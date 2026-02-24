Um cenário de filme oriental em pleno Brasil: conheça o maior templo budista da América Latina

O maior templo budista da América Latina está localizado no interior do estado de São Paulo e tem 10 mil m² de área construída e 150 mil m² de terreno, em um cenário que parece saído de um filme oriental. Descubra aqui qual é e onde fica.

O maior templo budista da América Latina fica no interior do estado de São Paulo. Crédito: Divulgação.

Mais parece um cenário de filme oriental: o maior templo budista da América Latina tem estátuas, arquitetura chinesa e é um refúgio de paz e cultura, atraindo milhares de turistas.

Está localizado na Região Metropolitana do estado de São Paulo, a cerca de 34 km da capital paulista. O templo segue a tradição do budismo Chan e foi pensado como um espaço de contemplação, aberto a todos e com entrada gratuita. Descubra mais abaixo.

Que templo é este e onde fica?

Trata-se do Templo Zu Lai, que fica em Cotia (SP) e foi inaugurado em 2003. Ele foi inspirado nos antigos palácios da dinastia Tang, da China, e é ligado à Ordem Budista de Fo Guang Shan (Montanha da Luz de Buda).

Os telhados curvos, lanternas vermelhas, detalhes dourados, jardins bem cuidados que parecem pinturas, espelhos d’água e carpas coloridas trazem um clima dos templos orientais, promovendo uma sensação de paz logo ao chegar ao local.

É um espaço religioso aberto ao público, sendo um local para meditação e paz. Mas o espaço funciona também como um centro cultural e educativo, difundindo os princípios do Budismo Humanista.

O Templo Zu Lai em Cotia (SP) é um verdadeiro refúgio espiritual. Crédito: Blog Não Pira Desopila.

Entre as atrações que você vai ver por lá estão: o altar principal com estátua de Buda em jade, jardins, lagos, museu, biblioteca, salas de cerimônia, um restaurante vegetariano e uma loja de lembranças.

Também são oferecidas práticas de meditação, retiros espirituais, cerimônias tradicionais, aulas de tai chi chuan e cursos sobre filosofia budista por lá.

O grande destaque do local é o salão principal, onde uma imponente estátua de Buda reforça a sensação de serenidade (mas não é permitido tirar foto dentro dos salões, por isso só indo pessoalmente para saber como é). E mesmo aos fins de semana, quando o movimento costuma ser maior, o clima de silêncio e contemplação é mantido.

Como tudo começou?

A história do templo começou lá em 1992, quando o Venerável Mestre Hsing Yün — líder espiritual e fundador da ordem Fo Guang Shan — visitou o Brasil.

A receptividade dos praticantes locais brasileiros levou à doação de um sítio à ele para sediar os primeiros encontros e práticas budistas por aqui. Com o aumento do número de visitantes ao longo do tempo, foi necessário ampliar o espaço.

O Templo Zu Lai é o maior templo budista da América Latina, com 10 mil metros quadrados de área construída, sendo inaugurado em 2003. Crédito: Divulgação.

Então, em 2003, após anos de obras e apoio de voluntários de vários lugares do mundo, foi inaugurado o novo templo, que hoje é um dos principais centros de budismo fora da Ásia e, claro, o maior da América Latina.

Como visitar e demais informações sobre a visitação

Como já comentamos, a entrada é gratuita. O templo funciona de terça a sexta-feira das 12h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados das 9:30h às 17h. Às segundas-feiras, mesmo se for feriado, o templo é fechado.

O acesso é feito pela Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 28. O local conta com estacionamento gratuito para carros leves. Há banheiros acessíveis à cadeirantes.

Uma curiosidade: o local oferece chá quente de jasmim gratuitamente, no 1º piso, aos sábados, domingos e feriados.

Não é permitida a entrada de animais domésticos; não é permitido consumir alimentos e bebidas trazidos de fora; proibido alimentar os saguis que aparecem pelo ambiente; não é permitido foto/filmagem dentro das salas; e é proibido fumar (mesmo cigarro eletrônico) em toda a área do Templo.

E um detalhe importante: por se tratar de um espaço religioso, recomenda-se ir com vestimentas adequadas e ter respeito em relação ao silêncio.

Referências da notícia

O maior templo budista da América Latina fica a 40 minutos de SP — tem entrada gratuita e parece cenário de filme oriental. 22 de fevereiro, 2026. Giulia Trecco.

Refúgio espiritual: maior templo budista da América Latina fica no interior de SP. 08 de agosto, 2025. Bruna Lima.