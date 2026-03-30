Um deslumbrante Blue Jet iluminou Tucumã: o fenômeno atmosférico que raramente se vê no mundo

Um raio ascendente incomum, conhecido como 'Blue Jet' (ou Jato Azul), foi registrado durante uma tempestade em Tucumã (Argentina), surpreendendo moradores e especialistas. O fenômeno, extremamente raro visto do solo, fornece informações valiosas sobre descargas elétricas nas camadas superiores da atmosfera.

Uma tempestade noturna que se formava sobre a província de Tucumã, na Argentina, foi palco de um fenômeno atmosférico extraordinário: um Blue Jet, ou jato azul, um raio ascendente raramente visto do solo. O evento, capturado por câmeras amadoras perto de San Miguel de Tucumán e compartilhado nas redes sociais, oferece um vislumbre de um dos fenômenos elétricos mais misteriosos da atmosfera terrestre.

Os vídeos mostram um feixe de luz azul brilhante emergindo verticalmente do topo das nuvens de tempestade em direção ao céu noturno, permanecendo visível por apenas frações de segundo antes de desaparecer. Para aqueles que não estão familiarizados com esse tipo de raio, o fenômeno despertou surpresa e curiosidade.

O que é um Blue Jet?

Os Blue Jet fazem parte de uma categoria de fenômenos elétricos chamados Eventos Luminosos Transientes (TLEs, na sigla em inglês), que ocorrem nas camadas superiores da atmosfera acima de tempestades intensas.

Ao contrário dos raios convencionais que vemos durante tempestades — que geralmente descarregam entre as nuvens e o solo — os blue jet são disparados do topo de uma nuvem de tempestade em direção à estratosfera, atingindo altitudes de até 50 quilômetros acima do nível do mar e durando apenas algumas centenas de milissegundos.

Sua cor azul característica se deve à excitação de moléculas de nitrogênio na alta atmosfera, que emitem fótons em comprimentos de onda próximos ao azul e ao ultravioleta quando ionizadas por fortes descargas elétricas.

Esse tipo de raio foi previsto teoricamente há décadas e confirmado visualmente no final do século 20, mas as observações da Terra ainda são extremamente raras. Os cientistas conseguiram estudá-los com mais detalhes graças às observações de satélite feitas a partir de estações espaciais como a Estação Espacial Internacional (ISS), onde instrumentos especiais detectam raios ascendentes em sistemas de tempestades.

Por que é tão incomum vê-lo da Terra?

Os Blue Jet ocorrem acima das próprias nuvens, em áreas onde a atmosfera se torna cada vez mais rarefeita. Seu brilho geralmente fica oculto pela espessura das nuvens de tempestade ou passa despercebido devido à sua duração extremamente curta. Portanto, embora a ciência conheça sua existência há décadas, é extremamente raro que sejam registrados do solo por câmeras amadoras ou mesmo por observadores treinados.

A maioria dos registros verificados provém de observações feitas do espaço ou de aeronaves especialmente equipadas. Os poucos relatos vindos da Terra — como o deste domingo (29) em Tucumã — são tão valiosos que podem ajudar os cientistas a compreender melhor as condições elétricas que dão origem a essas descargas.

De Tucumã para o mundo: uma pista para a ciência?

Embora uma análise científica formal do evento de 29 de março ainda não tenha sido publicada, ela já circula em plataformas digitais e desperta interesse entre meteorologistas e entusiastas do clima. Especialistas apontam que fenômenos como esse podem fornecer informações cruciais sobre a dinâmica das tempestades e as cargas elétricas na atmosfera.

TLEs descobertos até o momento. Alguns de seus nomes foram retirados de "Sonho de uma Noite de Verão" (Shakespeare), devido à sua natureza misteriosa e espiritual. Imagem: F. Lucena

Além disso, os blue jet e outros eventos de luz transitória representam uma ponte entre a meteorologia tradicional e a ciência atmosférica de alta energia, pois interagem com camadas da atmosfera raramente observadas da superfície terrestre. Esses eventos, embora efêmeros, podem ter implicações para a transmissão de ondas de rádio e para os modelos climáticos globais.

O que se sabe até agora sobre esses fenômenos?

Alta velocidade e altitude: os blue jet propagam-se para cima a partir do topo das nuvens de tempestade a velocidades enormes e atingem regiões onde o ar já é muito rarefeito.

Duração muito breve: a descarga pode durar apenas uma fração de segundo, tornando necessário capturá-los com câmeras de alta sensibilidade ou por acaso.

Cor azul distinta: a luz azul provém da excitação de moléculas de nitrogênio na estratosfera.

Relação com tempestades intensas: elas não ocorrem com qualquer chuva ou tempestade; requerem estruturas elétricas complexas dentro de nuvens cumulonimbus que desenvolvem enormes cargas elétricas.

À espera de estudos mais formais sobre o Blue Jet de Tucumã

O registro de um Blue Jet sobre Tucumã durante a tempestade de domingo, 29 de março, não é apenas um espetáculo visual de tirar o fôlego, mas também um evento científico notável. Ele nos convida a olhar além dos raios tradicionais, para uma atmosfera repleta de mistérios elétricos que estamos apenas começando a compreender.

Enquanto especialistas analisam as gravações e estudos mais formais são esperados, esse fenômeno continua fascinando aqueles que têm a sorte de capturá-lo em vídeo e compartilhá-lo com o mundo.