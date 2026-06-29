Frente fria traz nova mudança para SP e RJ no começo de julho; saiba o que esperar

Uma frente fria vai avançar na segunda metade desta semana para a Região Sudeste do Brasil, aumentando as chuvas nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Frente fria que atua no Sul do Brasil vai avançar para o Sudeste na próxima quinta-feira (2), aumentando as chuvas na região.

Uma frente fria está atuando no Sul do Brasil e vai permanecer de forma semi-estacionária por alguns dias sobre a região, causando chuvas contínuas e volumosas e, por vezes, intensas.

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Mas na segunda metade desta semana, o sistema meteorológico ganha reforço de um novo ciclone no oceano, na altura da Região Sul. Assim, a frente vai conseguir se deslocar e avançar para o Sudeste do país, onde vai provocar uma mudança no tempo ao levar chuvas moderadas aos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frente fria aumenta as chuvas em SP e RJ no início de julho

Esta frente fria vai atuar de forma mais costeira no Sudeste, influenciando o tempo mais no leste da região.

A mudança no tempo devido à aproximação do sistema começa na noite de quinta-feira (2) no Litoral Sul de São Paulo, onde são esperadas chuvas intensas e temporais isolados.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para quinta-feira (2) às 20h à esquerda e para sexta-feira (3) às 6h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da sexta-feira (3), chuvas moderadas se espalham por todo o leste paulista, incluindo a capital, e por áreas de sul e centro do estado também. Podem ocorrer temporais isolados associados, mas o potencial é baixo. A capital paulista terá céu nublado e chance de chuva fraca ao longo do dia todo.

No Rio de Janeiro, chuvas fracas a moderadas afetam o centro-sul e áreas do leste do estado de forma isolada ao longo da sexta-feira (3). Na capital fluminense são esperadas chuvas fracas entre a manhã e a tarde, com céu variando de parcialmente nublado a nublado.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para sábado (4) às 12h, segundo o modelo europeu. Há previsão de chuva fraca/chuvisco no litoral de SP e do RJ, mesmo com baixa probabilidade.

No sábado (4) o sistema já estará afastado da região, contudo, instabilidades ainda se concentram em áreas perto da costa dos dois estados devido à circulação marítima. Serão chuvas fracas e isoladas ou chuviscos na faixa litorânea. Nas demais áreas dos dois estados, o tempo fica estável.

A previsão é de que a capital paulista tenha um sábado (4) de sol entre muitas nuvens, mas sem chuvas. Já a capital fluminense pode ter chuva fraca entre a manhã e o início da tarde, e céu parcialmente nublado.

A tendência do modelo europeu indica que na próxima semana teremos tempo firme e abertura de Sol nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro.

A tendência indica que a partir deste sábado (4) uma alta pressão atmosférica vai manter o tempo firme e com sol nos dois estados, seguindo dessa forma ao longo da próxima semana, como podemos observar no mapa acima.