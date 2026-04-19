O fim do arroz? Após 9.000 anos de cultivo, nos últimos 200 anos o alimento básico do mundo atingiu seu limite térmico

Um estudo que combina arqueologia e modelos climáticos mostra que, após 9.000 anos de cultivo, o arroz asiático atingiu seu pico histórico de temperatura nos últimos 200 anos: o aquecimento global compromete seu futuro para sempre.

O arroz asiático atingiu seu pico histórico de temperatura nos últimos 200 anos.

Para quase metade da humanidade, o arroz é mais do que apenas um alimento: é a base da sua alimentação diária. Metade de todos os seres humanos obtém 20% das suas calorias deste grão, e mais de mil milhões de pessoas dependem do seu cultivo para o seu sustento. É um número enorme de pessoas que dependem de um único grão.

A boa notícia é que o arroz possui séculos de adaptações a seu favor. A má notícia: essas adaptações têm um limite, e estamos chegando a ele.

Um estudo publicado na revista Communications Earth & Environment cruzou 9.000 anos de evidências arqueológicas com dados agrícolas modernos e projeções climáticas, e a conclusão é preocupante: o arroz asiático nunca prosperou onde a temperatura média anual ultrapassa 28°C ou onde o pico da estação quente ultrapassa 33°C. Esses limites, estáveis ao longo de sua história de cultivo, estão agora ameaçados.

O termômetro que o arroz jamais conseguiria atravessar.

Uma equipe de pesquisadores da Universidade da Flórida rastreou a jornada do arroz por meio de 803 sítios arqueológicos na Ásia. O resultado foi conclusivo: em quase nove milênios, a humanidade levou o arroz para climas mais frios — quando o clima esfriou abruptamente há cerca de 4.200 anos, surgiram variedades resistentes que permitiram que o cultivo se expandisse até a Coreia e o Japão — mas ele nunca conseguiu se adaptar ao calor extremo.

Embora o melhoramento genético possa ajudar a aliviar essa situação, haverá áreas onde o arroz, principal fonte de sustento em regiões com poucos recursos, como o Sudeste Asiático, não poderá ser cultivado.

Como explica o pesquisador principal Nicolas Gauthier, em temperaturas extremamente altas, "chega um ponto em que a planta fisicamente para de funcionar". Ao contrário do frio, que pode ser evitado ajustando-se as taxas de crescimento, o calor excessivo simplesmente paralisa o mecanismo biológico da planta.

E a onda de calor que se aproxima é de outra magnitude. O estudo alerta que, nos próximos 50 anos, o aquecimento global avançará 5.000 vezes mais rápido do que qualquer mudança de temperatura à qual o arroz teve que se adaptar em toda a sua história evolutiva.

Em 2070, quase toda a área de distribuição meridional da cultura — da Índia à Malásia — terá uma temperatura média anual superior a 28°C. As projeções estimam que as áreas acima desses limiares poderão aumentar de dez a trinta vezes nos principais países produtores asiáticos até o final do século.

Um problema que não é compartilhado igualmente

A Índia, atualmente o maior produtor mundial de arroz, com quase 150 milhões de toneladas anuais, enfrenta um risco real. Mas, paradoxalmente, aqueles que mais dependem do arroz para seu sustento serão os que terão menos acesso às novas variedades geneticamente adaptadas que a ciência pode desenvolver em resposta. As regiões mais afetadas no sul — Indonésia, Malásia e Bangladesh — não são as que lideram a inovação agrícola global.

A ciência oferece algumas soluções: melhoramento genético, ajuste das datas de plantio e transferência de culturas para latitudes mais altas.

Mas Gauthier é categórico: mesmo que se evite uma fome em larga escala, o processo será disruptivo e desigual. O cultivo de arroz pode deixar de ser praticado no Sudeste Asiático e migrar para outras regiões, mas isso não resolve o problema daqueles que não podem mais cultivá-lo.

O arroz é hoje a principal fonte de energia para mais de 3,5 bilhões de pessoas.

O arroz sobreviveu a eras glaciais, secas e ao colapso de grandes civilizações. Desta vez, a velocidade da mudança é o verdadeiro problema. As mudanças climáticas operam em cascata: o que afeta uma cultura hoje pode perturbar cadeias de abastecimento inteiras amanhã, aumentar os preços e desestabilizar comunidades que ninguém menciona nos noticiários.

Cada décimo de grau que não for reduzido hoje é uma dívida que alguém pagará amanhã, provavelmente com um prato vazio.

Referência da notícia

Gauthier, N., Alam, O., Purugganan, M.D. et al. Projected warming will exceed the long-term thermal limits of rice cultivation. Commun Earth Environ 7, 84 (2026).