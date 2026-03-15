Café 'encharcado': como a chuva recorde em Minas pode chegar à sua xícara

Minas viveu fevereiro histórico de chuva, e o excesso de água no maior estado produtor de café do país reacende dúvidas sobre qualidade, doenças, manejo e até sobre o que, adiante, pode pesar no preço da xícara.

Excesso de chuva durante o ciclo do café pode atrasar trabalhos no campo, afetar a qualidade dos grãos e pressionar custos de produção nas principais áreas produtoras.

Quando a chuva passa do ponto, o problema deixa de ser apenas meteorológico e vira assunto de mesa, supermercado e rotina. Em fevereiro de 2026, Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, acumulou 752,4 mm de chuva, volume 342% acima da média climatológica do mês, segundo o Instituto Nacional de meteorologia (INMET).

Isso ganha outra dimensão porque Minas Gerais não é um detalhe no mapa do café: é o principal estado produtor do país.

A Conab estima uma safra brasileira de 66,2 milhões de sacas em 2026, e o governo mineiro, com base nesse levantamento, projeta 32,4 milhões de sacas para o estado, algo perto de 49% da produção nacional. Em outras palavras, quando o coração cafeeiro do Brasil enfrenta chuva extrema, muita gente começa a se perguntar se o efeito pode chegar à xícara.

Nem toda chuva ajuda

É verdade que o café precisa de água, e o próprio cenário mais otimista para a safra de 2026 foi sustentado por boas condições durante fases importantes do ciclo. A Conab e o governo de Minas destacaram que o regime de chuvas mais regular no enchimento dos grãos ajudou a melhorar a expectativa para este ano.

Minas Gerais concentra quase metade da produção de café do Brasil, por isso eventos climáticos extremos no estado podem repercutir em toda a cadeia do produto.

Quando o volume explode, o efeito vai além da planta. A Emater-MG informou que 402 produtores rurais foram prejudicados pelas fortes chuvas recentes na Zona da Mata, com perdas em áreas encharcadas e dificuldades até para o escoamento de leite por causa das estradas vicinais.

Mesmo quando o prejuízo direto não recai todo sobre o café, esse tipo de cenário mostra como uma sequência de temporais desorganiza o campo, pressiona a logística local e aumenta a sensação de risco em toda a cadeia produtiva.

O que o excesso de água faz com a lavoura

No cafezal, o problema aparece primeiro no manejo. O Sistema Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais) Senar (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), com base em observações e informações da Fundação Procafé, relatou que o padrão de 2026 tem sido marcado por chuva em muitos dias seguidos, quase sem intervalo, dificultando a entrada nas lavouras e atrasando operações previstas para esta época.

Em linguagem simples, o produtor perde a janela ideal de trabalho justamente quando precisa agir com precisão.

Na prática, esse excesso de chuva afeta a rotina da lavoura em várias frentes ao mesmo tempo, com impactos que vão do manejo diário à sanidade e à qualidade final do café:

atrasa pulverizações e outros tratos da lavoura;

dificulta a entrada de trabalhadores, tratores e equipamentos;

favorece doenças como ferrugem, phoma, cercospora e mancha aureolada;

aumenta o risco de perda de qualidade quando colheita e secagem acontecem sob umidade elevada.

Em resumo, a chuva que sustenta o enchimento dos grãos pode, em excesso, virar inimiga da qualidade. O Sistema Faemg Senar já relatou avanço de doenças em áreas cafeeiras mineiras, e materiais técnicos da Embrapa e da cadeia do café apontam há anos que excesso de umidade favorece fermentação, reduz a qualidade do grão e pode derrubar o valor comercial da bebida.

Vai ficar mais caro?

Ainda não dá para cravar que a chuva recorde em Minas vá, sozinha, encarecer o café no curto prazo. O mercado também está olhando para a perspectiva de safra grande: a Conab mantém a estimativa recorde de 66,2 milhões de sacas, e o próprio relatório semanal da companhia mostrou que, em fevereiro, o preço médio do arábica negociado em Minas foi de R$ 1.873 por saca de 60 kg, queda de 15,2% ante janeiro, sob influência da expectativa de produção elevada.

Preço internacional do café arábica (2021–2026) e projeção de mercado; a volatilidade recente reflete riscos climáticos nas regiões produtoras. Fonte: Trading Economics.

Mas seria um erro concluir que está tudo resolvido. A leitura mais prudente é outra: não há sinal claro de falta imediata de café no país, porém existe risco maior de custo extra, perdas localizadas, doenças, atrasos e queda de qualidade em áreas atingidas.

O preço final não depende só do tamanho da safra; depende também da qualidade do grão, do custo de manejo, da logística e da capacidade de reagir a eventos extremos. E é justamente isso que a chuva recorde em Minas expôs com força nesta semana.