A apenas 10 minutos de Belém: conheça a ilha que é o paraíso gastronômico do Pará
Ilha a apenas 10 minutos de barco de Belém, no Pará, é um paraíso ecológico famoso pela culinária amazônica, produção de açaí/cacau e vivência ribeirinha. Descubra aqui que lugar é este e o que fazer por lá.
A Ilha do Combu, situada a poucos minutos de barco de Belém, é um destino encantador que combina natureza exuberante, rica história e delícias gastronômicas.
É uma região para quem quer um ‘gostinho’ de floresta sem precisar sair de Belém. Um oásis repleto de verde, com bons restaurantes servindo o melhor da culinária paraense e ainda por cima com uma vista linda para Belém ou para o verde da natureza.
É a ilha mais próxima da capital paraense e muito conhecida pela produção de açaí e cacau. Veja abaixo o que você pode conhecer por lá.
O que fazer na Ilha do Combu
Grande parte das casas, dos bares e restaurantes da ilha se concentra ao longo das margens dos rios. Aliás, a região é um rico polo gastronômico.
Há poucas trilhas que permitem caminhar livremente pelo interior da ilha. A principal forma de circulação é pelas águas dos rios com barcos.
São várias opções de lugares para saborear bons pratos, tanto à beira do Rio Guamá quanto em seus igarapés.
Um dos mais famosos restaurantes da região é o Saldosa Maloca, que conta com maravilhosa e ampla varanda com vista para Belém. Tem mais de 40 anos de história e oferece diversos pratos da culinária paraense, com destaque para os peixes servidos inteiros. Ah, e eles tem até música ao vivo.
Outra boa opção de restaurante na Ilha é o Chalé da Ilha, que conta com uma piscina natural em meio ao verde da natureza e tem preços mais acessíveis que os do Saldosa.
Outro local bem popular na região é o Restaurante Matapy, que tem bons peixes, música ao vivo e os mais variados drinks. Tem piscinas naturais, espreguiçadeiras, balanços e uma vista panorâmica para a cidade de Belém.
Não deixe de conhecer a Casa de Chocolate Filha do Combu, também conhecida como Fábrica de Chocolate da Dona Nena, muito tradicional na ilha. O local oferece chocolates artesanais e experiências que incluem degustação de diversos produtos, além de loja e espaço para lanches e cafés.
A ilha é famosa pelo chocolate artesanal de alta qualidade. A produção segue práticas de bioeconomia, cultivando o cacau em sistema agroflorestal (sem desmatamento). Mas ela também é um polo tradicional de produção artesanal de açaí, baseada no manejo agroextrativista ribeirinho.
E se você também quiser, vale a pena fazer uma visita guiada pelas plantações de cacau, com direito a aula sobre a prática de produzir chocolates e a diversas degustações para experimentar os produtos da casa.
Como chegar na Ilha?
Os barcos que levam à Ilha do Combu partem do Terminal Hidroviário Ruy Barata, na Praça Princesa Isabel, bairro do Condor. O trajeto leva de 5 a 10 minutos até a primeira parada na ilha e o preço da viagem é bem acessível.
Você pode escolher os pontos de visitação e a cada parada basta chamar um novo barco ou esperar que o próximo passe no local.
Referências da notícia
Ilha do Combu é imersão na floresta para quem visita Belém. 02 de maio, 2026. Eduardo Barcelos.
Ilha do Combu, uma aventura permeando a natureza envolvida no turismo sustentável. 08 de novembro, 2024. JP Turismo.
Ilha do Combu, em Belém: Como chegar e o que fazer. 08 de outubro, 2024. Adolfo Nomelini.
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