Ar polar está mais forte e frio será mais intenso atingindo 4 regiões nos próximos dias

Um ciclone bomba impulsionará uma frente fria intensa e uma massa de ar frio severa em direção ao Brasil nos próximos dias. O sistema afetará desde o sul até o norte do país e trará temperaturas abaixo de zero. Mais informações: Ciclone Bomba pode afetar o Brasil nos próximos dias

Entre essa quarta-feira (6) e a quinta-feira (7), uma região de baixa pressão começará a se aprofundar entre a Argentina e o Uruguai, trazendo nebulosidade intensa e pancadas de chuva significativas para estes países. Entre a sexta-feira (8) e o sábado (9), esse sistema se transformará em um ciclone com um desenvolvimento muito rápido e centro na altura da Argentina.

Previsões indicam possibilidade de que o sistema se torne um CICLONE BOMBA (de desenvolvimento muito rápido) nos próximos dias, mas o sistema não afetará diretamente o Brasil. Seus efeitos no país vêm através de uma FRENTE FRIA, que o ciclone impulsionará em direção ao país.

Esse ciclone impulsionará uma frente fria em direção ao Brasil, que começará a causar tempestades no Rio Grande do Sul já na quinta-feira (7) durante a noite, e continuará avançando por Santa Catarina, Paraná, oeste de São Paulo e Mato Grosso do Sul na sexta-feira (8).

Massa de ar frio avança no final de semana

No entanto, o grande destaque desta frente fria é a massa de ar frio muito intensa que avançará pelo Brasil após a passagem da chuva. Essa massa de ar frio começa a avançar na sexta-feira (8), atingindo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná ao longo do dia.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa ilustra avanço da massa de ar frio até o final do domingo. O fenômeno será capaz de avançar com grande abrangência, até a região Norte.

Nos dias seguintes, o ar frio será capaz de afetar o Brasil de maneira abrangente. O sistema fará as temperaturas caírem não apenas na região Sul, como também no Sudeste (especialmente São Paulo e triângulo mineiro), Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, sul de Goiás e sul do Mato Grosso) e até mesmo Norte (Rondônia, Acre e sul do Amazonas).

Isso originará o primeiro episódio de FRIAGEM de 2026 - caracterizado por massas de ar frio muito intensas que conseguem avançar até o norte do Brasil. As temperaturas mínimas nos estados mencionados podem registrar uma queda de cerca de 5°C, chegando a patamares mais amenos.

Como podemos observar na imagem abaixo, temperaturas abaixo dos 10°C serão registradas em toda a região Sul, em boa parte do Mato Grosso do Sul e no extremo oeste e sul de São Paulo na segunda-feira (11) de madrugada. Na região serrana de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, as temperaturas chegam a 0°C e alguns municípios podem registrar temperaturas negativas.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda (11) mostra que a massa de ar frio fará temperaturas caírem para 0°C na região Sul. Alguns locais podem registrar temperaturas negativas.

Isso traz risco de ocorrência de geadas abrangentes. O fenômeno pode se formar já no sábado (9) de madrugada no Rio Grande do Sul, aumentando sua abrangência e intensidade no domingo (10) e especialmente na segunda-feira (11), como é possível observar na imagem acima.

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Previsões climáticas indicam que o frio na região Sul será persistente ao longo de toda a semana que vem, entre os dias 10 e 16 de Maio, e pode continuar ainda na semana seguinte, marcando a primeira quinzena de Maio como um período mais frio do que o normal.