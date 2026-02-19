A NASA quer construir um reator nuclear na Lua antes de 2030: por quê?

A agência americana NASA e o Departamento de Energia dos Estados Unidos planejam construir uma usina de fissão nuclear na Lua até 2030. Mas por quê? Entenda aqui.

A NASA pretende construir um reator nuclear na Lua até 2030. Imagem: Representação esquemática de como um reator na Lua poderia ser.

A agência espacial americana NASA, juntamente com o Departamento de Energia dos Estados Unidos (DOE), anunciou em fevereiro de 2026 a renovação de seu compromisso de longa data com a pesquisa e o desenvolvimento de um sistema de energia de superfície por fissão nuclear para uso na Lua, no âmbito do programa Artemis e de futuras missões da NASA a Marte.

Um memorando de entendimento assinado recentemente entre as agências consolida essa colaboração e impulsiona a visão do Presidente Trump de superioridade espacial americana por meio da implantação de reatores nucleares na Lua e em órbita ao seu redor, incluindo o desenvolvimento de um reator de superfície lunar até 2030.

Esse esforço garante que os Estados Unidos liderem o mundo na exploração e no comércio espacial, explicam os especialistas.

“De acordo com a política espacial nacional do presidente Trump, os Estados Unidos estão comprometidos em retornar à Lua, construir a infraestrutura necessária para permanecer lá e fazer os investimentos necessários para o próximo grande salto rumo a Marte e além”, disse o administrador da NASA, Jared Isaacman.

A NASA e o Departamento de Energia planejam implantar um sistema de energia de fissão na superfície lunar, capaz de produzir energia elétrica segura, eficiente e abundante. Imagem: Representação esquemática da superfície lunar.

Alcançar esse futuro exige o aproveitamento da energia nuclear. Este acordo possibilita uma colaboração mais estreita entre a NASA e o DOE para fornecer as capacidades necessárias para inaugurar a "Era de Ouro" da exploração e descoberta espacial.

A NASA e o DOE planejam implantar um sistema de energia de fissão na superfície do planeta, capaz de produzir energia elétrica segura, eficiente e abundante, que pode operar por anos sem reabastecimento.

Em menos de quatro anos, NASA quer ter um reator na Lua

A NASA e o DOE planejam instalar um reator de fissão nuclear na Lua, com previsão de início das operações em 2030. Este sistema compacto gerará pelo menos 40 kW de energia contínua, essencial para manter as bases lunares durante a longa noite lunar e facilitar missões a Marte.

Segundo a NASA, a instalação de um reator na superfície lunar possibilitará futuras missões lunares sustentadas, fornecendo energia contínua e abundante, independentemente da luz solar ou da temperatura.

O esforço conjunto das agências para desenvolver, abastecer, autorizar e preparar um reator de superfície lunar para lançamento baseia-se em mais de 50 anos de colaboração bem-sucedida em apoio à exploração espacial, ao desenvolvimento tecnológico e ao fortalecimento da segurança nacional dos EUA.

Ao desenvolver um reator de superfície lunar, as agências buscam criar um sistema de energia adaptável para futuras missões a Marte e outras atividades no espaço profundo. Este trabalho apoia a arquitetura mais ampla da NASA, que visa estabelecer uma presença humana sustentável na Lua e em sua órbita, como um passo rumo ao envio de tripulações ao Planeta Vermelho.

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright (à esquerda), e o administrador da NASA, Jared Isaacman (à direita), se reúnem na sede do Departamento de Energia em Washington, em 8 de janeiro de 2026. Crédito: NASA/John Kraus.

Este reator fornecerá uma fonte constante de energia na Lua: luz, suporte à vida e equipamentos para as bases do programa Artemis, superando as limitações da energia solar durante as duas semanas de escuridão. Seu funcionamento será muito semelhante ao dos reatores na Terra (fissão de átomos de urânio para gerar calor, que é então convertido em eletricidade).

O projeto concentra-se em micro-reatores muito pequenos, seguros e leves (pesando menos de 3.500 kg) capazes de operar de forma autônoma. Os desafios são inúmeros: por um lado, ser o primeiro na corrida estratégica com a China e a Rússia e, por outro, o desafio do próprio experimento, a dissipação de calor no vácuo, a navegação pela poeira lunar e a garantia da operação autônoma.

O secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, disse: "A história mostra que, quando a ciência e a inovação americanas se unem, do Projeto Manhattan à Missão Apollo, esta nação lidera o mundo na conquista de novas fronteiras que antes eram consideradas impossíveis".

Ele prosseguiu: “Este acordo dá continuidade a esse legado. Graças à liderança do Presidente Trump e à sua Política Espacial 'América Primeiro', o departamento orgulha-se de colaborar com a NASA e a indústria espacial comercial no que será uma das maiores conquistas técnicas da história da energia nuclear e da exploração espacial”.

Energia de fissão: a chave para operar no espaço

A NASA identificou a energia de fissão na superfície lunar como uma tecnologia fundamental para sustentar operações durante as longas noites lunares e em regiões sombreadas onde a energia solar não é viável.

Uma usina nuclear confiável na Lua poderia fornecer energia para habitats, sistemas de utilização de recursos in situ, comunicações e instrumentos científicos por muitos anos.

Ao desenvolver um reator para a superfície lunar, as agências buscam criar um sistema de energia adaptável para futuras missões a Marte e outras atividades no espaço profundo. Imagem: Representação esquemática de como um reator na Lua poderia ser.

O DOE contribuirá com sua expertise em combustível nuclear, projeto de reatores, segurança e processos de autorização para garantir que o sistema atenda aos requisitos de desempenho e regulamentares. A NASA integrará o sistema de energia à sua arquitetura lunar, incluindo módulos de pouso, sistemas de superfície e potenciais parceiros comerciais que possam fornecer infraestrutura adicional.

Além de viabilizar a exploração lunar contínua, as agências enquadram esse esforço como um componente estratégico da liderança dos EUA no comércio e na tecnologia espacial. Um sistema de fissão lunar comprovado poderia impulsionar a inovação em reatores compactos, materiais adequados para o espaço e sistemas de energia, que também poderiam ter aplicações na Terra.

