Um santuário natural argentino integra uma rede internacional e surpreende o mundo científico

A lagoa de Llancanelo é reconhecida internacionalmente pela sua importância nas rotas de migração de aves e faz parte de uma importante rede continental de conservação.

A lagoa de Llancanelo foi reconhecida por seu papel como ponto de parada para aves limícolas migratórias de todo o continente. Foto: @turisargentina

A Lagoa de Llancanelo é uma daquelas paisagens que poderiam facilmente ser consideradas saídas de um conto de fadas, mas que ganham vida no mundo real. Um imenso espelho de água rodeado por vulcões e pela solidão do sul de Mendoza, onde vale a pena se perder, apreciar e explorar.

E este local remoto em Malargüe (no sul da província de Mendoza) é o protagonista de um recente salto histórico. Isso porque a Laguna de Llancanelo foi oficialmente incorporada à Rede de Reservas de Aves Limícolas do Hemisfério Ocidental, um dos sistemas de conservação mais prestigiados do continente.

Este reconhecimento não só coloca Malargüe no mapa global da biodiversidade, como também confirma o valor ecológico excepcional de uma região úmida que guarda segredos que fascinam o mundo científico.

Esta expansão visa aprimorar a conservação, a gestão responsável, o turismo de natureza e a colaboração com a comunidade local na região.

Um ponto crucial na rota de milhares de aves migratórias

A inclusão de Llancanelo nesta rede não é mera coincidência. Nos últimos anos, equipes técnicas e científicas realizaram estudos exaustivos que fascinaram os observadores de aves e confirmaram que o pântano serve como um local essencial de descanso e alimentação para inúmeras espécies que percorrem milhares de quilômetros em suas jornadas migratórias.

Llancanelo é uma zona úmida que serve como área essencial de descanso e alimentação para aves. Foto: @turisargetina

Algumas dessas aves voam até 16.000 quilômetros entre os hemisférios Norte e Sul. E, nessa jornada monumental, Llancanelo se torna uma parada vital para recuperar energia antes de continuar sua migração.

Entre os registros mais impressionantes está a presença estável de mais de 1% da população mundial de maçarico-de-baird. As contagens ultrapassaram 5.400 indivíduos, um número suficiente para justificar o reconhecimento internacional alcançado.

Para os especialistas, isso confirma que a lagoa é muito mais do que uma atração turística ou uma paisagem fotogênica; é um santuário ecológico onde a estabilidade é crucial para a sobrevivência e o ciclo de vida de milhares de espécies.

Reconhecimento e compromissos

A entrada de Llancanelo na Rede de Reservas de Aves Limícolas do Hemisfério Ocidental inclui um roteiro (para conservacionistas, não para as aves) que indica para onde o trabalho deve ser direcionado nos próximos anos.

Entre outras coisas, o acordo inclui linhas de ação destinadas a fortalecer a conservação da região úmida, promover o turismo de natureza responsável, desenvolver programas de treinamento para guias, prestadores de serviços turísticos e atores locais, e promover a participação da comunidade no cuidado com o meio ambiente.

Algumas aves voam até 16.000 quilômetros entre os hemisférios Norte e Sul, e Llancanelo se torna uma estação vital para que elas recuperem energia.

O Ministério da Energia e do Meio Ambiente de Mendoza destacou que a inclusão de Llancanelo na rede representa um "marco estratégico para a conservação", pois permite que a zona úmida se integre a uma estrutura internacional com padrões, financiamento e apoio técnico.

Além disso, enfatizaram que o reconhecimento abre portas para projetos educacionais e científicos que contribuirão para uma melhor compreensão do comportamento migratório das espécies que utilizam o local.

Um tesouro de Mendoza que agora se volta para o mundo

A Lagoa de Llancanelo sempre foi um símbolo natural do sul de Mendoza. Com sua mistura de vulcões extintos, salinas, lagos cintilantes e vida selvagem exuberante, a região se tornou um destino clássico para pesquisadores, fotógrafos da natureza e observadores de pássaros.

Com a sua entrada na Rede de Reservas de Aves Limícolas do Hemisfério Ocidental, Llancanelo passa também a fazer parte de um seleto grupo de locais fundamentais para a conectividade ecológica do continente.

Se analisarmos a situação em perspectiva, o pântano de Malargüe funciona como um elo em uma cadeia que conecta o Alasca, o Canadá, os Estados Unidos, a América Central, o Caribe e a América do Sul.

Resumindo, quando uma pequena ave costeira alça voo da tundra ártica e inicia sua jornada rumo ao sul, ela sabe — por instinto e graças a milhões de anos de evolução — que em Llancanelo encontrará alimento, abrigo e descanso. E foi exatamente isso que a comunidade científica internacional acaba de reconhecer.

Um ecossistema único e crucial

O objetivo deste acordo é garantir que a Lagoa de Llancanelo continue a cumprir a sua função ecológica, mas também que se torne um motor de desenvolvimento baseado na preservação do patrimônio natural.

Llancanelo abriga aves que iniciam sua migração do Alasca, Canadá, Estados Unidos, América Central, Caribe e América do Sul. Foto: X @DescubriTurismo

Nos próximos meses, começarão a ser definidas estratégias para melhorar a gestão do local, reforçar o monitoramento biológico, regulamentar o uso público e estreitar o vínculo entre a lagoa e a comunidade.