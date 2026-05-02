Cidade do Nordeste com quase meio século esconde arquitetura portuguesa e praias paradisíacas

Com quase 500 anos, esta cidade em Pernambuco é reconhecida pela arquitetura do século XVIII, com ladeiras de pedra, casarões coloridos e igrejas barrocas, além de praias incríveis em uma orla de aproximadamente 9 km. Descubra aqui que lugar é este.

Esta cidade pernambucana é conhecida por suas ladeiras e seu centro histórico, além de um dos carnavais mais famosos do país. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

Uma cidade do estado de Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil, com quase meio século de fundação, é conhecida por sua bela arquitetura portuguesa, com ruas de ladeiras e casas coloridas, além de praias paradisíacas em uma extensa orla de 9 km. Aliás, tem um dos carnavais mais famosos do país, com bonecos gigantes.

Acho que agora ficou mais fácil para descobrir, não é mesmo? Estamos falando de Olinda, vizinha à cidade do Recife. Foi fundada em 1535 pelos portugueses, sendo construída em encostas íngremes.

O centro histórico de Olinda remete ao início da colonização portuguesa no Brasil, no século XVI, quando se consolidou como sede da Capitania de Pernambuco. Casarões coloniais do século XVI dividem espaço com fachadas de azulejos dos séculos XVIII e XIX e com obras neoclássicas e ecléticas do início do século XX.

O belo centro histórico de Olinda (PE) com toda sua arquitetura portuguesa e casas coloridas. Crédito: Divulgação.

E todo esse conjunto arquitetônico, urbanístico e paisagístico de Olinda foi tombado pelo IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) em 1968. Isso protege o traçado urbano, a paisagem (incluindo vegetação e mar) e o acervo arquitetônico da cidade.

Posteriormente, em 1982, a cidade foi reconhecida como Patrimônio Mundial Cultural pela UNESCO (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

Os atrativos de Olinda

No centro histórico, não deixe de visitar o Alto da Sé, um mirante natural com vista do litoral pernambucano e de Recife ao fundo, e ponto de partida para os passeios. Também a Catedral da Sé (no Alto da Sé), erguida em taipa em 1540; a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, construída em 1580 em estilo barroco; e o Mosteiro de São Bento, que abriga um retábulo de ouro do século XVII e apresenta cantos gregorianos aos domingos.

O Mercado da Ribeira é outro ponto para conhecer, um antigo mercado de escravizados que hoje funciona como centro de artesanato local.

O Carnaval de Olinda é um dos mais famosos do país, caracterizado pelo frevo e pelos bonecos gigantes. O frevo é uma dança popular frenética surgida no final do século 19 em Recife, que mistura marcha, maxixe e capoeira, e em 2012 foi considerada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO.

Abaixo, a dança frevo durante o Carnaval 2026 em Olinda:

Foliões animam pré-Carnaval de Olinda (PE) e frevo toma conta da festa



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A gastronomia de Olinda é rica, combinando tradições portuguesas, africanas e indígenas. Os bares e restaurantes servem pratos típicos como: bolo de rolo, carne de sol com macaxeira, caldinho de feijão e siri catado, entre outros.

Mas agora vamos falar das belas praias de Olinda, que destacam-se pelas águas mornas, calmas e esverdeadas, com recifes que formam piscinas naturais ideais para crianças.

As mais populares incluem a Praia do Farol, Praia da Casa Caiada, Praia do Rio Doce e a do Quartel.

Praia da Casa Caiada, em Olinda (PE). Crédito: belleretraite/Tripadvisor.

A Praia do Farol tem mar calmo e verde, água morna e é ideal para quem vai com crianças e quer relaxar. Possui uma boa estrutura, com barracas e quiosques servindo o tradicional peixe na brasa.

A Praia da Casa Caiada é uma das mais frequentadas, e costuma receber muitos turistas na alta temporada. Tem uma boa infraestrutura, com diversos prédios de alto padrão na orla, calçadão, pousadas, hotéis, bares, restaurantes e quiosques. Tem uma boa faixa de areia grossa, o mar é calmo e de águas transparentes, e é possível praticar esportes como jet ski e o caiaque.

A Praia do Quartel, em Olinda (PE), considerada uma das melhores para banho, tem mar calmo, boa faixa de areia e estrutura com quadras de esportes. Crédito: Blog Viagens e Caminhos.

A Praia do Rio Doce fica mais ao norte da cidade e é mais frequentada por pescadores e moradores locais. É uma boa opção para famílias. Tem uma boa faixa de areia bem larga e o mar é muito calmo. É comum a prática de esportes como futebol e vôlei.

A Praia do Quartel fica em uma área onde a orla começa a ficar mais bonita, cheia de belos prédios. É praticamente uma piscina protegida por recifes artificiais, com mar calmo e boa faixa de areia. Tem várias opções de lazer, com muitas barracas, restaurantes, estacionamento e quadra de esportes.

Referências da notícia

Com quase 500 anos, essa cidade do Nordeste chama atenção pelo clima tropical, praias e arquitetura portuguesa preservada. 25 de abril, 2026. Maura Pereira.

O que fazer em Olinda PE: 15 pontos turísticos e praias. 27 de dezembro, 2025. Jair Prandi.