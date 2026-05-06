Chuvas intensas e volumes de quase 100 mm ainda ameaçam o Nordeste; confira

Nos próximos dias, as pancadas de chuva continuam frequentes na costa do Nordeste, mesmo que de forma mais isolada. No fim de semana, as chuvas aumentam e se espalham para outras áreas, com volumes podendo chegar em torno dos 100 mm. Mais previsão: Risco de tempestades severas abrange 6 estados nos próximos dias

Chuvas intensas e persistentes, com temporais, já têm atingido alguns estados da Região Nordeste do Brasil nos últimos dias, causando transtornos, como alagamentos e deslizamentos, e até mortes, como é o caso, por exemplo, do Ceará, Pernambuco e Paraíba.

E as instabilidades nestes próximos dias vão continuar atuando em toda a costa nordestina, em forma de pancadas que isoladamente podem ser fortes e com riscos de temporais.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do WhatsApp. Siga-nos e ative as notificações. . Siga-nos e ative as notificações.

Os volumes de chuva mais significativos até o início da próxima semana serão registrados no litoral entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba, e no norte do Maranhão, onde ficam acima dos 80 mm e podem se aproximar dos 100 mm.

Com isso, o alerta para possíveis transtornos permanece nos próximos dias, principalmente em áreas vulneráveis e que já estão com o solo encharcado.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo para a região.

Chuvas intensas e volumosas persistem no Nordeste nos próximos dias

A previsão indica que para esta quinta (7) e a sexta-feira (8) as instabilidades vão continuar atuando em toda a costa do Nordeste, com maior intensidade em áreas do litoral norte da região, e especialmente durante as tardes.

A ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) vai continuar favorecendo a ocorrência de chuvas frequentes na costa norte do Nordeste, especialmente entre o Maranhão, Piauí, Ceará e o norte do Rio Grande do Norte. E há também risco de temporais mas de forma mais isolada.

Pancadas de chuva com trovoadas isoladas continuam em todo o litoral do Nordeste nos próximos dias. Mas no fim de semana, o potencial para chuva forte e temporais aumenta, inclusive em áreas mais do interior leste.

Já a circulação marítima (ventos) vai formar pancadas de chuva com trovoadas isoladas em áreas do litoral leste da Região, principalmente à tarde, e entre o litoral leste do Rio Grande do Norte e o litoral do Alagoas. O estado de Sergipe e a faixa litorânea da Bahia devem ter chuvas mais fracas e isoladas.

Enquanto isso, no interior da Região Nordeste e no oeste da Bahia o tempo segue mais firme, com sol e calor de mais de 30°C.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (9) à tarde (15h) à esquerda e domingo (10) à tarde (15h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Contudo, entre o fim de semana e a próxima segunda-feira (11), as chuvas aumentam e se espalham para mais áreas do leste e, inclusive, com maior potencial de ocorrência de temporais e de chuva forte, tanto no litoral quanto em áreas do interior dos estados.

Pelas manhãs, já podem ocorrer chuvas fracas e isoladas na costa leste e pancadas mais fortes no norte do Maranhão. Durante as tardes, as chuvas ganham intensidade e são esperadas pancadas localmente intensas e temporais na faixa leste do Nordeste, entre o Alagoas e o Rio Grande do Norte, e na faixa norte entre o Maranhão e o Ceará.

O sul do Maranhão e do Piauí e o oeste da Bahia ainda devem ter tempo mais firme e seco, com baixa probabilidade de chuvas.

Previsão de densidade de raios (descargas elétricas) para o sábado (9) às 15h (à esquerda) e o domingo (10) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF, destacando as áreas com chance de temporais.

Há alerta para acumulados significativos ao longo dos próximos dias.

Os volumes totais esperados entre hoje (6) e segunda-feira (11) à noite (21h) vão variar entre 60 e 90 mm no litoral entre o Rio Grande do Norte e a Paraíba e na costa norte da Região.

Mas pontualmente, os volumes podem atingir os 100 mm no norte do Maranhão. Nas demais áreas do Nordeste, os acumulados não passam dos 40 mm.

Previsão do acumulado de precipitação (em mm) entre hoje (6) e a segunda-feira (11) à noite (21h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Falando das capitais, os acumulados mais expressivos são esperados em: Fortaleza (91 mm), São Luís (77 mm) e Natal (75 mm).

Então, fica o aviso para possíveis novos transtornos ao longo dos próximos dias, especialmente em áreas vulneráveis e que já estão com o solo encharcado.