Este é o país mais estranho do mundo que está lentamente se abrindo para o turismo

Tão intrigante quanto misterioso, o Turcomenistão é um dos países mais fechados do mundo. Governado com mão de ferro, mantém um regime de vistos particularmente restritivo, em nítido contraste com as outras quatro nações da Ásia Central.

O Monumento da Independência e a Biblioteca Nacional em Asgabade, a capital do Turcomenistão.

Aurélie Thépaut Meteored França 13/07/2026 05:22 6 min

Nas redes sociais, criadores de conteúdo que conseguiram entrar nesta antiga república soviética da Ásia Central — rica em gás natural e em grande parte coberta por desertos — descrevem o Turcomenistão como o "país mais estranho do mundo".

O Turcomenistão é a mais isolada das cinco nações da Ásia Central que um dia fizeram parte da União Soviética. Como resultado, o número de turistas é reduzido, em grande parte porque obter um visto está longe de ser uma tarefa fácil. É muito mais simples conseguir um visto de trânsito de cinco dias, opção escolhida pela maioria dos viajantes que se deslocam entre o Irã e o Uzbequistão e desejam conhecer os tesouros arquitetônicos do Turcomenistão.

Ashgabat: a cidade branca de monumentos espetaculares

Em meio ao calor abrasador de um deserto que cobre quatro quintos do país, a maior parte da vida da nação concentra-se na capital, Ashgabat. A cidade destaca-se por sua paisagem arquitetônica singular, moldada por seu líder incontestável, Gurbanguly Berdimuhamedow — um homem conhecido por buscar recordes, incluindo o do Guinness World Records para a cidade com a "maior densidade de edifícios de mármore branco".

Tudo em Ashgabat é branco, confirma Liza Zorn, uma turista alemã. "Vi semáforos brancos pela primeira vez na vida".

Embora a capital do Turcomenistão tenha vivenciado capítulos sombrios ao longo de sua história, esse passado abriu caminho para a criação de um legado arquitetônico notável em um país que permanece distante das rotas turísticas convencionais. Ashgabat foi devastada por um trágico terremoto em 1948, que tirou a vida de mais de 100.000 moradores.

A cidade ergueu um memorial em homenagem a eles: o Monumento ao Terremoto. A estrutura simboliza uma nação cada vez mais dedicada à construção de edifícios monumentais. Um dos marcos mais emblemáticos da cidade é a Mesquita Ertuğrul Gazi, situada no coração da capital. Sua arquitetura impressionante, emoldurada por quatro minaretes, remete à famosa Mesquita Azul de Istambul.

Uma cratera em chamas e sítios arqueológicos extraordinários

Uma das principais atrações do país é a chamada "Porta do Inferno". Localizada a cerca de três horas da capital, no Deserto de Karakum, a Cratera de Darvaza é uma cratera de gás que queima ininterruptamente há meio século — resultado de um acidente industrial — e atrai um número crescente de visitantes ansiosos por testemunhar uma das paisagens mais inusitadas do Turcomenistão.

Esse fogo incrível e incessante faz do local o destino mais misterioso do país, onde é possível ver chamas ardendo a mais de 20 metros abaixo da superfície.

A cratera de Darvaza, no Deserto de Karakum, é um dos lugares mais inusitados do país.

As ruínas de Kunya-Urgench, Merv e Nisa — todas classificadas como Patrimônio Mundial da UNESCO — são inigualáveis tanto por sua riqueza histórica quanto por sua vasta dimensão.

Merv foi, outrora, uma cidade lendária e um importante centro ao longo da Rota da Seda. Nisa serviu como capital de um império que governou grande parte da Ásia Central, e suas ruínas testemunham a significativa influência econômica e política que tanto a cidade quanto o império exerceram.

Um povo acolhedor com uma herança nômade

O Dia do Tapete, que inclui demonstrações de tecelagem tradicional e degustações de produtos locais, faz parte de um trio de símbolos nacionais celebrados pelo regime, ao lado dos cavalos Akhal-Teke e dos cães Alabay. Os tapetes turcomenos são mundialmente renomados por sua qualidade artesanal excepcional e pela tradição de tecelagem manual.

Quanto aos cavalos, eles pertencem a uma antiga raça de montaria da Ásia Central, conhecida por sua velocidade, resistência e resiliência. No entanto, o que realmente torna a raça única e famosa internacionalmente é o seu característico brilho dourado.

Os preparativos da viagem devem ser feitos por meio de uma agência licenciada; todos os aspectos da viagem exigem aprovação e organização prévias.

O turismo ainda está em seus estágios iniciais. Os visitantes passam por um processo rigoroso de triagem, seguem itinerários fixos, têm suas chegadas rigidamente controladas e contam com conexões aéreas limitadas. Os preparativos da viagem devem ser feitos por meio de uma agência credenciada; tudo exige aprovação prévia e planejamento cuidadoso, explica Effie Frank, guia da Saiga Tours.

Ainda assim, os moradores locais ficam sempre encantados ao conhecer viajantes interessados no Turcomenistão, muitas vezes convidando-os para suas casas para tomar uma xícara de chá ou provar a culinária local. Herdeiros de tradições nômades, eles demonstram uma hospitalidade ainda mais notável porque, vivendo em grande parte isolados do resto do mundo, estão ansiosos por ouvir notícias de além de suas fronteiras.