Mudança no tempo: ciclone afeta o Sudeste; veja a previsão para SP e RJ

Nesta quarta (27), o ciclone em alto mar vai influenciar o tempo em São Paulo e no Rio de Janeiro, favorecendo a entrada de ar úmido e, consequentemente, o aumento da nebulosidade e das chuvas em parte dos estados. Mais previsão: Ar polar traz nova virada com sol e frio após chuvas do ciclone

Ao longo desta terça-feira (26) tivemos o processo de formação de um novo ciclone sobre o oceano, próximo à costa da Região Sul do Brasil, que já trouxe chuva forte, tempestades e vários estragos em localidades dos três estados.

Seja o primeiro a receber a previsão do tempo no nosso novo canal do Whatsapp. Siga-nos e ative as notificações! . Siga-nos e ative as notificações!

E nesta quarta-feira (27), o sistema começa a avançar mais pelo oceano, se afastando do continente, mas ainda assim, a sua circulação de ventos de sul/sudoeste vai afetar as condições do tempo nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, favorecendo o aumento de nebulosidade e, consequentemente, a ocorrência de chuvas fracas a moderadas.

Contudo, no restante desta semana o tempo volta a ficar mais estável nestas regiões, com possibilidade de alguma chuva mais fraca e pontual em áreas litorâneas devido à circulação marítima.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Chuvas fracas atingem SP e RJ nesta quarta-feira

A quarta-feira (27) vai ter a manhã começando com sol entre poucas nuvens em ambos os estados e chuvas fracas na faixa leste de São Paulo.

À tarde, as chuvas aumentam e se espalham também para grande parte do estado do Rio de Janeiro, ocorrendo de forma fraca a moderada. Em São Paulo, elas ainda ficam concentradas na parte leste, e podendo ocorrer em forma de pancadas mais pontuais. A metade oeste paulista terá tempo mais estável.

À noite, ainda podem ocorrer chuviscos na faixa litorânea dos dois estados. E não há previsão de acumulados elevados nos próximos dias.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quarta-feira (27) à tarde (14h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na capital paulista, a quarta (27) será marcada por céu encoberto, com chuva fraca e intermitente ao longo de praticamente todo o dia. A noite será nublada, com possibilidade de garoa. Os próximos dias da semana serão sem previsão de chuva, com sol entre muitas nuvens e alguns períodos de céu mais nublado.

Chuvas fracas a moderadas atingem o leste de SP e o RJ nesta quarta (27), porém, o tempo volta a ficar mais firme nos próximos dias. As temperaturas ficam mais baixas pela manhã e amenas à tarde.

Já na cidade do Rio de Janeiro, a quarta-feira (27) será de céu parcialmente nublado e chuva fraca durante o dia. À noite, céu nublado. Na quinta-feira (28), há chance de chuva fraca pela manhã. Na sexta-feira (29), céu nublado ao longo do dia com chuvas fracas.

Contudo, depois disso, o tempo volta a ficar mais estável em grande parte dos estados no restante desta semana, com predomínio de sol entre nuvens, e chuvas isoladas/chuviscos apenas na faixa leste dos estados devido à circulação marítima.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sexta-feira (29) à tarde (13h), segundo o modelo europeu ECMWF, mostrando o baixo potencial para chuvas na faixa leste de SP e no RJ.

Também há possibilidade de formação de nevoeiros/neblina nas primeiras horas da manhã em São Paulo, principalmente nas regiões do centro e leste paulista.

E mesmo com a diminuição da chuva nos próximos dias e com mais aberturas de sol, o ar frio vai continuar atuando e mantendo as temperaturas mais baixas pela manhã e amenas à tarde em parte dos estados.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a sexta-feira (29), segundo o modelo europeu ECMWF.

As manhãs seguem com mínimas entre 11°C e 13°C em áreas do centro e do leste de São Paulo e no centro e região Serrana do Rio, enquanto as tardes continuam amenas, com máximas variando entre 14°C e 18°C nas áreas mais elevadas do Rio de Janeiro e no leste de São Paulo.

Nos próximos dias, na capital paulista, as mínimas variam entre 13°C e 14°C e as máximas entre 19°C e 20°C. Na capital fluminense, mínimas entre 17°C e 19°C e máximas de 23°C a 24°C.