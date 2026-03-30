Espécie rara volta a voar e se reproduzir na Caatinga depois de mais de 100 anos

Ave símbolo da Caatinga voltou a se reproduzir em liberdade na Reserva Natural Serra das Almas em março deste ano, após mais de 100 anos de extinção local na área. Entenda mais aqui.

Após um século, espécie de periquito raro volta a nascer livre na Caatinga. Crédito: Associação Caatinga.

Um hiato de mais de 100 anos chegou ao fim na Reserva Natural Serra das Almas, localizada na divisa entre os estados do Ceará e o Piauí.

O periquito-cara-suja (Pyrrhura griseipectus), uma ave símbolo da Caatinga que estava ameaçada de extinção, voltou a se reproduzir em vida livre na Reserva no dia 17 de março deste ano. O nascimento desta espécie só era registrada através de cativeiro.

O evento deixou pesquisadores maravilhados e esperançosos, já que isso (o nascimento livre) não era registrado na região há mais de 100 anos. 33 ovos da espécie foram registrados em ninhos artificiais colocados na natureza pelos pesquisadores.

Como uma ave extinta há mais de 100 anos renasceu livre na Caatinga

Este pássaro passou mais de um século sem ser visto na Reserva Serra das Almas e agora começa, aos poucos, a reconstruir sua população na região de forma livre na natureza (e não em cativeiro).

Pesquisadores do projeto Refaunar Arvorar, iniciativa dedicada à reintrodução de aves nativas ameaçadas no Ceará, instalaram caixas-ninho de madeira pela reserva, simulando de forma estratégica os ocos das árvores, recurso escasso no local.

O projeto é realizado pela Associação Caatinga e pela ONG Aquasis, em parceria com o Parque Arvorar, do Beach Park.

O periquito-cara-suja é uma ave exclusiva do Nordeste brasileiro e vive em pequenos bandos de 4 a 15 indivíduos. Crédito: Fábio Nunes/Aquasis.

Após semanas de monitoramento das caixas-ninho instaladas pelos pesquisadores, eles encontraram 33 ovos, superando as expectativas iniciais. “A quantidade de ovos foi maior do que a gente esperava. Isso indica que podemos ter um ano muito positivo para a espécie na reserva”, comentou em entrevista Ariane Ferreira, analista de projetos socioambientais da Associação Caatinga.

E a projeção dos pesquisadores é otimista. Se as condições se mantiverem favoráveis, a população do cara-suja pode crescer rapidamente nos próximos anos, chegando até a dobrar o número atual.

“Um dos principais sinais de que a reintrodução está dando certo é quando a espécie começa a se reproduzir. O fato de isso ter acontecido em menos de um ano mostra que elas estão se estabelecendo bem” - Fábio Nunes, coordenador do Projeto Cara-Suja.

Atualmente, cerca de 23 indivíduos vivem soltos na Reserva, fruto de um trabalho de reintrodução iniciado em 2024. Parte destas aves passou por um longo caminho até voltar à natureza. Muitas foram resgatadas e cuidadas pelo Parque Arvorar, em parceria com o Ibama, onde recebem tratamento e passam por um processo de reabilitação antes da soltura.

E o nascimento destes novos filhotes em pouco tempo mostra que as aves estão conseguindo se adaptar ao novo ambiente.

Esta espécie é originária de regiões mais úmidas, então na Caatinga os pássaros precisaram aprender a se adaptar ao novo ambiente (mais seco), reconhecer novas fontes de alimento, identificar predadores e ocupar território.

As caixas-ninho instaladas pelos pesquisadores em áreas da Reserva Natural Serra das Almas. Crédito: Divulgação.

Então, isso surpreendeu os pesquisadores, pois o nascimento dos filhotes mostra que essa adaptação está funcionando.

Além da soltura das aves, o projeto envolve preparar o ambiente para recebê-las: plantio de espécies nativas, instalação de comedouros, monitoramento constante e troca de experiências com outros projetos.

Referências da notícia

Ave renasce em região da Caatinga onde foi extinta há mais de 100 anos. 23 de março, 2026. Fernanda Machado/Terra da Gente.

Reserva Natural Serra das Almas comemora primeiro registro de reprodução natural de ave ameaçada de extinção. 24 de março, 2026. Associação Caatinga.