Vai às Cataratas do Iguaçu? Entenda as regras de segurança e o que é proibido nas passarelas

No último sábado (6), um turista se pendurou em passarela e pulou nas Cataratas do Iguaçu, em Foz do Iguaçu, para pegar o celular que caiu à beira das quedas d'água. Entenda as práticas que são proibidas no local.

Homem se pendura em passarela das Cataratas e desce na água para tentar recuperar seu celular que caiu. Foto: Reprodução/ Rede Sociais.

No último sábado (6), um turista brasileiro atravessou a passarela das Cataratas do Iguaçu e pulou em zona próxima à queda d'água, no lado brasileiro que fica em Foz do Iguaçu (Paraná), para recuperar seu celular que havia caído na água.

As imagens rapidamente circularam nas redes sociais e a Administração do Parque Nacional do Iguaçu se manifestou, reforçando que é proibido ultrapassar as grades de proteção das passarelas.

Entenda melhor o caso e as práticas que são proibidas por lá.

As regras de segurança no Parque do Iguaçu

O homem se pendurou na passarela antes de pular em zona próxima à queda d'água na manhã do sábado (6) e foi retirado do parque por bombeiros civis. Os registros foram feitos por visitantes que estavam em outros pontos da passarela.

A atitude colocou o visitante em risco e violou as normas de segurança do ponto turístico.

Veja abaixo o vídeo do momento em que ele pula na água:

VEJA: Turista pula grade das Cataratas do Iguaçu para pegar celular que caiu na água. pic.twitter.com/wtSEKrxboJ — Central Reality (@centralreality) June 6, 2026

É possível perceber que o homem tenta voltar para a passarela, se pendura nela, mas não consegue subir. Então, bombeiros civis da unidade que atuam no monitoramento do parque agiram para retirar o turista da água.

Segundo a concessionária Urbia Cataratas, que gerencia o parque, os turistas recebem orientações de segurança das equipes de emergência e também tem sinalização instalada ao longo do percurso.

"Ao tomar conhecimento da situação, os profissionais realizaram a intervenção imediata, orientaram o visitante sobre os procedimentos de segurança e acompanharam o turista até o término do passeio, quando ele foi retirado do parque" - disse a administração do parque em nota.

E como são as regras de segurança por lá? Como você deve agir se algo semelhante acontece?

Caso algum item caia no rio ou nas encostas, a orientação é acionar a equipe de bombeiros para avaliar a possibilidade do resgate, conforme as condições de segurança.

Abaixo outro vídeo de outro ângulo mostrando o turista na água:

Cataratas del Iguazú Arriesgó su vida por un celular



En el paseo de la Garganta del Diablo, una persona saltó al agua para recuperar el teléfono que se le había caído.



Toda la información la tenés en https://t.co/qpJsh4zdiL pic.twitter.com/CyWEA8R2aK — Notas de Actualidad (@notasdeactual) June 8, 2026

"Essa medida é fundamental para preservar a integridade dos profissionais envolvidos nas operações de resgate e garantir a segurança dos demais visitantes", comunicou a administração do parque.

O Parque Nacional do Iguaçu reforça que é proibido ultrapassar, subir ou sentar nos guarda-corpos das passarelas, seja para tirar fotografias ou recuperar objetos perdidos. Isso é uma medida para a segurança dos visitantes diante da força das correntezas e da proximidade com as quedas d'água.

Referências da notícia

Resgate de celular nas Cataratas do Iguaçu: administrações do parque reforçam que é proibido ultrapassar grades de segurança. 07 de junho, 2026. Redação G1 PR.

VÍDEO: novas imagens mostram turista que pulou nas Cataratas do Iguaçu para pegar celular à beira das quedas d'água. 08 de junho, 2026. Fabiana Martini e Roberto Wolfart.

Vídeo mostra turista pulando nas águas das Cataratas do Iguaçu para recuperar celular; assista. 07 de junho, 2026. Redação Zero Hora.