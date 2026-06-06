Conheça a “cidade dos diamantes”: o que fazer, como chegar e por que o destino é a sensação do inverno

Esta cidade mineira é uma joia histórica e Patrimônio Mundial da UNESCO, famosa pela sua arquitetura do século 18 com casarões coloniais e igrejas barrocas. Foi um dos maiores polos de extração de diamantes do mundo.

Esta cidade mineira é famosa por seus casarões coloniais e ruas de pedra do século 18. Crédito: Royalty Viagens via Flickr.

Uma cidade no interior de Minas Gerais, localizada no Vale do Jequitinhonha, é famosa por seus casarões coloniais e ruas de pedra, oferecendo uma rica imersão no ciclo dos diamantes e unindo arquitetura barroca, natureza e muita música.

A sua arquitetura preserva intactas construções históricas e é mundialmente famosa tanto pela sua importância quanto por suas manifestações culturais que refletem o apogeu da exploração de diamantes.

A cidade é um destino perfeito para o inverno no estado mineiro, com temperaturas baixas perfeitas para curtir uma lareira com vinhos e boa gastronomia. Descubra abaixo que cidade é esta.

E a cidade é….

Trata-se de Diamantina, localizada a cerca de 300 km da capital Belo Horizonte.

A cidade foi reconhecida pela harmonia de sua arquitetura colonial do século 18, que adaptou modelos portugueses à paisagem da Serra do Espinhaço e ao ciclo da extração de diamantes.

O seu centro histórico é Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco desde dezembro de 1999, sendo reconhecido pela importância e harmonia de sua arquitetura colonial do século 18.

Aliás, Diamantina é conhecida como a “Cidade dos Diamantes” devido ao ciclo dos diamantes. Este ciclo foi um período da nossa história ocorrido principalmente no século 18, que transformou a região de Diamantina, na época Arraial do Tijuco, em um dos maiores polos de extração mineral do mundo.

Este ciclo foi impulsionado pela descoberta das valiosas pedras por volta de 1729, e a atividade gerou imensa riqueza, mas foi marcada pelo forte monopólio e rigorosa fiscalização da Coroa Portuguesa.

O que fazer em Diamantina no inverno

Este é um período bom para curtir festas tradicionais, boas comidas e hospedagens aconchegantes (algumas com lareiras).

Um dos eventos mais emblemáticos da cidade é a Vesperata, que acontece justamente durante os meses mais frios. É uma festa ao ar livre, onde músicos sobem nas sacadas dos casarões da Rua da Quitanda para fazer concertos noturnos.

As vesperatas em Diamantina (MG) costumam ter clássicos da bossa-nova, samba e MPB no repertório. Crédito: Monique Renne/Guia Melhores Destinos.

Os dias anteriores à Vesperata também tem atrações. Às sextas-feiras, por exemplo, ocorrem serestas nas ruas e apresentações no Mercado Velho, onde ocorre uma feira de artesanato aos sábados.

Você não pode deixar de passear pelo Centro Histórico da cidade, que é repleto de igrejas barrocas, museus e casarões coloniais bem preservados. Por lá, você vai conhecer os principais pontos turísticos da cidade, como a casa de Juscelino Kubitschek, onde o ex-presidente brasileiro passou sua infância e adolescência.

Também a casa da Xica da Silva, que guarda parte importante da história da cidade e conserva objetos pessoais, mobiliário da época e pinturas atuais que retratam quem foi a mulher. E ainda o Mercado Velho, ou Mercado Municipal, que tem várias lojinhas de produtos artesanais típicos e de artesanato regional.

Museu do Diamante, em Diamantina (MG). Crédito: Divulgação.

Conheça também o Museu do Diamante, inaugurado nos anos 50 em um casarão de 1749. O acervo reúne objetos dos séculos 17 a 19, como utensílios utilizados na mineração de diamantes, oratórios, armas, louças, obras de arte e mobiliário. Além disso, há as belas igrejas de São Francisco de Assis e de Nossa Senhora do Carmo.

E para quem curte a natureza, mesmo durante o frio as paisagens naturais ao redor de Diamantina são convidativas.

O Parque Estadual do Biribiri é um dos principais atrativos naturais da cidade, destacando-se por suas diversas cachoeiras e inúmeras inscrições rupestres. Não deixe de conhecer a Gruta do Salitre, a Cachoeira do Sentinela e a Vila de Biribiri.

A Gruta do Salitre, uma formação rochosa de quartzo, distante apenas 9 km do Centro Histórico de Diamantina. Crédito: Divulgação.

E claro, a boa comida não ia ficar de fora.

A gastronomia é muito rica, com pratos que combinam ingredientes típicos da região com receitas tradicionais mineiras. Há vários restaurantes aconchegantes que oferecem isso. Aproveite!

Referências da notícia

Conhecida como “Cidade dos Diamantes”, joia mineira é destino perfeito para o inverno. 30 de maio, 2026. Nathalia Alves.

O que fazer em Diamantina no inverno? Experiências e sabores no frio de Minas. 29 de maio, 2025. Gabriella Pawlowski.

O que fazer em Diamantina, MG: roteiro pela cidade e arredores. 29 de janeiro, 2024. Marina.