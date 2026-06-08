Vai às Cataratas do Iguaçu? Entenda as regras de segurança e o que é proibido nas passarelas
No último sábado (6), um turista se pendurou em passarela e pulou nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, para pegar o celular que caiu à beira das quedas d'água. Entenda as práticas que são proibidas no local.
No último sábado (6), um turista brasileiro atravessou a passarela das Cataratas do Iguaçu e pulou em zona próxima à queda d'água, no lado brasileiro que fica em Foz do Iguaçu (Paraná), para recuperar seu celular que havia caído na água.
As imagens rapidamente circularam nas redes sociais e a Administração do Parque Nacional do Iguaçu se manifestou, reforçando que é proibido ultrapassar as grades de proteção das passarelas.
Entenda melhor o caso e as práticas que são proibidas por lá.
As regras de segurança no Parque do Iguaçu
O homem se pendurou na passarela antes de pular em zona próxima à queda d'água na manhã do sábado (6) e foi retirado do parque por bombeiros civis. Os registros foram feitos por visitantes que estavam em outros pontos da passarela.
A atitude colocou o visitante em risco e violou as normas de segurança do ponto turístico.
Veja abaixo o vídeo do momento em que ele pula na água:
É possível perceber que o homem tenta voltar para a passarela, se pendura nela, mas não consegue subir. Então, bombeiros civis da unidade que atuam no monitoramento do parque agiram para retirar o turista da água.
Segundo a concessionária Urbia Cataratas, que gerencia o parque, os turistas recebem orientações de segurança das equipes de emergência e também tem sinalização instalada ao longo do percurso.
E como são as regras de segurança por lá? Como você deve agir se algo semelhante acontece?
Caso algum item caia no rio ou nas encostas, a orientação é acionar a equipe de bombeiros para avaliar a possibilidade do resgate, conforme as condições de segurança.
Abaixo outro vídeo de outro ângulo mostrando o turista na água:
"Essa medida é fundamental para preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas operações de resgate e garantir a segurança dos demais visitantes", comunicou a administração do parque.
O Parque Nacional do Iguaçu reforça que é proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas, seja para tirar fotografias ou recuperar objetos perdidos. Isso é uma medida para a segurança dos visitantes diante da força das correntezas e da proximidade com as quedas d'água.
Referências da notícia
Resgate de celular nas Cataratas do Iguaçu: administrações do parque reforçam que é proibido ultrapassar grades de segurança. 07 de junho, 2026. Redação G1 PR.
VÍDEO: novas imagens mostram turista que pulou nas Cataratas do Iguaçu para pegar celular à beira das quedas d'água. 08 de junho, 2026. Fabiana Martini e Roberto Wolfart.
Vídeo mostra turista pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular; assista. 07 de junho, 2026. Redação Zero Hora.
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