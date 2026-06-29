Resort no interior de SP atrai turistas com piscina de águas quentes dentro de um vulcão

O local possui uma área vulcânica temática (calma, não é de verdade) exclusiva com piscina de águas quentes e toboáguas. Saiba onde fica e quais os demais atrativos que oferece.

Resort fazenda no interior de São Paulo tem piscina de águas quentes dentro de um vulcão. Crédito: Divulgação.

Um resort fazenda no interior do estado de São Paulo está se tornando uma grande atração para famílias que buscam destinos aconchegantes para aproveitar o inverno ou para curtir as férias de julho com os filhos.

Com piscinas de águas aquecidas, toboáguas, caverna temática e espetáculos noturnos, o local abriga uma atração temática única: o famoso Vulcão, que apresenta projeções mapeadas em um espetáculo que combina arte, fogo e magia.

Conhecido como o "Resort Fazenda do Vulcão", trata-se do Terra Parque Eco Resort, localizado no município de Pirapozinho, em meio a um cenário de belezas naturais, a cerca de 10 minutos do aeroporto de Presidente Prudente. Conheça abaixo quais os demais atrativos que o local oferece para os seus visitantes.

Os atrativos do Terra parque Eco Resort

O resort tem uma estrutura completa que integra lazer, conforto e experiências exclusivas em um só lugar. São mais de 300 mil m² de natureza, com uma estrutura perfeita para famílias, grupos e quem busca descanso com diversão.

A principal atração é uma grande estrutura cenográfica inspirada em um vulcão, onde em seu interior há uma piscina de águas aquecidas cercada por cascatas, formações rochosas, iluminação temática e uma caverna mesozóica que transporta os visitantes para um cenário de aventura.

A intenção é proporcionar uma experiência capaz de despertar a imaginação das crianças e de criar momentos especiais para toda a família.

A piscina aquecida dentro do ‘Vulcão’ Terra Parque. Crédito: Divulgação.

À noite, essa estrutura se transforma em um palco de espetáculo, reunindo fogo real, projeção mapeada, música, dança e efeitos visuais, criando um dos momentos mais aguardados da programação do local.

Além dessa piscina ‘vulcânica’, os visitantes podem ter um contato maior com a natureza, realizar atividades ao ar livre, turismo rural, fazendinha, esportes de aventura, parque aquático e recreação infantil.

Imagem da estrutura do vulcão à noite, com show de luzes e projeções. Crédito: Divulgação.

Entre os esportes de aventura, são oferecidos: passeio de quadriciclo e de jardineira, airsoft, paredão de escalada, passeio de pedalinho e de caiaque, arborismo com tirolesa, pesca esportiva e passeio a cavalo.

O resort conta ainda com uma lojinha de presentes e um restaurante com cardápios exclusivos e temáticos desenhados por chefes de cozinha, englobando a gastronomia nacional e internacional, além de música ao vivo no ambiente.

E por último, mas não menos importante, o local conta também com um spa completo, oferecendo massagens, ventosaterapia, banho de ofurô, jacuzzi, entre outros.

Área de tobogãs no resort. Crédito: Divulgação.

São 201 opções de apartamentos divididos em nove vilas temáticas oferecendo conforto e qualidade, com ar condicionado, frigobar, banheiro com sistema de aquecimento individual, TV, banheira de hidromassagem e muito mais, a depender do tipo da acomodação.

O resort recebe visitantes de diversas regiões do nosso país como também turistas do exterior atraídos pela união de natureza, lazer, entretenimento e experiências exclusivas em um único destino.