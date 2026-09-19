O México é eleito o destino gastronômico número 1 do mundo no ranking global de 2026

O México conquista o prêmio à frente de outras nações, como Espanha, Itália, Índia ou Japão. A autenticidade dos seus sabores, a alta gastronomia e a experiência turística contribuíram para o reconhecimento.

O México destacou-se pela sua gastronomia regional e pelas suas bebidas.

O importante património culinário — composto pela comida de rua, pela alta gastronomia e pelos ingredientes de cada região, além das práticas de sustentabilidade, das bebidas e da experiência vivida em todo o território mexicano — conquistou a mais alta distinção mundial.

Em uma recente avaliação realizada pelo ranking editorial da "Travel And Tour World", o México destacou-se na lista que analisou 50 destinos em todo o mundo. A competição pôs à prova a gastronomia e os destinos de países como o Japão, a Índia, a Espanha e a Itália.

A classificação deste ano aponta o México como o melhor destino gastronômico do mundo, demonstrando a extraordinária força das culturas culinárias.

A lista foi estudada, discutida, analisada e elaborada pelos especialistas desta prestigiada revista. A classificação deste ano aponta o México como o melhor destino gastronômico do mundo, demonstrando a extraordinária força das culturas culinárias.

Além dos ingredientes, foram também consideradas as tradições e as experiências.

Além disso, é uma forma de reconhecer as tradições centenárias, os ingredientes autóctones, a diversidade regional e a influência que a gastronomia exerce em todo o mundo. Neste Top 50, destacam-se também destinos gastronômicos incríveis da Ásia-Pacífico, Europa, Américas, Médio Oriente, Caraíbas e África.

Na lista, encontram-se as mais importantes capitais gastronómicas

A lista teve também em conta a análise daqueles centros vibrantes de comida de rua (ou de calçada), destinos vinícolas, regiões costeiras famosas pelo marisco, culturas ricas em especiarias, potências culinárias emergentes, capitais gastronómicas lendárias e gastronomias insulares.

Nestas viagens incríveis e espetaculares, a comida já não é um mero detalhe, mas sim uma parte essencial da experiência. Para 2026, os viajantes não procuram apenas monumentos ou ruínas para explorar; procuram memórias de sabores, a tradição, o terroir e a alquimia do sabor.

Homenagem às nações onde a gastronomia é um patrimônio comestível

A lista dos 50 melhores destinos gastronômicos deste ano procura homenagear as nações onde a gastronomia é parte fundamental do patrimônio, e onde o respeito pela tradição caminha lado a lado com a inovação, o turismo responsável e o abastecimento sustentável.

A lista dos 50 melhores destinos gastronômicos para este ano procura prestar uma homenagem àquelas nações onde a gastronomia é parte fundamental do patrimônio.

O artigo refere que: “para conhecer verdadeiramente um país, é preciso primeiro saboreá-lo”. Nele, detalha-se que a Cidade do México ocupa a primeira posição devido à sua impressionante oferta gastronômica, que inclui restaurantes com estrelas Michelin e pratos como quesadillas, tamales e tacos.

São 10 os destinos mexicanos que foram avaliados

Oaxaca oferece o seu mezcal, o mole e as suculentas tlayudas. Em Guadalajara, pode apreciar a suculenta birria, as tortas ahogadas e a tequila. Mérida conta com a sua especial sopa de lima e a cochinita pibil. Por sua vez, Puebla é famosa pelo seu mole poblano, pelas suas cemitas, pelos seus mercados e sabores.

A revista analisou receitas e alimentos de 50 nações de todo o mundo.

A lista continua com a Baja California, cujo menu inclui tacos de peixe, ceviche e vinhos locais. Em San Miguel de Allende, é imperdível a barbacoa aliada à alta gastronomia. Em Cancún, pode-se degustar marisco caribenho e lagosta. Tulum oferece tacos frescos e a cochinita pibil.

Classificação editorial de turismo gastronómico

É importante referir que este “Top 50 Food Destination Around the World” não se trata de uma condecoração oficial nem de uma análise científica global. Trata-se de uma classificação editorial de uma revista de turismo de renome, que valoriza as viagens e as experiências pelo mundo.

O prêmio, segundo o critério da editora, reflete a opinião e a avaliação realizadas sobre: oferta gastronômica, bebidas, sustentabilidade, experiências dos viajantes, patrimônio, diversidade, ingredientes, riqueza cultural e tradições ancestrais.

Outras nações incluídas nesta distinção são: Índia, Estados Unidos, Japão, Espanha, Itália, Grécia, Portugal, China, Indonésia, França, Peru, Tailândia, Vietname, Coreia do Sul, Argentina, Líbano, Brasil, Turquia, Colômbia e Marrocos, para citar algumas.