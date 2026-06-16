Frio rigoroso em SP, MG, RJ e no ES com temperaturas abaixo dos 10°C e risco de geadas

Massa de ar frio faz as temperaturas despencarem em boa parte da Região Sudeste nos próximos dias, deixando as mínimas abaixo dos 10°C e com risco de geada em áreas de SP, MG e RJ. Mais previsão: Frio congelante avança pelo Sul e Sudeste; veja até quando as temperaturas continuam caindo

Uma massa de ar frio de origem polar está derrubando as temperaturas na Região Sudeste do Brasil, especialmente entre as madrugadas e manhãs, com mínimas ficando abaixo dos 10°C em áreas dos quatro estados da região.

Além disso, há risco de formação de geada em localidades entre o sul de Minas Gerais e áreas de divisa com São Paulo e o Rio de Janeiro, além da Região Serrana do Rio.

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A sensação de frio vai predominar em grande parte do dia, especialmente no leste de São Paulo, no sul/sudeste de Minas Gerais e em áreas do centro do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, onde as temperaturas não sobem muito durante a tarde, com máximas ficando abaixo dos 17°C.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Frio intenso atinge boa parte do Sudeste nos próximos dias

A massa de ar de origem polar ganha força sobre a Região Sudeste do Brasil a partir de amanhã, quarta-feira (17), e deve atuar pelo menos até a sexta-feira (19). No fim de semana, as temperaturas mínimas começam a subir gradualmente, mas ainda teremos sensação de frio em algumas áreas paulistas e mineiras.

Frio abaixo de 10°C nos próximos dias no sul e leste de São Paulo, sul de Minas Gerais, na Região Serrana do Rio e na central-sul do Espírito Santo, com risco de geadas no sul mineiro e áreas de divisa próximas.

A quarta-feira (16) terá temperaturas mínimas abaixo dos 15°C em grande parte dos estados do Sudeste. Os menores valores previstos ficarão entre 7°C e 8°C em áreas do leste e do sul de São Paulo, e abaixo dos 6°C no extremo sul de Minas Gerais. Há risco de formação de geada nesta região mineira.

As temperaturas máximas não sobem muito em parte dos estados, ficando entre 15°C e 17°C no leste paulista e sul mineiro e de 12°C a 16°C na Região Serrana do Rio.

Nas capitais, as mínimas e máximas de quarta-feira (17) serão: São Paulo: 10°C/19°C; Rio de Janeiro: 19°C/21°C; Belo Horizonte: 13°C/23°C; Vitória: 20°C/24°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para a quarta-feira (17), segundo o modelo europeu ECMWF.

Na quinta-feira (18) o ar frio avança sobre mais áreas do Sudeste e se intensifica.

As temperaturas mínimas ficam abaixo dos 13°C em grande parte dos quatro estados da região, mas caindo entre 6°C-8°C na Região Metropolitana de São Paulo e Vale do Paraíba, e no sul e Região Serrana do Rio de Janeiro.

O sul de Minas Gerais e áreas próximas de divisa com os estados paulista e fluminense terão mínimas abaixo dos 6°C, podendo chegar perto de 0°C, e novamente há risco de formação de geada nestas áreas.

Previsão da temperatura mínima do ar (em °C) para a quinta-feira (18), segundo o modelo europeu ECMWF.

Frio também está previsto para localidades do centro-sul do Espírito Santo, com mínimas entre 9°C e 11°C e máximas de 15°C a 17°C.

Na capital Rio de Janeiro, mínima de 17°C e máxima de 21°C. Em Belo Horizonte as temperaturas variarão de 12°C a 21°C e em Vitória de 18°C a 24°C.

A capital paulista pode registrar a menor temperatura do ano até então nesta quinta-feira (18). Até o momento, a cidade registrou 9,4°C no Mirante de Santana, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), e na quinta (18) a previsão está indicando uma temperatura mínima entre 8°C e 9°C.



Na sexta-feira (19) ainda fará frio pela manhã, com temperaturas mínimas caindo para os 6°C-9°C no leste de São Paulo, sul de Minas Gerais e Região Serrana do Rio.

Já as máximas começam a subir gradualmente, e valores mais elevados, em torno dos 20°C ou mais, já podem ser registrados durante a tarde em boa parte dos quatro estados, com exceção de localidades do sul mineiro que ainda podem marcar entre 15°C-17°C.