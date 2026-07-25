Verão amazônico: 5 praias de rio paradisíacas para conhecer no Amazonas

O verão amazônico ocorre tipicamente entre os meses de junho e novembro, com uma redução do nível dos rios revelando praias de água doce temporárias no Amazonas. Conheça aqui 5 delas.

A Praia da Ponta Negra é um dos principais cartões-postais de Manaus. Crédito: Divulgação.

O verão amazônico é um fenômeno climático característico da região amazônica que ocorre tipicamente entre os meses de junho e novembro. Ele marca a estação seca e de menor pluviosidade na Região Norte do Brasil.

Além da diminuição acentuada das chuvas, nesse período o calor se intensifica, com temperaturas que frequentemente superam os 35°C e com sensação térmica podendo chegar perto dos 40°C.

E é neste período que ocorre uma diminuição do nível de rios, o que acaba expondo bancos de areias e formando ‘praias’ de água doce temporárias no estado amazonense. Conheça abaixo 5 delas para aproveitar!

5 ‘praias’ de água doce no Amazonas

A redução do nível dos rios no verão amazônico acaba deixando bancos de areia expostos, formando ‘praias’ de água doce temporárias que encantam tanto os moradores locais quanto os turistas. Descubra abaixo 5 delas.

Praia da Ponta Negra

A Praia da Ponta Negra é um dos principais cartões-postais de Manaus. Localizada às margens do Rio Negro, a cerca de 13 km do centro da cidade, tem cerca de 1,5 km de extensão.

Oferece uma infraestrutura completa com calçadão, ciclovia, quadras esportivas, bares, restaurantes e um belíssimo pôr do sol. Você pode caminhar pelo calçadão, andar de bicicleta, praticar esportes de areia e ainda ao entardecer relaxar nos quiosques.

Praia da Lua

Também localizada às margens do Rio Negro, a Praia da Lua é um famoso destino de águas doces em Manaus. É conhecida por seu formato de meia-lua, pelas águas mornas e faixa de areia branca.

A bela Praia da Lua em Manaus. Crédito: Mário Oliveira/MTUR.

Fica a 23 km do centro da cidade e o acesso é exclusivamente fluvial, por barco ou lancha, durando cerca de 10 minutos. Há no local algumas barracas e restaurantes que servem pratos típicos e bebidas.

Praia do Tupé

A Praia do Tupé também fica às margens do Rio Negro, em Manaus, e é um pouco mais isolada, perfeita para quem busca tranquilidade e contato com a natureza.

Fica a cerca de 34 km do centro da cidade, dentro de uma área de preservação ambiental chamada Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Tupé. O acesso também é feito somente por barco ou lancha e dura entre 40 a 50 minutos.

Tem faixa de areia branca e a estrutura do local conta com barracas e quiosques simples.

Praia de Açutuba

A Praia de Açutuba fica localizada no município de Iranduba, sendo um famoso destino de rio com águas mornas e limpas e extensa faixa de areia branca e fina. A praia oferece um dos pôr do sol mais espetaculares do Amazonas.

A Praia de Açutuba em Iranduba, considerada uma das mais bonitas do Amazonas. Crédito: Divulgação.

Fica a cerca de 10 km do KM 29 da Rodovia AM-070, para o acesso é cobrada taxa de entrada e a estrutura conta com vários restaurantes locais que servem pratos típicos.

Praia do Japonês

A Praia do Japonês também está localizada às margens do Rio Negro, no município de Iranduba, Região Metropolitana de Manaus. Fica a apenas 30 minutos de carro, atravessando a Ponte Rio Negro.

A Praia do Japonês é considerada um dos pontos favoritos dos manauaras para amenizar o calor e relaxar. Crédito: @danielcoutovalle

Tem estrutura com barracas, restaurante rústico e estacionamento pago. É possível praticar esportes como o stand up paddle, fazer passeios de caiaques e de banana-boat, entre outras opções.