passo Fundo permanecem majoritariamente entre desenvolvimento vegetativo e perfilhamento. Chuva acima de 100 mm em poucos dias aumenta o encharcamento, favorece erosão e pode provocar acamamento localizado, sobretudo onde vento e granizo acompanham as células mais intensas.
Molhamento foliar fecha janelas de manejo no RS, SC e PR
No Paraná, chuvas registradas no começo de julho já elevaram a pressão de doenças no Oeste e Sudoeste. Em Santa Catarina, o período seco favoreceu germinação e emergência, mas o extremo sul pode receber volumes elevados nesta nova rodada. No Rio Grande do Sul, temperaturas acima de 27 °C antes das tempestades, seguidas de umidade persistente, criam ambiente favorável à atividade de fungos e aceleram a necessidade de monitoramento.
O risco agronômico varia conforme o estágio, a drenagem e o tempo de permanência da água. Para organizar a atenção no campo:
- Campanha e Fronteira Oeste: chuva entre 30 e 150 mm pode interromper semeadura, adubação nitrogenada e circulação de máquinas;
- Missões e Noroeste: vento acima de 90 km/h e granizo ameaçam trigo e canola em desenvolvimento;
- Planalto e Alto Uruguai: mais de 100 mm elevam o risco de saturação e doenças foliares no trigo e na cevada;
- Extremo sul de Santa Catarina: chuva volumosa pode encurtar janelas de pulverização e manter folhas molhadas por mais tempo.
Manejo exige acompanhar novas rodadas até quarta-feira
Entre sábado (18) e segunda-feira (20), a prioridade deve ser preservar pessoas, máquinas e estruturas, suspendendo operações durante trovoadas e evitando solo sem capacidade de suporte. Aplicações não devem ser decididas apenas pela previsão estadual: vento, intervalo sem chuva, umidade e recomendação do produto precisam ser avaliados localmente em Santa Maria, Ijuí e Passo Fundo. Estradas vicinais e áreas baixas também podem limitar o acesso.
Uma melhora temporária é possível no sul gaúcho na terça-feira (21), enquanto a instabilidade tende a alcançar o norte do RS, Santa Catarina e Paraná. Novas tempestades podem retornar na quarta-feira (22), reduzindo a chance de secagem completa.
O produtor deve acompanhar alertas, drenagem e sintomas nas folhas antes de retomar adubação ou pulverização; decisões sobre fungicidas exigem avaliação do engenheiro-agrônomo e do estágio real da lavoura.