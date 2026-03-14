Só para quem ama trilhas; descubra o paraíso das cachoeiras gigantes no Paraná

Esta cidade paranaense é famosa por abrigar a maior concentração de cachoeiras de grande porte do estado, como o Salto São Francisco, uma das maiores do Sul do país. Saiba mais aqui.

O Salto São Francisco impressiona pelo cenário e pela exuberância de sua paisagem. Crédito: José Fernando Ogura/Arquivo/AEN.

Se você gosta de um contato maior com a natureza e também adora descobrir lugares novos, fora do óbvio, então esse artigo é para você!

Uma pequena cidade no interior do Paraná é conhecida como a “Terra das Cachoeiras Gigantes”, pois nela situam-se mais de 100 quedas d'água, algumas sendo as maiores do estado.

Uma curiosidade: esta cidade também é conhecida como a "Ucrânia Brasileira", pois teve uma forte imigração iniciada em 1896, e hoje cerca de 80% da população descende de ucranianos, preservando tradições e fé.

Estamos falando de Prudentópolis, localizada no centro-sul do Paraná, a cerca de 203 km de Curitiba. Saiba mais sobre a cidade abaixo.

Os principais atrativos naturais de Prudentópolis

O município conta com mais de 100 quedas d'água catalogadas, oferecendo opções de turismo de aventura, como rapel, trilhas e tirolesas. Localizadas em propriedades públicas e algumas em áreas particulares, as cachoeiras são o principal atrativo da cidade, além da vegetação que deslumbram os visitantes.

O Salto São Francisco é o cartão-postal mais famoso da região: com 196 metros de altura, é a maior cachoeira da cidade e uma das maiores do Sul do Brasil! A trilha que leva até ele tem duração de cerca de 30 minutos, através de um trajeto leve e tranquilo que leva a um mirante. Nesse momento, há a possibilidade de descer até a base do Salto São Francisco. Na parte de baixo, encontram-se pequenas cachoeiras e alguns poços naturais.

Vista aérea (drone) do Salto Barão do Rio Branco, em Prudentópolis (PR). Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

O Salto Barão do Rio Branco é outro destaque da região, com 64 metros de altura. Fica no Rio dos Patos, numa propriedade privada, mas tem visitação livre. No local há uma pequena Usina Hidrelétrica. Há um mirante na parte superior ao lado da cachoeira. Também pode-se chegar à base do salto através de uma escadaria metálica com vários degraus.

O Salto Manduri é outra bela opção de cachoeira para visitar; tem 32 metros de altura e 140 metros de largura. É conhecido popularmente por Salto Rickli por ficar dentro da área de lazer particular do Recanto Rickli. O local oferece estrutura para camping, além de chalés, piscina com tobogã, churrasqueiras, sanitários, lanchonete e áreas de esporte, e é necessário pagar uma taxa para entrar.

Outra opção de destaque é o Salto São João, com um grande volume de água em uma queda de 84 metros de altura. Faz parte do parque Monumento Natural Salto São João, o qual é bem estruturado, com centro de visitantes, estacionamento, banheiros, lanchonete e trilhas de cascalho. Há dois mirantes na parte superior da cachoeira: um no início da trilha com vista frontal da queda e o outro no lado do topo da queda. Não há acesso à parte inferior. E neste caso, não é possível banhar-se na cachoeira.

A Cachoeira Perehouski, em Prudentópolis (PR). Crédito: Marcel Yamamoto/TripAdvisor.

A Cachoeira Perehouski é outra bela opção. Fica dentro de uma chácara particular, o Recanto Perehouski, a quase 25 km da área urbana. O acesso se dá por um estreito caminho de pedras e, no local, é preciso pagar uma taxa para entrar. A trilha é de fácil acesso e a cachoeira é circundada por uma vasta floresta. Há partes mais rasas, próprias para crianças pequenas, e outras mais fundas, para os adultos.

O passeio pelo Recanto oferece ainda mirantes, pontes e grutas, além de almoço. Possui uma estrutura de camping com energia elétrica, estacionamento, banheiros, quiosques cobertos com churrasqueiras e outro espaço para banho de cachoeira.

O famoso deck da pousada Ninho do Corvo, em Prudentópolis (PR). Crédito: Leandro Barbosa/Google.

Além disso, há ainda o Ninho do Corvo, uma Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) que faz divisa com o Recanto Perehouski. O local tem várias quedas d’água também e conta com pousada e área para camping, além de oferecer atividades de ecoturismo como rapel e tirolesa. É necessário pagar entrada para acesso ao local.

E quando ir visitar Prudentópolis? As melhores épocas para visitação, com clima mais ameno e pouca ou nenhuma chuva, são: entre março e maio, entre fim de agosto e setembro, e de outubro a meados de dezembro.

Referências da notícia

Prudentópolis é o paraíso das cachoeiras no Paraná. 24 de fevereiro, 2026. Eduardo Barcelos.

Cidadezinha escondida no Sul do Brasil é paraíso das cachoeiras gigantes. 30 de abril, 2025. Márcio Diniz.