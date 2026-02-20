Parque turístico em SP é 200 vezes maior que o Ibirapuera e tem trilhas, cavernas e cachoeiras; conheça

Um destino incrível no estado de São Paulo, com cavernas, trilhas e cachoeiras em meio à Mata Atlântica preservada, oferecendo muita aventura e atividades de ecoturismo. Conheça aqui que parque é este.

Este Parque no estado de São Paulo é um destino incrível em meio à natureza, com muitas cavernas, trilhas e cachoeiras. Crédito: Divulgação/Governo de SP.

Este parque no estado de São Paulo é 200 vezes maior que o Parque Ibirapuera e tem até cachoeiras e cavernas, além de muitas atividades de ecoturismo. É conhecido, aliás, como o ‘Parque das Cavernas’.

Criado em 1958, com seus mais de 35.750 hectares, está localizado no sul do estado, abrangendo parte dos municípios de Iporanga e Apiaí, no Vale do Ribeira. Estamos falando do Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira, mais conhecido pela sigla PETAR.

Veja abaixo os principais atrativos para conhecer na região.

O que fazer no Parque PETAR em SP

O parque tem quase 500 cavernas catalogadas e acredita-se que possa existir mais ainda. Algumas delas estão abertas à visitação e são de fácil acesso, como é o caso da Caverna Santana, segunda maior do estado de São Paulo, com mais de 5.400 metros de profundidade.

Há também rios, como o Betari, o Ribeira e o Turvo, nos quais você poderá praticar boia-cross e rafting, sendo estas as atividades símbolos do parque.

A Cachoeira das Andorinhas, no Núcleo de Santana, no parque PETAR. Crédito: Divulgação.

Mas não é só isso. Você ainda pode fazer rapel em bocas de cavernas e paredões rochosos de calcário, e fazer trilhas em meio à natureza. São, ao menos, 5 trilhas para você explorar, sendo a Trilha do Betari a principal delas.

Há ainda dezenas de cachoeiras, algumas delas chegando a quase 70 metros, como é o caso da Cachoeira das Arapongas, com 65 metros e uma queda d'água impressionante.

Ah, e nas proximidades do parque existe uma infraestrutura modesta de hospedagens e comércio, e você pode ficar ali, pertinho das principais atrações.

Núcleos de visitação

O PETAR é dividido em quatro núcleos principais de visitação:

Núcleo Santana: o mais popular, onde estão algumas das cavernas mais visitadas. Dois exemplos são: a Caverna Santana, uma das maiores do parque, com cerca de 7 km de extensão (mas só 800 metros são abertos à visitação), com salões imensos, formações calcárias impressionantes e rios subterrâneos; a Caverna do Morro Preto, conhecida por suas formações rochosas únicas e de fácil acesso; e a Caverna Água Suja, para quem busca mais aventura, com um percurso desafiador. É uma caverna gigantesca, com grandes salões e cortada por um rio subterrâneo. O desafio é chegar até sua cachoeira interna.

A Caverna de Santana, no Núcleo de Santana, no parque PETAR (SP). Crédito: Luan Alves Chaves/Wikimedia Commons.

Núcleo Ouro Grosso : utilizado para cursos de monitoria ambiental e seminários, além de oferecer alojamento para escolas públicas. O seu atrativo principal é a Caverna Ouro Grosso , ideal para os mais corajosos, com passagens estreitas e desafios que garantem uma experiência inesquecível. Ela é formada por uma sequência de cachoeiras e possui vários poços com águas profundas.

: utilizado para cursos de monitoria ambiental e seminários, além de oferecer alojamento para escolas públicas. O , ideal para os mais corajosos, com passagens estreitas e desafios que garantem uma experiência inesquecível. Ela é formada por uma sequência de cachoeiras e possui vários poços com águas profundas. Núcleo Casa de Pedra: conta com uma base de fiscalização e controle turístico. Mas também há cavernas, como a Caverna Casa de Pedra, que tem a maior boca de caverna do mundo, cerca de 250 metros de altura, e é formada pelo Rio Maximiniano.

Uma das entradas da Caverna Temimina, no Núcleo Caboclos, no Parque PETAR. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

Núcleo Caboclos: é o mais afastado e menos visitado, mas perfeito para quem busca trilhas e contato direto com a natureza. Nele está situada a interessante Pedra do Chapéu e várias trilhas como a do Mirante e a Sete Reis que levam a cavernas, tais como: a do Chapéu, Aranhas, Água Sumida, Arataca, Pescaria, Desmoronada, Teminina (caverna exótica, com aberturas no teto, as dolinas), entre outras. Ainda neste núcleo estão as Cachoeiras Sete Reis e Maximiniano. O local dispõe de área de acampamento, com sanitários e lavanderia.



Ingressos e regras de visitação

Para visitar o parque, seja em qual for o núcleo, é necessário comprar ingresso no site oficial, clicando aqui. Crianças menores de 12 anos e idosos acima de 60 anos têm entrada gratuita, enquanto estudantes pagam meia-entrada.

A maioria dos passeios no parque é obrigatoriamente feita com acompanhamento de monitores ambientais credenciados, garantindo segurança e preservação do local.

No próprio site você escolhe o núcleo desejado, os atrativos a visitar (caverna ou trilha), a data e horário, bem como o guia do passeio. Mas atenção, antes de fazer as reservas no site, entre em contato com o guia, pois será preciso inserir o código dele no ato da reserva.

Referências da notícia

Este parque em SP é 200 vezes maior que o Ibirapuera e tem até cachoeiras. 08 de março, 2025. Joseph Silva.

O que fazer no Petar (Parque das Cavernas) - SP. 2026. Site Desviantes.

Parque Estadual Turístico do Alto Ribeira. 2026. Site oficial.