Descoberta surpreendente: 15 novas luas para o nosso Sistema Solar

Foram descobertas quinze novas luas no Sistema Solar: quatro em órbita de Júpiter e onze em órbita de Saturno. E todas elas oferecem pistas fascinantes sobre o passado da Terra.

Descobriu-se que o nosso Sistema Solar tem atualmente mais 15 luas.

Elke Habekost Meteored Alemanha 19/04/2026 09:22 3 min

A nossa vizinhança cósmica aumentou: um total de 15 novas luas foram oficialmente confirmadas. A sua descoberta foi anunciada pelo Minor Planet Center, o organismo central da União Astronômica Internacional responsável pela recolha de dados observacionais sobre pequenos corpos no Sistema Solar.

De acordo com o anúncio, quatro das luas recém-descobertas orbitam Júpiter, enquanto onze pertencem a Saturno. Assim, o número de luas de Júpiter conhecidas ascende a 101. Saturno alarga ainda mais a sua liderança, contando agora com um total de 285 satélites confirmados.

Pequenos corpos celestes com órbitas invulgares

As luas recém-descobertas consistem exclusivamente em objetos muito pequenos, medindo apenas alguns quilômetros de diâmetro, o que as torna difíceis de comparar com as luas maiores e mais conhecidas. As suas órbitas também são dignas de nota: estas luas percorrem trajetórias elípticas a uma distância considerável dos respectivos planetas.

Além disso, algumas delas exibem uma direção de movimento invulgar: orbitam de forma retrógrada, ou seja, na direção oposta à rotação do seu planeta.

As novas luas estão a ser observadas há anos

A descoberta destas luas não foi um acontecimento súbito, mas sim o resultado de anos de observação. Os primeiros avistamentos de luas jovianas datam de 2011, 2018 e 2025. As luas saturnianas foram registadas pela primeira vez em 2020 e 2023.

No entanto, a confirmação oficial demorou bastante mais tempo. A razão: são necessárias observações repetidas para calcular as suas órbitas com precisão suficiente.

Só quando estes dados estiverem disponíveis é que os objetos podem ser identificados e registados de forma conclusiva. Por conseguinte, atualmente só têm designações provisórias, como S/2011 J 4 ou S/2020 S 45.

Saturno: ainda na liderança

O fato de se descobrirem continuamente novas luas não é um fenómeno isolado. O número de satélites conhecidos tem vindo a aumentar rapidamente desde há anos, em particular no caso de Saturno. Só em março de 2025, segundo a NASA, foram identificadas 128 novas luas saturninas num único lote.

Os especialistas acreditam que estas numerosas pequenas luas, conhecidas como luas “irregulares”, fornecem pistas importantes sobre a história do nosso Sistema Solar. Um estudo publicado na revista científica Nature associa-as a colisões passadas e, por extensão, a processos que podem ter contribuído para a atual estrutura dos planetas e dos seus satélites.

Um vislumbre do passado do sistema solar

Estas novas descobertas demonstram, mais uma vez, o quão dinâmico e complexo é o nosso Sistema Solar. Mesmo dentro da nossa vizinhança cósmica imediata, ainda há muito para explorar; e cada lua recém-descoberta acrescenta mais uma peça ao puzzle da compreensão da sua formação.