Frente fria chega amanhã ao Brasil com alerta de tempestades e vendavais na Região Sul

A chegada da frente fria nesta quinta-feira sobre a Região Sul do Brasil reacendeu o alerta para chuvas intensas, tempestades e também os riscos de vendavais com potencial para problemas. Veja também: Frente fria intensa muda o tempo em SP no fim de semana; confira a tendência

Esta quarta-feira (6) já conta com a presença de nuvens carregadas sobre o Sul do Brasil, especialmente no sul e leste do Rio Grande do Sul, onde pancadas de chuva de fraca intensidade já foram registradas logo ao amanhecer.

Isso ocorre porque está em formação, sobre a Argentina e o Uruguai, um novo ciclone, ou seja, mais instabilidades devem surgir ao longo do dia, principalmente em municípios próximos à divisa entre o Uruguai e o Brasil, favorecendo a ocorrência de pancadas de chuva no restante desta quarta-feira (6).

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O Sul do Brasil reacende o alerta para chuvas intensas, tempestades e riscos de vendavais nos próximos dias. A chegada de uma frente fria nesta quinta-feira (7) deixa a população em atenção, pois novos eventos intensos podem ocorrer já nas primeiras horas do dia. Confira a previsão do tempo.

Sul do Brasil novamente sob alerta

Na madrugada desta quinta-feira (7), a previsão indica aumento da nebulosidade na Região Sul. Ainda nas primeiras horas do dia, o modelo de confiança da Meteored | Tempo.com mostra a chegada da frente fria sobre o Rio Grande do Sul, trazendo chuvas intensas e rajadas de vento que podem superar os 60 km/h, principalmente na Campanha Gaúcha.

Situação que se mantém até o final da manhã. Durante a tarde, a tendência é de avanço da frente fria pelo oeste gaúcho e, no início da noite, o sistema deve alcançar cidades do noroeste e da porção central do estado. Ainda assim, não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva antes dos horários previstos.

O mapa mostra a presença da baixa pressão próximo ao Uruguai e a sua frente fria encarregada de gerar chuvas intensas e aumentar os riscos de tempestades sobre a Região Sul nesta quinta (7).

A atenção se volta para a intensidade dos fenômenos, já que o modelo indica chuvas fortes, com possibilidade de tempestades, queda de granizo, além de trovoadas e descargas elétricas. Nesse momento, Santa Catarina e o Paraná já começam a ser impactados, com aumento da nebulosidade.

A preocupação segue durante a madrugada de sexta-feira (8), quando estão previstas tempestades em grande parte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e sudoeste e oeste do Paraná.

Rajadas de vento superam os 85 km/h no RS e em SC na madrugada de sexta-feira (8).

Além das chuvas, há previsão de ventos intensos no leste do Rio Grande do Sul, serra catarinense, com rajadas próximas de 90 km/h , capazes de provocar queda de árvores, danos em telhados e galpões, além de problemas no fornecimento de energia elétrica.

Com o passar das horas, a intensidade da chuva diminui, mas a faixa que se estende desde a Serra Gaúcha e Catarinense até o oeste do Paraná ainda deve registrar chuvas fracas a moderadas em pontos isolados.

Chuva prevista para o Sul do Brasil na madrugada deste domingo (10).

A frente fria atua sobre a Região Sul até este domingo (10). No Rio Grande do Sul e em parte de Santa Catarina, a partir da noite de sábado (9), as chuvas diminuem e o tempo volta a ficar firme. Já no centro-leste catarinense, o cenário é diferente, com previsão de chuvas intensas durante a madrugada de domingo (10), elevando o risco de transtornos.

Os acumulados no leste de Santa Catarina superam a casa dos 100 mm até o final da noite de domingo (10), valores próximos a 80 mm são previstos para áreas do interior do Paraná.

Chuva acumulada até o final da noite de domingo (10), volumes superam os 100 mm em SC.

As atenções também se voltam para o Paraná, pois, desde sexta-feira (8), a previsão indica que a frente fria deve permanecer sobre o estado, elevando os acumulados de precipitação. No sábado (9) e domingo (10), há previsão de pancadas de chuva intensas, com potencial para transtornos, especialmente no oeste paranaense.