Onde se pode admirar o coral gigante recentemente descoberto pelos cientistas da NOAA?

Este coral, uma colônia de Porites rus, é tão grande que foi muito difícil de medir!

Segundo os cientistas, deve ter vários milhares de anos.

Este coral majestoso assemelha-se a uma catedral gigantesca. É constituído por colónias de Porites rus, uma espécie de coral pétreo. Emerge da cratera de um vulcão submarino situado nas ilhas Maug, no arquipélago das Marianas, no coração do Oceano Pacífico.

“Este coral é tão grande que não o podíamos medir facilmente devido às restrições de segurança do mergulho”, explica Thomas Oliver, investigador principal do Programa de Monitorização dos Recifes de Coral da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA).

Colossal coral in the Mariana Islands is the largest of its kind! @NOAA scientists recently took the first approximate measurements of the coral, during the 2025 National Coral Reef Monitoring Program surveys.https://t.co/JYh3UTJenY @NOAAFish_PIFSC @NOAAFisheries @NOAACoral pic.twitter.com/2UK1sXWc5i NOAA's Ocean Service (@noaaocean) March 18, 2026

E com razão! Este coral gigante mede 1350 m² de superfície (o equivalente a vários autocarros escolares alinhados!), tem mais de 30 m de largura no topo e até 60 m na base. Medidas impressionantes num contexto em que cada vez mais corais estão a sofrer os efeitos das alterações climáticas.

Entre branqueamento, doenças e destruição do habitat, este coral gigante é um motivo de otimismo para os cientistas americanos que o estudam. Para além do seu tamanho recorde, outro atrativo deste coral excecional é a sua idade. Este facto intriga os cientistas...

De fato, ao contrário de outras espécies de corais, o Porites rus não tem anéis de crescimento visíveis. Por conseguinte, é mais difícil estimar a sua idade. Após um estudo, os especialistas calcularam que cresce um centímetro por ano, pelo que teria mais de 2050 anos!

“É difícil determinar a idade real deste coral porque não produz bandas de crescimento como os outros corais”. Assim explica Hannah Barkley, cientista-chefe do programa nacional de monitorização dos recifes de coral da NOAA.

#Pacifique : Une colonie de Porites rus, plus grand corail géant découvert dans les Îles #Mariannes



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️ Cette colonie de Porites rus est « exceptionnelle » pour lassociation . Ce monument naturel, connu des habitants de la région des îles Mariannes où pic.twitter.com/hXwVjTXfxv Outremers360 (@outremers360) March 22, 2026

Antes de continuar, acrescentou: “Estimamos que Porites rus cresce cerca de um centímetro por ano, pelo que presumimos que uma colônia deste tamanho é bastante antiga”. Este gigante do Pacífico não só se encontra a 7000 km do território francês, o Taiti, como também se situa dentro do Monumento Nacional Marinho da Fossa das Marianas, criado em 2009, que protege ecossistemas marinhos únicos.

A caldeira de Maug (um tipo de cratera vulcânica) é conhecida pelos investigadores como um “laboratório natural” devido às suas aberturas únicas de dióxido de carbono. Numa das áreas, o gás ferve das aberturas e cria condições oceânicas ácidas, permitindo aos cientistas estudar a forma como organismos como os corais poderão responder a estas condições no futuro.

Os recifes de coral são particularmente importantes porque protegem as costas, apoiam as pescas e contribuem para o equilíbrio climático. O anterior recorde era detido por outras colónias de corais Porites observadas na Samoa Americana, mas o recife do Pacífico é 3,4 vezes maior do que o anterior detentor do recorde!

Referências da notícia

Mereini Gamblin, Polynésie1ère, (21/03/2026), Un corail géant bat tous les records dans le Pacifique... et fascine les scientifiques

National Oceanic & Atmospheric Administration (NOAA), (17/03/2026), Colossal coral in the Mariana Islands is largest of its kind