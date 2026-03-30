Hoje, 30 de março, é o Dia Internacional do Lixo Zero, e o tema de 2026 é: “Desperdício zero começa no seu prato”

Em 30 de março de 2026, o Dia Internacional do Lixo Zero foca na alimentação: o que comemos, o que desperdiçamos e como podemos caminhar para um futuro mais sustentável. "O desperdício zero começa no seu prato".

O dia 30 de março é o Dia Internacional do Lixo Zero, cujo tema para 2026 é: “Desperdício zero começa no seu prato”.

O mundo está desperdiçando alimentos em uma escala alarmante; isso está comprometendo a segurança alimentar e colocando em risco o progresso rumo a um futuro circular e sem desperdício.

Quase 19% de todos os alimentos disponíveis para os consumidores são desperdiçados a cada ano, acelerando as emissões de gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento global e esgotando recursos valiosos como terra, água e energia.

Reduzir o desperdício alimentar é uma das melhores soluções climáticas e uma escolha inteligente para proteger recursos e economizar dinheiro.

A enorme quantidade de resíduos gerados por padrões insustentáveis de produção e consumo humanos leva a um problema muito sério e de longa data que está conduzindo o planeta à destruição.

No entanto, em 14 de dezembro de 2022, a Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) adotou uma resolução em sua 77ª sétima sessão, proclamando o dia 30 de março como o 'Dia Internacional do Lixo Zero', a ser celebrado anualmente.

Reduzir o desperdício alimentar fortalece a segurança alimentar, protege as comunidades mais vulneráveis e contribui para a estabilidade econômica e para sistemas alimentares mais resilientes. Créditos: UNEP.

Em 30 de março de 2026, celebra-se a 5ª edição do Dia Internacional do Lixo Zero, cujo slogan da campanha foca na alimentação: "O desperdício zero começa no seu prato".

"O desperdício zero começa no seu prato"

Em 30 de março de 2026, celebra-se a 5ª edição do Lixo Zero, promovido sob o slogan da campanha: "O desperdício zero começa no seu prato". Este ano, a ONU, em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a ONU-Habitat, decidiu concentrar-se na atual crise alimentar e ambiental.

A ONU destaca esta questão devido ao impacto alarmante do desperdício alimentar. Os números são verdadeiramente críticos. Globalmente, cerca de 1,05 bilhão de toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os anos (quase um quinto de todos os alimentos disponíveis para os consumidores), enquanto centenas de milhões de pessoas sofrem de fome.

Além disso, o impacto climático é devastador; o desperdício alimentar é responsável por até 14% das emissões globais de metano, um potente gás de efeito estufa, o que significa que essas toneladas de alimentos têm repercussões tanto para as pessoas quanto para o meio ambiente.

A campanha de 2026 incentiva governos, empresas e consumidores a reformularem os sistemas alimentares, a fazerem a transição para a circularidade, a planejarem suas compras e a apoiarem a recuperação e a redistribuição de alimentos.

Nossas perdas e desperdício de alimentos geram 14% do metano, que faz parte das emissões globais de gases de efeito estufa.

Cerca de 60% do desperdício alimentar ocorre nos domicílios. O restante provém principalmente dos setores de serviços e varejo, como resultado de sistemas alimentares ineficientes na produção, distribuição e consumo.

Um bilhão de pratos de comida são jogados fora todos os dias, enquanto 9% da humanidade passa fome, devido à má gestão alimentar.

Para solucionar esse problema, é necessário redesenhar esses sistemas e fazer a transição para uma abordagem mais sustentável e cíclica, baseada em eficiência, resiliência e sustentabilidade.

Como alcançar “Desperdício zero no prato”

Para que essa transição seja bem-sucedida, todos precisamos fazer a nossa parte, e a ONU sugere algumas mudanças urgentes:

Promover a prevenção do desperdício alimentar através de planos climáticos e de biodiversidade e de políticas nacionais sobre circularidade, resíduos, sistemas alimentares, agricultura e desenvolvimento urbano, e promover a medição e o monitoramento.

através de planos climáticos e de biodiversidade e de políticas nacionais sobre circularidade, resíduos, sistemas alimentares, agricultura e desenvolvimento urbano, e promover a medição e o monitoramento. Fortalecer as parcerias público-privadas.

Demonstrar liderança e tomar a iniciativa juntando-se à iniciativa Food Waste Breakthrough.

O setor privado pode:

Estabelecer metas quantificáveis para reduzir o desperdício alimentar e integrá-las nos compromissos de sustentabilidade já existentes.

e integrá-las nos compromissos de sustentabilidade já existentes. Inovar para fazer a transição para sistemas alimentares circulares e melhorar a eficiência em todas as cadeias de abastecimento.

