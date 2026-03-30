Esta região do sul da Europa acaba de ser eleita o melhor destino de praia do mundo

Conhecida como a "Califórnia da Europa", esta região foi escolhida como o "Melhor Destino de Praia do Mundo" no World Travel Awards. Com cerca de 150 praias ladeadas por falésias e um sol radiante, é o destino mais badalado da Europa.

Una cala de aguas cristalinas junto à Ponta da Piedade, em Portugal.

Aurélie Thépaut Meteored França 30/03/2026 20:38 3 min

Numa altura em que as tensões internacionais limitam as opções para desfrutar de um destino ensolarado, a Europa apresenta-se como a melhor alternativa. Entre elas, Portugal, e mais especificamente, o Algarve. A sua costa estende-se por 300 km, com enseadas de areia dourada, falésias, grutas e costas rochosas banhadas por águas cristalinas. Com mais de 300 dias de sol por ano, é o destino mais ensolarado da Europa.

De Odeceixe a Vila Real de Santo António, a faixa costeira beneficia de um microclima mediterrânico, com temperaturas que variam entre os 15°C no inverno e os 30°C no verão. Entre a Praia da Falésia, com as suas espetaculares falésias vermelhas, e a Praia da Marinha, a região rivaliza com a costa do Pacífico.

Não é de admirar que a Praia da Falésia, no Algarve, tenha recebido o título de "Melhor Destino de Praia do Mundo" no World Travel Awards — por vezes chamado de "Oscar do turismo" — pela quarta vez.

Qualidade ambiental, gastronomia e hospitalidade

Os prêmios são vários. Em 2025, 85 praias do Algarve receberam o selo Bandeira Azul (Blue Flag), um símbolo europeu de qualidade para os banhistas; 64 praias conquistaram o selo de Qualidade Ouro, que reconhece as zonas costeiras com a melhor qualidade da água; e 14 praias foram designadas "Poluição Zero".

Além disso, duas praias do Algarve figuraram entre as 25 melhores praias da Europa no ranking Travellers' Choice 2020 do TripAdvisor: a Praia da Falésia, em 22º lugar, e a Praia da Rocha, em 24º lugar.

Praia de Camilo, em Lagos, Portugal.

O Algarve já conquistou inúmeros prêmios pela sua hospitalidade, compromisso com a sustentabilidade e qualidade dos seus campos de golfe. A região é, sem dúvida, um destino popular, e com razão.

Além das suas praias paradisíacas, o Algarve possui encantadoras vilas costeiras como Lagos e Tavira, onde, depois de um mergulho, os visitantes podem saborear peixe grelhado e cataplanas de marisco. Vale a pena destacar que, na sua última edição, a WTA atribuiu a Portugal 12 prêmios, incluindo o de Melhor Destino da Europa.

Por fim, o Algarve é particularmente atrativo devido à sua acessibilidade: fora de época, é possível encontrar ingressos para Faro por menos de 40 euros.

Referência da notícia

La «Californie de l’Europe» sacrée meilleure destination balnéaire du monde. 12 de março, 2026. Sigrid Descamps.