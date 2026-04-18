El Zacatón: o abismo mexicano tão profundo que nem os robôs da NASA conseguiram decifrá-lo

O impressionante local é uma bela nascente que desafia a humanidade há décadas; e ela despertou o interesse de cientistas internacionais.

Localizado no município de Aldama, no estado de Tamaulipas. Foto: Governo de Tamaulipas.

Quando pensamos em cenotes, nossa mente imediatamente se volta para a Península de Yucatán. No entanto, essa maravilha natural também pode ser encontrada em estados como Tamaulipas, no nordeste do México. Mais especificamente, no município de Aldama, existe uma caverna natural.

A menos de duas horas da cidade de Tampico fica El Zacatón, considerado pelo Instituto Nacional de Estatística e Geografia (INEGI) o cenote mais profundo do México. Seu nome está relacionado ao tipo de vegetação que domina a área. Além disso, faz parte de um sistema de formações naturais.

Seu nome está relacionado ao tipo de vegetação que domina a região. Foto: Governo de Tamaulipas.

Diversas piscinas fazem parte desse complexo, como: El Caracol, Poza Verde, Poza Azufrada, La Pilita e, claro, El Zacatón. Investigações significativas e variadas foram realizadas na área, revelando um túnel natural com aproximadamente 180 metros de comprimento.

Este cenote liga-se à nascente do rio localizado na região. Possui um formato típico: rodeado por vegetação, esta enorme cavidade tem um diâmetro aproximado de 140 metros. Sua densa folhagem realça a beleza do local. Segundo algumas fontes, sua profundidade é estimada em mais de 300 metros, embora outras indiquem um valor diferente.

Interesse da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço

Devido à sua natureza e características particulares, atraiu a atenção de cientistas internacionais e instituições renomadas, como a Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos – a NASA.

Sua densa folhagem embeleza a área. Segundo algumas fontes, sua profundidade é estimada em mais de 300 metros, embora outras indiquem um valor diferente.

Diversos testes foram realizados, incluindo o envio de um robô subaquático pela agência espacial para determinar com precisão a profundidade real da fossa. Relata-se que o robô atingiu uma profundidade de 1.099 pés – aproximadamente 335 metros.

Espaço para pesquisa global

O equipamento utilizado, chamado Depthx – um explorador térmico freático profundo – pesava aproximadamente 1.500 quilos e era composto por até 100 sensores e 16 computadores; era capaz de alcançar o fundo. Além das cavidades encontradas em terra, também existem trincheiras no leito marinho.

Além disso, vários mergulhadores demonstraram interesse ao longo dos anos. Nadar nesta área é perigoso devido à alta concentração de enxofre dissolvido. Vários atletas aquáticos mergulharam para tentar explorar o fundo de El Zacatón.

Lugares sagrados de entrada para outro mundo

Em 1994, o melhor mergulhador do mundo na época morreu tentando explorar suas profundezas. Na antiguidade, os maias consideravam esses espaços como fonte de vida. Além de fornecer água, também eram vistos como portais para outro mundo.

Mergulhadores de diversas nacionalidades têm se aventurado em desafios de mergulho, buscando alcançar as partes mais profundas do cenote.

A palavra 'cenote' tem origem pré-hispânica; vem da palavra maia "dzonot", que significa abismo. Em uma tradução para o português, pode ser entendida como um buraco ou fosso no chão. Dentro de suas crenças, os maias os identificavam como centros de comunhão com as divindades.

Seu tempo e processo de formação podem variar

O processo e o tempo necessários para a formação de um cenote podem variar de centenas a milhares de anos. Essas dolinas naturais profundas são comuns na Península de Yucatán. Esta caverna em particular é considerada a mais profunda do mundo.

O México possui uma biodiversidade incrível, com uma grande variedade de paisagens e ecossistemas. O número de espécies de plantas e animais é muito grande. Lembre-se de que, ao visitar qualquer área natural, é fundamental respeitá-la e protegê-la. Sua sobrevivência depende de todos nós.

Diversos atrativos na região

Ao explorar a região, Tamaulipas oferece uma variedade de atrações que cativam todos os visitantes, incluindo Pueblos Mágicos, uma história rica e fascinante e uma biodiversidade abundante.

Diz-se que as cinco melhores praias do Golfo do México estão localizadas aqui. Uma das reservas naturais mais singulares também se encontra dentro de seus limites: El Cielo.