Os consumidores podem:

Planejar as refeições : faça uma lista e verifique sua geladeira para evitar compras por impulso.

: faça uma lista e verifique sua geladeira para evitar compras por impulso. Cozinhar na medida certa : calcule bem as porções para evitar excessos e, se sobrarem ingredientes, use-os para criar novas receitas.

: calcule bem as porções para evitar excessos e, se sobrarem ingredientes, use-os para criar novas receitas. Armazenar de forma inteligente : guarde cada alimento adequadamente (em recipiente hermético, local fresco e escuro) e consuma sempre primeiro o mais antigo.

: guarde cada alimento adequadamente (em recipiente hermético, local fresco e escuro) e consuma sempre primeiro o mais antigo. Entender os rótulos : A frase "Consumir antes de..." indica qualidade ideal, não necessariamente segurança. Se o produto tem bom cheiro e sabor, é seguro para consumo.

: A frase "Consumir antes de..." indica qualidade ideal, não necessariamente segurança. Se o produto tem bom cheiro e sabor, é seguro para consumo. Aceitar a imperfeição : compre frutas e verduras que não tenham a "estética idealizada"; elas são igualmente nutritivas e você evita que sejam descartadas por causa da aparência.

: compre frutas e verduras que não tenham a "estética idealizada"; elas são igualmente nutritivas e você evita que sejam descartadas por causa da aparência. Compartilhar e doar : distribua o excedente de alimentos aos vizinhos, doe para bancos de alimentos ou aproveite os produtos em promoção em lojas com desconto.

: distribua o excedente de alimentos aos vizinhos, doe para bancos de alimentos ou aproveite os produtos em promoção em lojas com desconto. Fazer compostagem: transformar resíduos inevitáveis (como cascas de frutas e legumes) em adubo. Assim, você evita que eles gerem metano em aterros sanitários e nutre o solo.

Um futuro sem desperdício é possível se trabalharmos juntos: você pode contribuir consumindo de forma consciente, reaproveitando alimentos excedentes e trabalhando para criar sistemas alimentares circulares. Vamos garantir que nossos alimentos sejam valorizados e não desperdiçados.

Mensagem do Secretário-Geral para 2026

Desperdiça-se comida em excesso no mundo todo. Diariamente, descartamos comida suficiente para preparar um bilhão de refeições, enquanto 9% da humanidade passa fome.

Estamos colocando em risco o clima, os ecossistemas e a nossa saúde, além de ameaçar a nossa capacidade de nos alimentarmos no futuro. Por isso, o Dia Internacional do Lixo Zero concentra-se, este ano, no problema crescente do desperdício de alimentos e nos incentiva a agir contra essa crise.

Em 30 de março de 2026, celebra-se a 5ª edição do Dia Internacional do Lixo Zero, cujo slogan da campanha foca na alimentação: "O desperdício zero começa no seu prato".

Os consumidores podem causar um grande impacto com pequenas mudanças em seus hábitos de compra e culinária. Os varejistas podem otimizar suas operações e redistribuir o excedente de alimentos.

As cidades podem expandir a separação de resíduos orgânicos e reforçar o fornecimento para escolas e hospitais. E os governos nacionais podem impulsionar mudanças sistêmicas ao abordar o desperdício de alimentos em seus planos de ação climática e de biodiversidade e ao estabelecer parcerias público-privadas.

“Não podemos considerar a comida como algo garantido. Juntos, vamos construir os sistemas alimentares com zero desperdício de que precisamos para sustentar as pessoas e o planeta”, disse António Guterres em sua mensagem para o Dia Internacional do Lixo Zero de 2026.

Por meio de iniciativas como Food Waste Breakthrough e No Organic Waste, ambas lançadas na 30ª sessão da Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, podemos reduzir o desperdício de alimentos pela metade até 2030, alcançar uma redução de até 7% nas emissões de metano e construir sistemas alimentares circulares e resilientes.

Reducir el desperdicio de alimentos fortalece la seguridad alimentaria, protege a las comunidades más vulnerables y contribuye a la estabilidad económica y a sistemas alimentarios más resilientes.



Más sobre el #DíaCeroDesechos este lunes, en inglés: https://t.co/aDcCGB3zVq pic.twitter.com/v5kPehTU9s — Programa ONU Medio Ambiente (@unep_espanol) March 28, 2026

Além de proteger o nosso planeta, essas medidas criarão empregos verdes, reduzirão a insegurança alimentar e o impacto climático, e evitarão perdas econômicas de até um trilhão de dólares anualmente. Porque não podemos considerar a comida como algo garantido. Juntos, vamos construir os sistemas alimentares com zero desperdício que precisamos para sustentar as pessoas e o planeta.

Referência da notícia

Día Internacional del Desechos Cero: "El desecho cero comienza en tu plato". ONU. 30 de março, 2026.