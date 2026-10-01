Chuvas não dão trégua e segunda frente fria já tem data marcada no Sudeste; confira a previsão

Áreas de instabilidade já se formam sobre o Sudeste devido à aproximação de uma frente fria. E a partir do fim de semana, um segundo sistema frontal vai avançar para a região mantendo dias chuvosos e com temporais.

Uma frente fria já está atuando na Região Sudeste do Brasil neste momento, aumentando as condições para pancadas de chuva, temporais com raios, vendavais e até chance de queda de granizo.

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E um segundo sistema frontal vai se formar e avançar para a região a partir deste fim de semana, mantendo as instabilidades até o início da próxima semana.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas e temporais no Sudeste durante os próximos dias

Outubro está começando com uma frente fria no Sudeste, provocando pancadas de chuva pontualmente intensas e temporais em São Paulo, no Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais, especialmente no período da tarde.

E a chuva não dará trégua. Este primeiro sistema frontal continuará aumentando as instabilidades no Sudeste nos próximos dias, e no domingo (4) um segundo sistema frontal vai avançar para a região mantendo os dias chuvosos e com riscos de temporais. Mas acompanhe abaixo mais detalhes do tempo por dia.

Nesta sexta-feira (2), o sistema frontal atual continuará formando chuvas moderadas a pontualmente intensas na metade norte de São Paulo, no centro-sul de Minas Gerais e do Espírito Santo e no Rio de Janeiro, e especialmente à tarde.

Previsão de densidade de raios para sábado (3) às 14h à esquerda e para o domingo (4) às 13h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

São esperados ainda temporais com muitos raios, rajadas de vento acima dos 50 km/h e chance de queda de granizo nestas áreas, mas o potencial de severidade é maior no leste mineiro (nas proximidades da Zona da Mata e Vale do Rio Doce), incluindo a região Metropolitana de Belo Horizonte, e em áreas de divisa com o Rio de Janeiro e o Espírito Santo.

No sábado (3) esta frente fria já estará mais afastada, contudo áreas de instabilidade ainda podem se formar sobre praticamente toda a região Sudeste ao longo do dia, com exceção do extremo norte mineiro. Elas ganham força e se espalham a partir da tarde, e ainda com riscos de temporais isolados, pancadas pontuais mais intensas, rajadas de vento em torno de 60 km/h e queda de granizo pontual.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sábado (3) às 16h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Entre a noite de sábado (3) e a madrugada do domingo (4) um novo ciclone vai se formar entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul e rapidamente vai se deslocar para o oceano. Mas a sua frente fria irá avançar para o Sudeste já a partir da manhã.

Assim, o domingo (4) novamente terá condições de chuvas de até forte intensidade e temporais em São Paulo e no Triângulo Mineiro pela manhã. Ao longo da tarde, a frente fria mantém essas chuvas no norte de São Paulo e também no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais. Há riscos de rajadas entre 50 e 60 km/h e queda de granizo. Mas o potencial de severidade para temporais é maior no norte paulista e no sul mineiro.

Previsão de chuvas (mm) e nebulosidade para domingo (4) às 10h à esquerda e às 14h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na segunda (5) e terça-feira (6), a tendência é de que o sistema ainda favoreça chuvas moderadas e abrangentes em São Paulo, no sul do Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas Gerais, mesmo com algumas pancadas mais fortes e trovoadas, mas com menor potencial para temporais.

E atenção, há risco potencial para transtornos ao longo de todos esses dias de atuação dos sistemas frontais, como alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra, destelhamentos, queda de galhos de árvores e danos na rede elétrica.