Os Estados Unidos abrem seus arquivos secretos sobre OVNIs: o que revelam os primeiros documentos desclassificados

Os Estados Unidos começaram a desclassificar arquivos oficiais sobre OVNIs, incluindo vídeos, fotos e relatórios militares inéditos, o que reacendeu o debate global sobre fenômenos aéreos não identificados e a possível existência de vida extraterrestre.

As autoridades esclareceram que "nenhum material demonstra origem extraterrestre".

O governo Trump começou a divulgar arquivos oficiais sobre fenômenos aéreos não identificados. Vídeos, fotos e documentos inéditos reacenderam o debate global sobre OVNIs e a possibilidade de vida extraterrestre.

A decisão vinha gerando expectativa há meses. Finalmente, nesta sexta-feira, o governo dos Estados Unidos começou a desclassificar centenas de documentos oficiais relacionados a fenômenos aéreos não identificados, historicamente conhecidos como OVNIs ou, na terminologia moderna, UAPs (Fenômenos Anômalos Não Identificados).

O primeiro lote inclui mais de 160 arquivos com fotografias, registros militares, vídeos e relatórios elaborados por diversas agências federais. O material foi publicado em um site oficial do Departamento de Defesa dos EUA e, embora não contenha provas conclusivas de vida extraterrestre, recolocou o tema no centro das atenções internacionais.

O anúncio que reacendeu décadas de mistério

A abertura dos arquivos responde a uma ordem emitida meses atrás pelo presidente Donald Trump, que havia prometido uma política de "transparência total" em relação aos arquivos ligados a supostos encontros com objetos voadores não identificados.

#ALERTA | El Departamento de Guerra de Estados Unidos desclasificó los primeros registros de encuentros con Fenómenos Anómalos No Identificados UAP y OVNI. Las autoridades informaron que los archivos adicionales se liberarán de forma periódica bajo un sistema de publicación pic.twitter.com/IEYyNlD7Us — Mundo en Conflicto (@MundoEConflicto) May 8, 2026

Segundo o Departamento de Guerra, a publicação inclui documentação compilada por agências como a NASA, o FBI, o Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional e o Gabinete de Resolução de Anomalias em Todos os Domínios, criado especificamente para investigar esse tipo de fenômeno.

Entre os documentos estão relatórios de pilotos militares, comunicações históricas de missões espaciais e gravações audiovisuais feitas por aeronaves e navios dos EUA. Alguns dos vídeos mostram objetos metálicos se movendo a velocidades difíceis de explicar usando as tecnologias conhecidas, embora as autoridades tenham esclarecido que “nenhum material comprova a origem extraterrestre”.

Vídeos inéditos e depoimentos históricos

Um dos arquivos mais comentados é uma gravação feita sobre o Mar Mediterrâneo, onde um objeto elipsoidal parece estar se movendo em alta velocidade próximo a aeronaves militares. Transcrições da missão Gemini 7 e fotografias históricas relacionadas aos programas espaciais da NASA também foram divulgadas.

Além disso, o novo banco de dados de documentos inclui relatórios elaborados durante a Guerra Fria e manuais internos sobre possíveis protocolos de defesa contra fenômenos aéreos desconhecidos. Alguns documentos permaneceram classificados por décadas por razões de segurança nacional.

A publicação representa um dos maiores exercícios de transparência governamental sobre o assunto na história recente dos EUA.

O governo dos EUA garantiu que o site oficial continuará sendo atualizado semanalmente com novos arquivos, imagens e vídeos anteriormente reservados.

Entre a transparência e as suspeitas políticas

O anúncio causou sensação imediata na mídia e reacendeu tanto o interesse científico quanto as teorias da conspiração em torno do fenômeno OVNI. Nas redes sociais, milhões de usuários começaram a analisar os vídeos divulgados pelo Pentágono quadro a quadro.

No entanto, a medida também gerou críticas na esfera política americana. Alguns analistas acreditam que a desclassificação ocorre em um momento complexo para a Casa Branca, marcado por tensões internacionais e dificuldades econômicas internas.

Ainda assim, especialistas em segurança e astronomia afirmam que a publicação representa um dos maiores exercícios de transparência governamental sobre o assunto na história recente dos EUA.

Durante anos, vários setores exigiram o acesso público a esse tipo de informação, especialmente após as audiências realizadas no Congresso dos EUA e as declarações de ex-militares que afirmaram ter testemunhado objetos com comportamentos "impossíveis" para a tecnologia atual.

O fenômeno OVNI volta ao centro do debate global

A desclassificação marca um novo capítulo em uma discussão que combina ciência, defesa, política e cultura popular. Embora nenhuma evidência definitiva de vida extraterrestre tenha surgido até o momento, a divulgação em massa de documentos oficiais reacendeu uma questão que tem ecoado por gerações: estamos realmente sozinhos no universo?

Entretanto, o governo dos EUA promete continuar divulgando material nas próximas semanas. E cada novo arquivo pode reacender um mistério que, longe de desaparecer, parece mais vivo do que nunca.